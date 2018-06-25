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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В центре Одессы взорвали легковой автомобиль, пострадал 25-летний местный житель, - полиция. ФОТОрепортаж

В ночь с 24 на 25 июня этого года на территории Приморского района города Одессы произошел взрыв легкового автомобиля, который был припаркован на улице Троицкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области в Facebook.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадал 25-летний местный житель, который в момент взрыва находился неподалеку от автомобиля. Пострадавшего  госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

В центре Одессы взорвали легковой автомобиль, пострадал 25-летний местный житель, - полиция 01

С целью установления обстоятельств происшествия на месте работают полицейские.

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"Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате срабатывания специального устройства, которое было установлено в передней части авто", - сказано в сообщении.

В центре Одессы взорвали легковой автомобиль, пострадал 25-летний местный житель, - полиция 02
В центре Одессы взорвали легковой автомобиль, пострадал 25-летний местный житель, - полиция 03

Фото: ГУ НП в Одесской области/Facebook

В центре Одессы взорвали легковой автомобиль, пострадал 25-летний местный житель, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3073222
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ну все, теперь надо запретить автомобили, парковку, прохожих. Скорость движения автомобилей в городе уменьшить до 40 км/час, ширину дорог уменьшить до 1,5 м., гей-парады проводить два раза в месяц.
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Нет, это типичная реакция власти, которая протягивает нужные ИМ законы под всякие происшествия. Например, когда обдолбанная Зайцева летала по городу под 120 км/ч, и убила кучу народа - протянули закон по снижению скорости в городах с 60 до 50 км/ч. Как будто это на зайцевых подействует...
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А нічого що все, про що ви в такому негативному ключі написали, вже давно прийнято в країнах ЕС і позитивно впливає на аварійність на дорогах?
Вам це не подобається- так то ваша проблема!
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А нічого, що на аварійність набагато більше впливає якість доріг. Якщо так любите посилатися на ЕС, то згадуєте якість доріг, палива та авто на Заході, рівну відповідальність перед законом і реально діючі страховки та все таке інше.
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Що я люблю- то моя справа. Чим вже вам страховки не сподобалися? На аварійність більше всього впливає інстинкт самозбереження.
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Это Знаменитая Наталья Витренко Со своим не менее Знаменитым сыном,Коммерческим Директором "Нафтогаза" Ю.Витренко.

В центре Одессы взорвали легковой автомобиль, пострадал 25-летний местный житель, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1690
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Каждые сутки в Москве в среднем 106 убийств,при ССр было меньше,всего -100 У центрі Одеси підірвали легковий автомобіль, постраждав 25-річний місцевий житель, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2122
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Быковать надо меньше. Особенно, когда подписываешься за организатора криптопирамиды, сепара, собиравшегося убивать бандер, а заодно мелкого иллинойского жулика Рому Купера.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ центре Одессы взорвали легковой автомобиль, пострадал 25-летний местный житель, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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