 Разведчики задержали на линии соприкосновения двух шпионов с уголовным прошлым, - оперативное командование "Север". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу командования, оказалось, что задержанные имели проблемы с законом, а один из них и в настоящее время находится в розыске на территории Украины.
"При осмотре личных вещей получены неопровержимые доказательства, что задержанные собирают разведывательные сведения о военных Вооруженных сил Украины в пользу российско-оккупационных войск", - указывается в сообщении.
Задержанные переданы в правоохранительные органы, проверяется, не совершали ли они другие преступления.
"Данный факт в очередной раз доказывает нежелание жителей оккупированных территорий способствовать деятельности оккупантов. Враг обманами и под давлением привлекает жителей с криминальным прошлым к разведывательной деятельности за феерические обещания отмены им приговоров", - констатируют в командовании.