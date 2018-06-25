EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1254  18
Материалы по теме:
Все про:смерть (5048) Донбасс (16469) военнослужащие (3719) Шлосберг Лев (1)

 На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - "Новая газета". ФОТОрепортаж

Четыре года назад, летом 2014-го, безымянные могилы на кладбищах Пскова "рассказали" всему миру, что в Украине воюют не только шахтеры на военторговских танках, а и кадровые военные.

Об этом говорится в статье спецкора "Новой газеты" Ирины Тумаковой, пишет Цензор.НЕТ.

По информации корреспондента, на кладбище в деревне Выбуты под Псковом, где в 2014-м со свежих могил "люди в камуфляже и голубых беретах по приказу командиров поснимали с крестов таблички с именами и датами", появились памятники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные ВС РФ "засветили" секретную радиоэлектронную технику на оккупированном Донбассе, - ООС. ФОТО

На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - Новая газета 01

На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - Новая газета 02

2014-й год. Кладбище в Выбутах под Псковом

Также читайте: ГПУ задокументировала факт нарушения РФ законов и обычаев войны при артобстреле н.п. Николаевка-2, доказательства будут переданы в МУС

"Сейчас на местах прежних песчаных холмиков и безымянных крестов, говорится в статье, - монументальные стелы из черного гранита с вычурной гравировкой: имена, даты, портреты в полный рост, стихи, символика десанта. Словно больше никто ничего не скрывает", - отмечается в публикации.

На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - Новая газета 03

Могила Леонида Кичаткина в августе 2014 года

На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - Новая газета 04

Могила Леонида Кичаткина

Читайте также: СБУ передала в Международный суд ООН материалы о причастности военных ВС РФ к обстрелу Мариуполя в 2015 году, - Грицак

Самый высокий памятник - на могиле Леонида Кичаткина. "В августе 2014-го Оксана Кичаткина ждала ребенка. Она была на восьмом месяце. Мальчика успели назвать Леней - в честь погибшего папы. А потом рядом с папой похоронили. Семья Кичаткиных могла бы стать символом того безумия, что устроили четыре года назад власти вокруг гибели десантников. И того кошмара, что пережили их близкие. О похоронах мужа, напомним, Оксана Кичаткина написала на своей странице в соцсети. Она назвала дату и место и оставила свой номер телефона. Запись она сделала 23 августа 2014-го. А уже на следующий день по номеру Оксаны мне отвечал, похохатывая, звонкий женский голос: "Леонид Юрич жив, рядом сидит со мной, пьет кофе. У нас котлеты на обед и картошка-пюре. Празднуем крестины дочери. А страницу мою взломали". Не переставая радостно смеяться, "Оксана" охотно передавала трубку "мужу". И нетрезвый мужской голос подтверждал, что да - он и есть Лёня Кичаткин, живой и здоровенький. Двумя днями позже я стояла на кладбище в Выбутах, где еще не успели сбить таблички, и смотрела на дату гибели Кичаткина - 20 августа. За четыре года Оксана Кичаткина не поменяла номер телефона", - говорится в материале. В этот раз женщина говорить отказалась. Точно так же, как она, на звонки журналистов реагируют и другие вдовы и матери. И можно было бы решить, что им еще слишком больно обсуждать эту тему. Но говорить отказываются даже те, чьи мужья и сыновья благополучно вернулись из "командировки".

В псковской Военно-мемориальной компании корреспонденту рассказали, что памятник оплатило Министерство обороны РФ. Правда, компенсация на похороны семьям бывших военных не должна превышать 32 тысяч рублей, а стоимость огромной стелы с гравировками с обеих сторон, по словам сотрудников похоронной конторы, - около 100 тысяч.

"Но само по себе участие Минобороны косвенно может подтвердить: Леонида Кичаткина, погибшего в августе 2014-го, ведомство "своим" признало. Потому что пособие полагается только ветеранам с 20-летним стажем службы и участникам боевых действий. Кичаткин родился в 1984 году. В каких боевых действиях он мог успеть поучаствовать по приказу Родины до 2014 года - можно лишь гадать", - отмечает корреспондент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главари террористов на Донбассе открыто признали, что активно используют запрещенное "Минском" вооружение, - СМИ. ФОТО

Теперь в Выбутах на могилах Александра Осипова и Сергея Волкова, похороненных рядом с Леонидом Кичаткиным, тоже не безымянные кресты, а гранитные памятники. С портретами, на которых аккуратно выписаны знаки различия.

На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - Новая газета 05

Памятник на могиле Александра Осипова

Дата смерти Осипова - та же, что у Кичаткина, 20 августа 2014 года. Ему было 20 лет. На портрете он тоже в форме десантника и на фоне неба с парашютами. Поверх каменной крошки лежит голубой берет. "В каких боевых действиях, кроме Донбасса, мог поучаствовать этот мальчик, чтоб его семья получила от Минобороны компенсацию?" - задается вопросом корреспондент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым захватывали около 20 воинских частей и подразделений ВС РФ. Почти все они побывали и на Донбассе, - разведка

На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - Новая газета 06

Могила Василия Герасимчука

Сергей Волков служил в спецназе ГРУ, он погиб в июле 2014-го в 28 лет. Похожий памятник установлен на могиле Василия Герасимчука на "Крестовском" кладбище: на лицевой стороне - молодой человек в костюме с галстуком, похожий, скорее, на ботаника. На обороте - бравый десантник в погонах сержанта и с медалями. Герасимчуку было 27 лет. Он погиб в августе 2014-го.

И в Выбутах, и на "Крестовском" кладбище уже появились новые могилы военных. Среди них есть совсем свежие, с временными табличками. В январе 2017-го погиб Владимир Стеценко. На могиле - фото военного, завернутое в пластиковую папку и приколотое синими канцелярскими кнопками к деревянному кресту.

Также смотрите: Очередное доказательство агрессии РФ: на Донбассе вновь обнаружены российские боеприпасы, - ГПУ. ФОТОрепортаж

На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - Новая газета 07

Могила Владимира Стеценко

На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - Новая газета 08

На другом кресте надпись наполовину выцвела, хоть и сделана совсем недавно: "Григоров Николай Михайлович. 10.01.1985 - 06.03.2018". И опять фотография десантника, а сверху еще - голубой берет. Надет на рамку набекрень, как носит десантура. К могиле прислонены венки с гербами, звездами и черными лентами. На одной - надпись: "Прапорщику Григорову Николаю Михайловичу, героически погибшему в авиакатастрофе 6 марта 2018 г.". В тот день разбился грузовой Ан-26 над российской базой Хмеймим в Сирии. Погибли 39 человек.

Смотрите также: Более 1300 военнослужащих ВС РФ, 44 типа российского вооружения: волонтеры InformNapalm опубликовали масштабную базу данных российской агрессии. ФОТО

Но в августе 2015-го, указывается в публикации, войск РФ еще не было в Сирии. Во всяком случае, официально. Над могилой Романа Михайлова выбито стихотворение: "Ты погиб за Родину, значит, ты герой. Мы любим, помним и гордимся тобой". На форуме призывников Михайлова называют командиром 2-го десантно-штурмового батальона ВДВ. Ему было 38 лет.

На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - Новая газета 09

Могила Романа Михайлова

Напомним, информация о гибели российских десантников под Луганском в августе 2014-го начала появляться в соцсетях. О гибели Леонида Кичаткина сообщила его вдова. Минобороны РФ это опровергало, а гибель кадровых военных засекречивало.

Источник: https://censor.net.ua/p3073219
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На кладбище в Антраците ЛОХанской области этого быдла лежит сотни под номерами
 показать весь комментарий
 
 
Там должны быть гордые надписи - "ОН НАКОРМИЛ УКРАИНСКИХ ЧЕРВЕЙ"! На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 5902

 показать весь комментарий
 
З одного боку це добре, що росія визнає свою агресію проти України. Але чому тепер з'явилося визнання своєї агресії? Можливо нема сенсу ховати такі факти, бо готують широкомасштабну агресію, а ці загиблі будуть мотивацією?
 показать весь комментарий
 
 
не волнуйся им пока хватает сирии и ЦАР
 показать весь комментарий
 
На жаль це не так. Кацапи вже зібрали 250 тисяч війська і розміщують їх вздовж кордону з Україною. Хотів би помилитися, але агресію проти України вони не відміняли.
 показать весь комментарий
 
отстреляное быдло то гуд - хорошее удобрение для нашей украинской земли!!!! На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 9229
 показать весь комментарий
 
Это хорошо, подсвитаем, скоклько это московии стоило.
 показать весь комментарий
 
Вопрос: на кой ляд "Новая газета" взялась это публиковать, и именно сейчас ? Четыре года молчали, а сейчас отмашка пришла, что можно ?
 показать весь комментарий
 
Тому, що можна на цьому розгортати нову хвилю ненависті до України.
 показать весь комментарий
 
Нет, тут что-то не то. "Новая газета" - это "либералы".
 показать весь комментарий
 
"либералы", - саме так, бо для нас нема різниці сорт їх лайна. В питаннях Криму і України вони однакові.
 показать весь комментарий
 
 
У каждой газеты - своя аудитория. Для разжгания ненависти в адрес Украины используются туалетные прокладки, типа "Комс.правды", "Завтра" и проч. Публикация в "Новой" - совершенно непонятна.
 показать весь комментарий
 
ва украінскам (дарэчы як і ў беларускам) «пытанні» ў рускіх няма лібералаў, ватнікаў, і інш. - ўсе рускія ў дачыненні да нашых нацый Ымпэрцы сра..ыя.
 показать весь комментарий
 
Вы фсё врете ! Рехформа пенсионная в исполнении Тупина- самое то на что заслуживает 140 миллионное стадо проживающее на 1/6 части Земли .
 показать весь комментарий
 
Подохли за НОВОПИДОРАССИЮ . На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 9681 Земля им стекловатой !!! На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 3821
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - "Новая газета". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх