 Незадекларированные 24 тыс. евро изъяты на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Рейсовый автобус, следовавший из Киева в Германию, прибыл ночью в пункт пропуска "Краковец". При осуществлении мер контроля правоохранители Мостиского отряда зафиксировали у водителя, нашего соотечественника, наличие в сейфе 4,2 тысячи евро.
А уже утром, в этом же пункте пропуска, межведомственная группа нашла среди личных вещей украинца, следовавшего автомобилем Chevrolet в Польшу, незадекларированных почти 20 тыс. евро и 100 долларов США.
Найденые средства изъяты в установленном порядке работниками ГФС для принятия правовых решений. В отношении граждан составлены соответствующие протоколы.
Это то о чем Гройсман говорил на днях? Это от имел в виду, когда , говорил о борьбе с контрабандой? Власти опять имеют народ Украины как хотят.
...да и та -- через край ...*)
а эти 24 тыс - присвоят ментушки, заплатят немного отката своему начальству авакянам, чтобы не мешали "зарабатывать"..