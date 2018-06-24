 Наемники РФ целенаправленно уничтожают жилые кварталы Пивденного, - оперативное командование "Север". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра оперативного командования "Север".

Поселок городского типа Пивденное (Донецкая область) был освобожден без боев, поэтому гражданская инфраструктура здесь почти не пострадала, но российские оккупанты начали его целенаправленное разрушение и создание условий для полного выезда жителей.

В частности, жилые кварталы наемники РФ обстреливали осветительными минами, снарядами и трассирующими пулями.

"В такую жаркую погоду, которая стоит сейчас, огонь перебрасывается с дома на дом почти мгновенно. Военные, защищающие поселок, не успевают спасать дома от постоянных поджогов со стороны российских оккупантов. Отсутствие гарантий от ОРДО на безопасную работу пожарных расчетов и спасателей делает невозможным сохранение инфраструктуры и гражданских зданий", - говорится в сообщении.

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Более того, террористы также бьют по любому транспорту, движущемуся в сторону поселка или из него.

По словам военнослужащих Вооруженных сил Украины, такие действия бандформирований направлены на распространение паники среди местных жителей и ухудшение их морально-психологического состояния.

"Оккупанты намеренно разрушают гражданскую инфраструктуру и обстреливают мирные жилые кварталы, чтобы деморализовать гражданское население и подорвать доверие к военному руководству, при этом постоянно транслируя зомбо-картинку и искусственный месседж: "Если бы здесь не было украинских военных – по вам бы не стреляли", - говорится в сообщении.

Такие действия боевиков свидетельствуют об их равнодушии к вопросам восстановления мирной жизни в зоне конфликта, резюмируют военные.

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