 Двойное убийство в Харькове: из автомата расстреляли супружескую пару и ранили их 13-летнюю дочь, полиция задержала подозреваемого. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненую 13-летнюю дочь обнаружила в квартире соседка. Раненую девочку госпитализировали в больницу.
Как сообщили в патрульной полиции Харьковской области, сообщение о происшествии поступило рано утром 24 июня.
При опросе свидетелей правоохранители установили, что у подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении.
Патрульные обнаружили и остановили на улице Шевченко автомобиль "Volvo" , на котором предположительно передвигался причастный к убийству мужчина.
При проверке транспортного средства в его салоне правоохранители обнаружили огнестрельное оружие.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.
Следователи квалифицировали ее по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
не кіллер, а дятел якийсь
Убийца явно не профи. Оружие скорее всего - охотничье, тачка - своя. А учитывая что его так легко взяли патрульные, то и отход не подготовлен, а при себе для защиты даже пукалки не имел.
Тем более стрелял по всем троим, а свидетеля оставил живым.
Явно убийство на личных эмоциях - деньги, ревность, месть.....
но... не простые, наверное
ибо на просто ограбление... не походит....
хотя... что мы знаем?
В багажнике - ружье в кейсе+дробовые патроны RIO Game Load
"Автомат" - гражданская версия АКМ в тюнинге.
Да и тачка у "киллера" - нифига себе!
Есть большая вероятность того, что мужик просто ехал со стрельбища и оказался удачным кандидатом в киллеры.
Или твой потолок 4,5 мм?
Соседом ведь мог оказаться мужчина разбирающийся в машинах, а не старуха сплетница
Респект и уважуха. Работа на пятерочку