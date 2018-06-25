 В центре Одессы взорвали легковой автомобиль, пострадал 25-летний местный житель, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области в Facebook.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадал 25-летний местный житель, который в момент взрыва находился неподалеку от автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

С целью установления обстоятельств происшествия на месте работают полицейские.

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"Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате срабатывания специального устройства, которое было установлено в передней части авто", - сказано в сообщении.





Фото: ГУ НП в Одесской области/Facebook