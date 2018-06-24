 Брачный аферист, сбежавший вчера при конвоировании, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
На поиски беглеца привлекли все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы. Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он в сутки арендовал квтартиру.
Следователи Днепровского управления полиции Киева расследуют уголовные производства, фигурантом которых является задержанный, по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.Теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УК.
Напоминаем, вчера в Киеве при конвоировании сбежал брачный аферист Бурлаку.
=извините,женщина,но мы не даём гарантии,что всех найдём
-да мне все как бы и не к чему....мне третий,четвертый и седьмой интересен только..
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п.с. интересней другое, как этот колобок сбежать мог....ему что на ногах что в окно тяжко по виду....может и полиция так думала..
Без наколок, серёг в ушах нет, мужская стрижка, явно не наркоман.
Нормально упитанный.
Сравните теми дрыщами - «метросексуалами», которые вам попадаются на улицах...
Молодці- за добу знайшли. І небайдужі громадяни молодці, що допомогли в цьому!
И маечка военная.
Любовь слепа - полюбишь и козла.
Вот жеж бабы дуры.
...Маманя замуж вышла в 1980... -- 5 лет тому, Ивана похоронила в Тунисе... -- хороший был Человек!
...щас вот, мирятся... -- горшки ископаемые клеят...*)