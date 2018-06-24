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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (7673) убийство (4889) Харьков (3898)

 Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого. ФОТОрепортаж

В Харькове по горячим следам полицией задержан мужчина, который вероятно причастен к убийству супружеской пары.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненую 13-летнюю дочь обнаружила в квартире соседка. Раненую девочку госпитализировали в больницу.

Как сообщили в патрульной полиции Харьковской области, сообщение о происшествии поступило рано утром 24 июня.

При опросе свидетелей правоохранители установили, что у подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении.

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Патрульные обнаружили и остановили на улице Шевченко автомобиль "Volvo" , на котором предположительно передвигался причастный к убийству мужчина.

При проверке транспортного средства в его салоне правоохранители обнаружили огнестрельное оружие.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.

Следователи квалифицировали ее по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого 01
Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого 02
Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого 03
Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого 04
Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого 05
Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого 06
Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого 07
Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого 08

Источник: https://censor.net.ua/p3073189
 
 
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як в анекдоті - "штирлиц шел по улицам Берлина, но что то відавало в нем советского разведчика - то ли звездочка на пилотке, то ли тянущийся сзади парашют" Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого - Цензор.НЕТ 5624
не кіллер, а дятел якийсь
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Це вже не твоя справа як я їх буду везти, можливо віддам іншим. Ти головне віддай.
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первое что пришло в голову жителю израиля Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого - Цензор.НЕТ 453 Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого - Цензор.НЕТ 453
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Ничего смешного, тип этот явно не из бандитов, и скорей всего свёл счёты с должником. В итоге два трупа и одному пожизненное
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Надо изъять у населения автоматы.
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Надо, чтобы население могло себя защитить. А то ублюдки всюду оружие найдут, а простому человеку только пулю ловить.
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Это заказное убийство. Даже если бы у убитого был автомат, он бы просто не успел им воспользоваться.
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Навпаки. Кожному по автомату і дві гранати. Ну і сокиру в придачу.
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Какой ужас! И это всё на глазах у ребёнка! У людей нет никаких принципов! Никогда не открывайте дверь человеку, если плохо его знаете!
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Дверь, помогающая спокойно говорить с обладателем калаша в коридоре , стоит не меньше 5 000 баксов.
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Чаще всего преступления против личности совершаются знакомыми и родственниками. Ну если тебя не заказали за бизнес.
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100% личные счеты.
Убийца явно не профи. Оружие скорее всего - охотничье, тачка - своя. А учитывая что его так легко взяли патрульные, то и отход не подготовлен, а при себе для защиты даже пукалки не имел.
Тем более стрелял по всем троим, а свидетеля оставил живым.
Явно убийство на личных эмоциях - деньги, ревность, месть.....
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а еще мойте руки перед едой ,и другие мудрые советы от Мала Дец
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Невжемєнта якогось завалили, у іншому випадку не знайшли б так швидко?
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Бандитизм увеличиваеться в геометрической прогресии в словесный понос Авакова только идиот может поверить Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого - Цензор.НЕТ 8563
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вне всякого сомнения...
но... не простые, наверное
ибо на просто ограбление... не походит....
хотя... что мы знаем?
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Завтра уже об этой новости забудем как и остальные.Так что выяснять кто они и что они особого смысла нету
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Где он взял автомат если в стране нет свободного владения оружием? Походу это или помощник народного депутана, или какой "гаишник". Извинятся и отпустят. Тем более, что авто не на "евробляхах"
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Що за новини сьогодні? То ріжуть, то стріляють, то гранати кидають...
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Это происходит каждый день -просто оперативную информацию по максимуму блокируют Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого - Цензор.НЕТ 6318
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Это просто п-ц какой то.
В багажнике - ружье в кейсе+дробовые патроны RIO Game Load
"Автомат" - гражданская версия АКМ в тюнинге.
Да и тачка у "киллера" - нифига себе!
Есть большая вероятность того, что мужик просто ехал со стрельбища и оказался удачным кандидатом в киллеры.
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Экспертиза разберется, в том числе и зачем ему глушитель....
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Нормальные люди, ставят на оружие глушители, что бы сохранить слух.
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нормальные люди на стрельбище используют наушники, а глушитель используют нормальные киллеры
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Ты хоть на стрельбище был?
Или твой потолок 4,5 мм?
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тоже так подумал. Номера вольво соседи вряд ли запомнили. сказали типа "синий джип". а ехать после убийства с арсеналом оружия через весь город как то не умно.
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По меркам некоторых комментаторов, тачка за 60 000 у.е., это как раз самое то для такого дела.
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А почему бы не "синий Волво ХС90" ??
Соседом ведь мог оказаться мужчина разбирающийся в машинах, а не старуха сплетница
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Полиция - красавчики!!!!
Респект и уважуха. Работа на пятерочку
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а если выяснится что тот мужик не причем, что будешь стрекотать?
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А если таки он убийца, то что ты прокукарекаешь?
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Вот и пожизненное вместо "Volvo"...А мог бы...кататься...
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Типа, смотрит американские фильмы и знает, что пестик с глушителем это оружие килера. А тут целый автомат! Если еще восстановлена опция автоматического огня, то это сразу 25 лет лагерей виновнику за подготовку к террористическому акту, членам семьи ссылка за полярный круг, что не сообщили куда следует
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Такі от вони - нинішні реалії життя.............................................
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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