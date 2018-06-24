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 Разведчики задержали на линии соприкосновения двух шпионов с уголовным прошлым, - оперативное командование "Север". ФОТО

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" мобильной разведывательной группой, осуществлявшей наблюдение за одной из участков линии соприкосновения, были обнаружены и задержаны двое неизвестных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу командования, оказалось, что задержанные имели проблемы с законом, а один из них и в настоящее время находится в розыске на территории Украины.

"При осмотре личных вещей получены неопровержимые доказательства, что задержанные собирают разведывательные сведения о военных Вооруженных сил Украины в пользу российско-оккупационных войск", - указывается в сообщении.

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Задержанные переданы в правоохранительные органы, проверяется, не совершали ли они другие преступления.

"Данный факт в очередной раз доказывает нежелание жителей оккупированных территорий способствовать деятельности оккупантов. Враг обманами и под давлением привлекает жителей с криминальным прошлым к разведывательной деятельности за феерические обещания отмены им приговоров", - констатируют в командовании.

Разведчики задержали на линии соприкосновения двух шпионов с уголовным прошлым, - оперативное командование Север 01

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Разведчики задержали на линии соприкосновения двух шпионов с уголовным прошлым, - оперативное командование Север 02
Разведчики задержали на линии соприкосновения двух шпионов с уголовным прошлым, - оперативное командование Север 03

Источник: https://censor.net.ua/p3073216
 
   
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Один явно зеленый человечек, а второй круто православно-хоругвеносный с мальтийскими крестами. Лучше бы смотрелись горизонтально с бирками и анатомическими швами.
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а разве есть дамбасня без уголовного прошлого?
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Да,типичные шпионы Разведчики задержали на линии соприкосновения двух шпионов с уголовным прошлым, - оперативное командование "Север" - Цензор.НЕТ 3774может они ехали аваковского сынка ликвидировать .... Разведчики задержали на линии соприкосновения двух шпионов с уголовным прошлым, - оперативное командование "Север" - Цензор.НЕТ 3774
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На Донбассе кто не сидел , тот не мужик
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на дамбасе кто не мотал срок тот не шахтьор и не тракторист. и не переместитель грузов.
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Зеленые человечки плавно превращаются в зеленых чертиков под влиянием зеленого змия.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРазведчики задержали на линии соприкосновения двух шпионов с уголовным прошлым, - оперативное командование "Север". ФОТО
 
 
 
 
 
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