 ДТП в Одессе: мотоциклист совершил наезд на пешехода прямо на "зебре", четверо пострадавших, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области в Facebook.

Правоохранители при помощи свидетелей предварительно установили, что мотоциклист с пассажиром совершили наезд на парня, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения мотоцикл отбросило на тротуар, где находилась пожилая женщина. От удара она также получила травмы.

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Всех четверых пострадавших с повреждениями разной степени тяжести госпитализировали.

Обстоятельства устанавливаются.







Фото: ГУ НП в Одесской области/Facebook