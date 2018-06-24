EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Фоторепортаж
  3680  26
Все про:Киев (16078) побег (255) Нацполиция (7673) прокуратура (3183)

 Задержан конвоир, который помог сбежать из-под стражи брачному аферисту, - прокуратура Киева. ФОТО

Прокуратурой задержан сотрудник Днепровского управления ГУ Нацполиции в Киеве по факту пособничества в побеге из-под стражи подозреваемого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Задержан конвоир, который помог сбежать из-под стражи брачному аферисту, - прокуратура Киева 01

Установлено, что указанный полицейский, в обязанности которого входит конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, совершил ряд умышленных действий, направленных на помощь 32-летнему уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С., помещенному в Киевское СИЗО, совершить побег из-под стражи.

Вечером 23 июня полицейский был задержан следователями прокуратуры в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брачный аферист сбежал в Киеве из-под стражи во время конвоирования, - Нацполиция. ФОТО

В настоящее время ему уже объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины и подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напоминаем, вчера в Киеве при конвоировании сбежал брачный аферист Бурлаку. Сегодня он был задержан в Киеве полицией. 

Источник: https://censor.net.ua/p3073195
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А теперь преступники в форме и в мантиях за деньги отпустят преступника, который перед этим за деньги отпустил преступника!
 показать весь комментарий
 
 
На каждой последующей стадии в сумме в валюте добавляется "0".
 показать весь комментарий
 
 
В СІЗО теж багато поодиноких сердець, які можут в цього красеня влюбіца.
 показать весь комментарий
 
 
А аферист то шалун оказывается... даже конвоира охмурил
 показать весь комментарий
 
 
32-летнему уроженцу Республики Молдова Бурлаку
...бурлаки не токо на Волге -- а и на Днепре тож... *)
 показать весь комментарий
 
-- ти б ещё маму вспомнил -- на Ханкин-Голе... *)
 показать весь комментарий
 
Халхин-Голе... или что-то обыгрывается про "Ханку"?( про это не в курсе)
 показать весь комментарий
 
" уроженец Молдовы" - а гражданин чей? Может Приднестровье?
 показать весь комментарий
 
 
Приднестровье - никем не признано!
Это как ЛуганДон - тоже никем не признаны, даже кремлядями.
 показать весь комментарий
 
Вот его бы отдать в руки обманутых жен...

 показать весь комментарий
 
 
(по мотивам чернушной шутки про инструкцию в биолаборатории)

1. Взять брачного афериста
2. Отдать в руки обманутых жён
3. Полученную кашицу...
 показать весь комментарий
 
Аферисту нужно медаль выдать за вредность, а не судить. Откройте сайты знакомств - это же тихая заводь для дур, которые ищут себе лоха, который будет их содержать и сами напрашиваются на цугундер. Там такие есть экземпляры, судя по дурацким фото, что Дом2 рыдает.
 показать весь комментарий
 
 
Он уже дал показания: сбежавший обещал на нём женится...
 показать весь комментарий
 
 
Ще раз підтвердження того що мусора перші зрадники. Готові продаться.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержан конвоир, который помог сбежать из-под стражи брачному аферисту, - прокуратура Киева. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх