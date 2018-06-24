 Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу облуправления полиции Харьковщины.
"По предварительным данным, мотоцикл ИЖ под управлением 40-летнего мужчины допустил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате аварии водитель транспортного средства ИЖ погиб на месте, 38-летний пассажир мотоцикла доставлен в Волчанскую районную больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений волчанского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
...от молний гибнет 300 чел! ...по всей Земле... ...а мотоциклистов уже жавно нихто не считает.
А! -- 25 велосипедистов в Германии -- когда фура поворачивает и давит их... -- эт Факт!