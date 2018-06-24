 Задержан конвоир, который помог сбежать из-под стражи брачному аферисту, - прокуратура Киева. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Установлено, что указанный полицейский, в обязанности которого входит конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, совершил ряд умышленных действий, направленных на помощь 32-летнему уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С., помещенному в Киевское СИЗО, совершить побег из-под стражи.

Вечером 23 июня полицейский был задержан следователями прокуратуры в порядке ст. 208 УПК Украины.

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В настоящее время ему уже объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины и подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напоминаем, вчера в Киеве при конвоировании сбежал брачный аферист Бурлаку. Сегодня он был задержан в Киеве полицией.