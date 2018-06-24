 Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу облуправления полиции Харьковщины.

"По предварительным данным, мотоцикл ИЖ под управлением 40-летнего мужчины допустил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате аварии водитель транспортного средства ИЖ погиб на месте, 38-летний пассажир мотоцикла доставлен в Волчанскую районную больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений волчанского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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