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 Резервисты территориальной обороны прошли учебные сборы на Закарпатье. ФОТОрепортаж

На Закарпатье состоялись учебные сборы резервистов батальона территориальной обороны Виноградовского района. Для прохождения обучения в военной части прибыло около сотни военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Резервисты территориальной обороны прошли учебные сборы на Закарпатье 01

Часть учебного времени была выделена для занятий по строевой подготовке, по пожарной безопасности, обращении с оружием, оказанию первой медицинской помощи, особенностям налаживания связи. Особое внимание инструкторы уделили вопросам тактической медицины в условиях боя.

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Перед учебными упражнениями по боевой стрельбе резервисты прослушали курс правил обращения с оружием и боеприпасами, изучили тактико-технические характеристики штатного стрелкового оружия.

Резервисты территориальной обороны прошли учебные сборы на Закарпатье 02
Резервисты территориальной обороны прошли учебные сборы на Закарпатье 03
Резервисты территориальной обороны прошли учебные сборы на Закарпатье 04

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В конце учебных сборов состоялось занятие на полевой базе: военнослужащие отработали технику сборки-разборки автомата, методику стрельбы и ведения огня. Совместно с военнослужащими-пограничниками отработали действия по задержанию условного нарушителя на пропускном пункте.

Резервисты территориальной обороны прошли учебные сборы на Закарпатье 05
Резервисты территориальной обороны прошли учебные сборы на Закарпатье 06

Также резервистам продемонстрировали технику блокировки автомобиля при вероятной попытке нелегального проезда через блокпост.

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Резервисты территориальной обороны прошли учебные сборы на Закарпатье 07
Резервисты территориальной обороны прошли учебные сборы на Закарпатье 08

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Источник: https://censor.net.ua/p3073191
 
 
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Після навчань пішли до мадярів і напилися вина Резервисты территориальной обороны прошли учебные сборы на Закарпатье - Цензор.НЕТ 3595
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Когда укомплектуют нормальным оружием ? Вместо устаревших "калашей"..
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Непогано екипирують резервістів- адже на фронті всі "Голібосіголодні"!)))
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Це куплено в кредит, бо пєця нічого не дає.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРезервисты территориальной обороны прошли учебные сборы на Закарпатье. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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