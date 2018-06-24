 Резервисты территориальной обороны прошли учебные сборы на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Часть учебного времени была выделена для занятий по строевой подготовке, по пожарной безопасности, обращении с оружием, оказанию первой медицинской помощи, особенностям налаживания связи. Особое внимание инструкторы уделили вопросам тактической медицины в условиях боя.

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Перед учебными упражнениями по боевой стрельбе резервисты прослушали курс правил обращения с оружием и боеприпасами, изучили тактико-технические характеристики штатного стрелкового оружия.







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В конце учебных сборов состоялось занятие на полевой базе: военнослужащие отработали технику сборки-разборки автомата, методику стрельбы и ведения огня. Совместно с военнослужащими-пограничниками отработали действия по задержанию условного нарушителя на пропускном пункте.





Также резервистам продемонстрировали технику блокировки автомобиля при вероятной попытке нелегального проезда через блокпост.

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