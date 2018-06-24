 Водитель вез по поддельным документам 210 картин на 3,5 млн грн через КПВВ "Новотроицкое" с оккупированной территории Донбасса, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС), сотрудники управления оперативного обеспечения ГУ ГФС в Донецкой области, СБУ и Госпогранслужбы на КПВВ "Новотроицкое" досмотрели осмотр автомобиля ГАЗ 330214з КТП-6 .
"При осмотре установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Кикинева В.М. в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью более 3,5 млн гривен. Составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 КУоАП. Товарно-материальные ценности изъяты до принятия законного решения", - говорится в сообщении.
Отметим, что Василий Кикинев (1930 г.р.) - заслуженный художник Украины (2007), член Национального союза художников Украины (1980), отдельные работы которого хранились в Луганске и Стаханове.
Вот так спасали и лейпцигскую галерею )
...наши всё протюхали -- даже не заметили...
Щас за пивом еду -- шо-то сухо в доме стало...*)
Работает в области станковой живописи. Произведения хранятся в Луганском областном художественном музее, Луганском областном краеведческом музее, музее истории и культуры Луганска, литературном музее В.И.Даля (Луганск), музее милиции (Луганск), Стахановском историко-художественном музее, галерее М. Волошина (Коктебель), Украинском национальном музее (Чикаго). Основные работы: «В глубоких шахтах» (1969), «Проходчики бригады Кочергина»(1978), «Алексей Стаханов»(1980), «Власть»(1993), «Бархатцы»(1999), «Внукам моим тыквы, бархатцы и яблоки «(2002),»Благодать в тени деревьев «(2003),» Полевые цветы «(2005), » Жара Старые терриконы «(2007).