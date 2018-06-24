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 Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТО

Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Белый Колодец Волчанского района Харьковской области 23 июня около 16:00.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу облуправления полиции Харьковщины.

"По предварительным данным, мотоцикл ИЖ под управлением 40-летнего мужчины допустил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате аварии водитель транспортного средства ИЖ погиб на месте, 38-летний пассажир мотоцикла доставлен в Волчанскую районную больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений волчанского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате ДТП на Харьковщине, - полиция 01
Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате ДТП на Харьковщине, - полиция 02
Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате ДТП на Харьковщине, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3073205
 
 
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-- ну, дык -- лучше самолётом летать! -- там меньше всего, на круг, гибнет...
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В Бундесе -- больше всего травм -- при посадке и при выходе водилы из кабины происходит... ...ещё 9 чел. в год погибают при открытии контейнера! -- груз выпадает на открывающего...
...от молний гибнет 300 чел! ...по всей Земле... ...а мотоциклистов уже жавно нихто не считает.
А! -- 25 велосипедистов в Германии -- когда фура поворачивает и давит их... -- эт Факт!
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Цікаво, що в США поштові автомобілі були з правим кермом щоб убезпечити водія. Не знаю чи зараз так.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдин человек погиб, еще один госпитализирован в результате ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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