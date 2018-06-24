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Все про:валюта (2994) Госпогранслужба (2860) граница (3033) контрабанда (1501) Львовщина (1453)

 Незадекларированные 24 тыс. евро изъяты на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Во Львовской области пограничники изъяли у 2 граждан более 24 тыс. евро, которые те не указали в декларации при выезде в Польшу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Незадекларированные 24 тыс. евро изъяты на границе с Польшей, - Госпогранслужба 01

Рейсовый автобус, следовавший из Киева в Германию, прибыл ночью в пункт пропуска "Краковец". При осуществлении мер контроля правоохранители Мостиского отряда зафиксировали у водителя, нашего соотечественника, наличие в сейфе 4,2 тысячи евро.

Незадекларированные 24 тыс. евро изъяты на границе с Польшей, - Госпогранслужба 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина рекордную сумму - 90 тыс. евро

А уже утром, в этом же пункте пропуска, межведомственная группа нашла среди личных вещей украинца, следовавшего автомобилем Chevrolet в Польшу, незадекларированных почти 20 тыс. евро и 100 долларов США.

Незадекларированные 24 тыс. евро изъяты на границе с Польшей, - Госпогранслужба 03
Незадекларированные 24 тыс. евро изъяты на границе с Польшей, - Госпогранслужба 04

Также смотрите: Гражданин Польши пытался в холодильнике вывезти 19 тыс. фунтов стерлингов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Найденые средства изъяты в установленном порядке работниками ГФС для принятия правовых решений. В отношении граждан составлены соответствующие протоколы.

Источник: https://censor.net.ua/p3073193
 
 
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Скоро вещдок пропадёт .А нету вещдока нету дела .
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Можна було покласти їх на банківську карту і скористатися в Польщі.
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Дурень: треба не тисячі бусами до Європи, а мільйонами в Панаму гнати, тоді ніхто не причепиться!
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У моего дедушки тоже на этой границе в 90-х годах забрали 5 штук баксов. Жалко было. В то время под Донецком люди участки продавали по 100 доларов с убогой хатенкой.
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Ну правильно сделали .Только нужно было ещё конфисковать всё имущество , а дедушке 10 лет впаять , чтоб законы не нарушал .
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А были ли тогда законы ? Это как раз то время,когда ахметов заводы хапал и беспредел чинил в Донецке. Еще пару лет назад,он был нищим в сравнении с нами.
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извините пожалуйста за нескромный вопрос,ху из ху был дедушка? Незадекларированные 24 тыс. евро изъяты на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4856
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секретарь райкома комсомола .как парашенко .
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Не юродствуй. Мы никогда коммунистов не уважали.
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Не все. Прабабушка моя бежала из Полтавы от большевиков. Когда раскулачивали ее отца. Это по отцовской линии. А по материнской - прадедушка был крупным промышленником в Санкт Петербурге до большевистского мятежа. И тоже бежал на Донбасс,чтобы затеряться среди черни. Тогда там всех принимали.
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Обычный инженер. Но заработал в частном кооперативе по газификации.Такое ввели в ссср разрешение,где-то в 88-89 годах.
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От тільки от тих кооперативів владі йшли мільйони відкатів
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Никаких видкатив не було.Мой дедушка жадный )) Просто все понимали,что ссср скоро рухнет и старались вложить советские деньги в переоборудовании котельных под газ.Со всего союза заказы шли.А дедушка это на поток поставил.
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ну наконец то узнали кто начинал роттердам +
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понятно,тогда это было модно ,проводить газ и эл.сети через кооператив,состоящий из элитной части штатных сотрудников ,штатной техникой .... но якобы в нерабочие время и рекордно короткое время арендованной техники,....... знал таких
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Я не понимаю, можно вывезти 10 000 без всякого декларирования. Ну , тот что на Шевроле - превысил , но за что отмели у человека из сейфа четыре штуки?
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як не розумієшь то навіщо ж до людей пхаєшься? Незадекларовані 24 тис. євро вилучено на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6609
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Я балдею с кацапов. Перешли на подобие украинского и думаете, что вас не узнают, грамотеи хреновы
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еще ни разу не "шманали" при выезде с Украины на укр. таможне, да и при вьезде тоже, по любому наводка на шевроле. А насчет 4к евро не понял, можна до 10к без декларирования вывозить
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Президент Порошенко вывез гораздо больше незадекларированной налички на Мальдивы. 37 тысяч долларов! И ему за это ничего не было! Его не досматривали, у него не отбирали. Урок: Нефиг везти заработанное назад в Украину. Надо оседать в ЕС.
Это то о чем Гройсман говорил на днях? Это от имел в виду, когда , говорил о борьбе с контрабандой? Власти опять имеют народ Украины как хотят.
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-- паровозик Берлин -- Киев... ...слабо прошманать? -- ...там сигаретами, токо дырка унитаза не заткнута.

...да и та -- через край ...*)
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в Украине вывозить незадекларированное, можно только соевому вольсмону и его кодле, и не тысячи, а миллионы..

а эти 24 тыс - присвоят ментушки, заплатят немного отката своему начальству авакянам, чтобы не мешали "зарабатывать"..
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Херня кака-то "..без предоставления документов и без заполнения таможенной декларации разрешается вывозить валюту из Украины и ввозить валюту в Украину в сумме на 1 человека любого возраста до 10.000..." а тому с 20-ю штуками нужно было всего-то справку в банке взчть о снятии со счета бабок. Шогоглазого при вылете на Мальдивы проверить не пробовали, защитнички интересов хреновы?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНезадекларированные 24 тыс. евро изъяты на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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