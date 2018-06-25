 ДТП в Одессе: мотоциклист совершил наезд на пешехода прямо на "зебре", четверо пострадавших, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области в Facebook.
Правоохранители при помощи свидетелей предварительно установили, что мотоциклист с пассажиром совершили наезд на парня, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения мотоцикл отбросило на тротуар, где находилась пожилая женщина. От удара она также получила травмы.
Всех четверых пострадавших с повреждениями разной степени тяжести госпитализировали.
Обстоятельства устанавливаются.
Фото: ГУ НП в Одесской области/Facebook
http://pushkinska.net/odessa/v-odesse-nasmert-sbili-rebenka-foto
Врут, наверно? А, знаю. Тётка была мотоциклистом, но её заставили сесть за руль автомобиля. А привычки остались.
Типа такого?
http://pushkinska.net/odessa/pogonya-s-filatova-na-breusa-bmw-na-blyaxax-ostanovili-tolko-posle-stolknoveniya-s-derevom-foto
За что его только задержали - непонятно...
5 копійок
Мациклісти взагалі безпредєльщики Vlad Pr
Я когда слышу вой мотоцикла, всегда жалею, что нельзя пристрелить этих выродков, гоняющих по городу, неизвестно зачем, с дикой скоростью.Igor Bogolyubov
мотоциклисты (байкеры) не уважают жителей города. Особенно стариков, которым нужен покой, а не треск из выхлопной трубыTill Johan
шпиталізувати треба ВСІХ мотоциклістів ЩОРІЧНО з 6 березня в псіхо-патологічні відділення за ЇХ рахунок ЩО ВЕСНИ на 3місяці. і воно попустить
Ни слова про пострадавших, но вонь именно про мотоциклы и мотоциклистов.
Його не госпіталізувати в жодному разі. Якщо тільки не буде доведено, що БМВ мав 2 колеса.