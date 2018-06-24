 Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненую 13-летнюю дочь обнаружила в квартире соседка. Раненую девочку госпитализировали в больницу.

Как сообщили в патрульной полиции Харьковской области, сообщение о происшествии поступило рано утром 24 июня.

При опросе свидетелей правоохранители установили, что у подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении.

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Патрульные обнаружили и остановили на улице Шевченко автомобиль "Volvo" , на котором предположительно передвигался причастный к убийству мужчина.

При проверке транспортного средства в его салоне правоохранители обнаружили огнестрельное оружие.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.

Следователи квалифицировали ее по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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