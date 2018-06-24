 Незадекларированные 24 тыс. евро изъяты на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Рейсовый автобус, следовавший из Киева в Германию, прибыл ночью в пункт пропуска "Краковец". При осуществлении мер контроля правоохранители Мостиского отряда зафиксировали у водителя, нашего соотечественника, наличие в сейфе 4,2 тысячи евро.

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А уже утром, в этом же пункте пропуска, межведомственная группа нашла среди личных вещей украинца, следовавшего автомобилем Chevrolet в Польшу, незадекларированных почти 20 тыс. евро и 100 долларов США.





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Найденые средства изъяты в установленном порядке работниками ГФС для принятия правовых решений. В отношении граждан составлены соответствующие протоколы.