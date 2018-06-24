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 Водитель вез по поддельным документам 210 картин на 3,5 млн грн через КПВВ "Новотроицкое" с оккупированной территории Донбасса, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

При осмотре ГАЗ силовики обнаружили 210 картин художника Кикинева В.М. ориентировочной стоимостью более 3,5 млн гривен. У документов на груз были признаки подделки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС), сотрудники управления оперативного обеспечения ГУ ГФС в Донецкой области, СБУ и Госпогранслужбы на КПВВ "Новотроицкое" досмотрели осмотр автомобиля ГАЗ 330214з КТП-6 .

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"При осмотре установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Кикинева В.М. в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью более 3,5 млн гривен. Составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 КУоАП. Товарно-материальные ценности изъяты до принятия законного решения", - говорится в сообщении.

Водитель вез по поддельным документам 210 картин на 3,5 млн грн через КПВВ Новотроицкое с оккупированной территории Донбасса, - штаб ООС 01

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Водитель вез по поддельным документам 210 картин на 3,5 млн грн через КПВВ Новотроицкое с оккупированной территории Донбасса, - штаб ООС 02
Водитель вез по поддельным документам 210 картин на 3,5 млн грн через КПВВ Новотроицкое с оккупированной территории Донбасса, - штаб ООС 03
Водитель вез по поддельным документам 210 картин на 3,5 млн грн через КПВВ Новотроицкое с оккупированной территории Донбасса, - штаб ООС 04
Водитель вез по поддельным документам 210 картин на 3,5 млн грн через КПВВ Новотроицкое с оккупированной территории Донбасса, - штаб ООС 05

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Отметим, что Василий Кикинев (1930 г.р.) - заслуженный художник Украины (2007), член Национального союза художников Украины (1980), отдельные работы которого хранились в Луганске и Стаханове.

Источник: https://censor.net.ua/p3073200
 
 
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А что он нарушил? вез по территории Украины картины украинских художников. видно у кого то с депутатов коллекция пополнится...
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Нарушил то, что вёз своё , это если бы контрабас Жебривского или Вальцмана, то никто бы ничего и не написал
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Человеку медаль давать нужно )
Вот так спасали и лейпцигскую галерею )
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Дійсно нема за що його арештовувати.
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адміністративне правопорушення.... картини вилучили, його відпустили і він поїхав знову за наступною партією Водитель вез по поддельным документам 210 картин на 3,5 млн грн через КПВВ "Новотроицкое" с оккупированной территории Донбасса, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2521
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в лугандонії небувалий культурний підйом - картини малюють грузовиками.... Водитель вез по поддельным документам 210 картин на 3,5 млн грн через КПВВ "Новотроицкое" с оккупированной территории Донбасса, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7278 уявляю, скільки там письменники вже світових шедеврів написали Водитель вез по поддельным документам 210 картин на 3,5 млн грн через КПВВ "Новотроицкое" с оккупированной территории Донбасса, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7902
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Да 146% инфа. "Мокруха и кичман", "Долбо*б" и "Демоны, бл*ть!" (сиквелы Достоевского) там явно уже написаны.
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...ну и шо? -- я три картинки кадысь вывез... -- польска таможня токо крякнула: Старэнькы...
...наши всё протюхали -- даже не заметили...
Щас за пивом еду -- шо-то сухо в доме стало...*)
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Спасав для України її культурне та історичне надбання! (На відміну від "культурологів" Маріуполя, що вивезли картини в Крим)
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Лютікі-цвіточкі. Знайшов би десь на горищі - повикидав би.
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ценитель живописи, однако. а кто ему в луганде мог выдать настоящие документы ? там попандопула на деньгах расписывается, не говоря уже про документы.
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Абсолютный долбоебизм. Да ему Героя надо дать, что привез в Украину картины от орков. Водій віз за підробленими документами 210 картин на 3,5 млн грн через КПВВ "Новотроїцьке" з окупованої території Донбасу, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8578
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"А препогании паны,жидам,братам своим хорошим останни продають штаны.." (Т.Г.Шевченко)
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Госпідар картин в Києві, у ВР засідає, напевно(
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Соцреализм.
Работает в области станковой живописи. Произведения хранятся в Луганском областном художественном музее, Луганском областном краеведческом музее, музее истории и культуры Луганска, литературном музее В.И.Даля (Луганск), музее милиции (Луганск), Стахановском историко-художественном музее, галерее М. Волошина (Коктебель), Украинском национальном музее (Чикаго). Основные работы: «В глубоких шахтах» (1969), «Проходчики бригады Кочергина»(1978), «Алексей Стаханов»(1980), «Власть»(1993), «Бархатцы»(1999), «Внукам моим тыквы, бархатцы и яблоки «(2002),»Благодать в тени деревьев «(2003),» Полевые цветы «(2005), » Жара Старые терриконы «(2007).
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВодитель вез по поддельным документам 210 картин на 3,5 млн грн через КПВВ "Новотроицкое" с оккупированной территории Донбасса, - штаб ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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