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 ДТП в Одессе: мотоциклист совершил наезд на пешехода прямо на "зебре", четверо пострадавших, - полиция. ФОТОрепортаж

Вечером в воскресенье, 24 июня, в Одессе мотоцикл совершил наезд на пешехода на пешеходном переходе, в результате пострадали 4 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области в Facebook.

Правоохранители при помощи свидетелей предварительно установили, что мотоциклист с пассажиром совершили наезд на парня, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения мотоцикл отбросило на тротуар, где находилась пожилая женщина. От удара она также получила травмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТО

Всех четверых пострадавших с повреждениями разной степени тяжести госпитализировали.

Обстоятельства устанавливаются.

ДТП в Одессе: мотоциклист совершил наезд на пешехода прямо на зебре, четверо пострадавших, - полиция 01
ДТП в Одессе: мотоциклист совершил наезд на пешехода прямо на зебре, четверо пострадавших, - полиция 02
ДТП в Одессе: мотоциклист совершил наезд на пешехода прямо на зебре, четверо пострадавших, - полиция 03
Фото: ГУ НП в Одесской области/Facebook

ДТП в Одессе: мотоциклист совершил наезд на пешехода прямо на зебре, четверо пострадавших, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3073226
 
 
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Чи то байкер вулицю з мототреком переплутав, чи то пішохід перехід з біговою доріжкою... Піди зараз розберися...
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скільки ти бояри зранку залив якщо пішохідний перехід тобі примарюється біговою доріжкою
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Мациклісти взагалі безпредєльщики. Пронестись з грохотом по проспекту, та ще на одному колесі - самий смак. Калхоз.
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А автомобилисты - примерные водители. До сих пор ещё не один автомобиль не пронёсся с грохотом по проспекту. Я уже молчу о том, что автомобилисты никогда не провоцируют ДТП. Во всех ДТП с автомобилями виноваты мотоциклы. Либо пешеходы. Либо неправильные правила дорожного движения. Либо погода. И т.п.
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Раніше бачив гонки хто більше проскочить перехресть на зелений. Зараз такого майже нема. Зате мациклісти ватагою носяться кожен вечір.
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И тётки 69-летние носятся. Правда, на автомобилях.
http://pushkinska.net/odessa/v-odesse-nasmert-sbili-rebenka-foto

Врут, наверно? А, знаю. Тётка была мотоциклистом, но её заставили сесть за руль автомобиля. А привычки остались.
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А по сути? Новость сфабрикованная? Не мог же автомобилист быть беспредельщиком. По определению. Да?
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По суті? На мотиках носиться пацанва у якої ще вітер в голові.
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А на автомобилях степенно ездят взрослые серьёзные граждане?
Типа такого?
http://pushkinska.net/odessa/pogonya-s-filatova-na-breusa-bmw-na-blyaxax-ostanovili-tolko-posle-stolknoveniya-s-derevom-foto

За что его только задержали - непонятно...
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На втором фото в коротких штанишках и наручниках - ни разу не пацан, в голове у него ни ветерка...
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По сути ты написал: "Мациклісти взагалі безпредєльщики". Я тебе дал ссылок, которые подтверждают, что автомобилисты ничуть не лучше. Будешь дальше стоять на своём, или всё-таки включишь мозги и признаешь, что беспредел творит не транспортное средство определённой конструкции или марки, а человек?
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Каждый день на Цензоре аварии с участием авто с многочисленными жертвами. КАЖДЫЙ ДЕНЬ !!!! Даже бывает по нескольку раз в день. Одно ДТП в месяц с участием мотоцикла - визгу полный сарай. Так воняют только те, у кого нет мотыка - завидуют.
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А соотношение количества машин и мотоциклов ?
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Просто много больных людей. Визг и вонь не только про мотоциклы. На любую тему практически.
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Четверо пострадавших. "Вонь", как вы удачно выразились, вызвал именно этот факт, а не мотоцикл.
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Вы не правы. Цитирую:

5 копійок
Мациклісти взагалі безпредєльщики Vlad Pr
Я когда слышу вой мотоцикла, всегда жалею, что нельзя пристрелить этих выродков, гоняющих по городу, неизвестно зачем, с дикой скоростью.Igor Bogolyubov
мотоциклисты (байкеры) не уважают жителей города. Особенно стариков, которым нужен покой, а не треск из выхлопной трубыTill Johan
шпиталізувати треба ВСІХ мотоциклістів ЩОРІЧНО з 6 березня в псіхо-патологічні відділення за ЇХ рахунок ЩО ВЕСНИ на 3місяці. і воно попустить
Ни слова про пострадавших, но вонь именно про мотоциклы и мотоциклистов.
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То і написали би це прихильнику мотоциклів.
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Я когда слышу вой мотоцикла, всегда жалею, что нельзя пристрелить этих выродков, гоняющих по городу, неизвестно зачем, с дикой скоростью.
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Одесса ул.Ицхака Рабина....рай непуганых смертников, вечером хрен окно откроешь, хочется создать "препятствие"
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Гвіздок зігнутий літерою Z та під 90 грдусів (без шляпки) і на дорогу.
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Шоб тебе каждый день такие гвиздки подбрасывали
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Т.е. гвоздик с микропроцессором, камерой, микрофоном, специальным ПО, которое вычисляет, едет ли мотоцикл с жутким рёвом на огромной скорости или спокойно катится уборочная машина, троллейбус, велосипедист? И в таком случае твой гвоздик складывается?
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мотоциклисты (байкеры) не уважают жителей города. Особенно стариков, которым нужен покой, а не треск из выхлопной трубы
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Меня намного больше напрягают фуры, которые прутся через город по ночам, невзирая на знак, запрещающий въезд грузовым автомобилям. На один мотоцикл, который пронесётся ночью, приходится несколько десятков фур, от каждой из которых шума не меньше.
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бидло взагалі ніколи нікого не поважає. і паразитує лише на слабкості населення. якщо ви підійдете і будете пробити вам зауваження - жодний раб, якому вони також заважають, не підійде і не підтримає. це ознака масового жлобсьтва.
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шпиталізувати треба ВСІХ мотоциклістів ЩОРІЧНО з 6 березня в псіхо-патологічні відділення за ЇХ рахунок ЩО ВЕСНИ на 3місяці. і воно попустить ДТП в Одесі: мотоцикліст скоїв наїзд на пішохода на "зебрі", четверо постраждалих, - поліція - Цензор.НЕТ 11
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Правильно, только случайно не троньте автомобилистов. Особенно на БМВ (тем более старых) и ВАЗ-2106 - те вообще святые. Тем более на еврономерах. Не вздумайте!
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http://pushkinska.net/odessa/pogonya-s-filatova-na-breusa-bmw-na-blyaxax-ostanovili-tolko-posle-stolknoveniya-s-derevom-foto

Його не госпіталізувати в жодному разі. Якщо тільки не буде доведено, що БМВ мав 2 колеса.
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Польшей руководит ярый провокатор и "зрадофил". Президент Польши Анджей Дуда считает проигрыш футбольной сборной Польши, на ЧМ-2018, показателем провального состояния дел в Польском государстве целиком.

ДТП в Одесі: мотоцикліст скоїв наїзд на пішохода на "зебрі", четверо постраждалих, - поліція - Цензор.НЕТ 925
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скоро почнуть імпортувати гравців в футбол з України
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Рішучі реформатори отримують одну за одною блискучі перемоги на всіх фронтах

ДТП в Одесі: мотоцикліст скоїв наїзд на пішохода на "зебрі", четверо постраждалих, - поліція - Цензор.НЕТ 7405
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Якісь нетолерантні коментарі. Вони ж "тежучасникидорожгьогоруху".
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Они не участники движения, а неожиданное препятствие. Полностью игнорирующие ПДД с отсутствием инстинкта самосохранения
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Всё равно к ним нужно быть терпимыми, как к геям и цыганам. Они меньшинства на дороге.
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Не слишком ли много меньшинства; мотоциклисты, велосипедисты, спешащие нечего невидящие пешеходы.....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП в Одессе: мотоциклист совершил наезд на пешехода прямо на "зебре", четверо пострадавших, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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