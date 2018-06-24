 Брачный аферист, сбежавший вчера при конвоировании, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На поиски беглеца привлекли все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы. Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он в сутки арендовал квтартиру.

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Следователи Днепровского управления полиции Киева расследуют уголовные производства, фигурантом которых является задержанный, по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.Теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УК.

Напоминаем, вчера в Киеве при конвоировании сбежал брачный аферист Бурлаку.