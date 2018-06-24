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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Брачный аферист, сбежавший вчера при конвоировании, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Полиция задержала в Киеве мошенника, который 23 июня сбежал из-под стражи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Брачный аферист, сбежавший вчера при конвоировании, задержан в Киеве, - Нацполиция 01

На поиски беглеца привлекли все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы. Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он в сутки арендовал квтартиру.

Смотрите: Брачный аферист сбежал в Киеве из-под стражи во время конвоирования, - Нацполиция. ФОТО

Следователи Днепровского управления полиции Киева расследуют уголовные производства, фигурантом которых является задержанный, по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.Теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УК.

Напоминаем, вчера в Киеве при конвоировании сбежал брачный аферист Бурлаку.

Источник: https://censor.net.ua/p3073184
 
 
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Ну все, теперь прикуют наручниками... к постели
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І змусять виконати шлюбний обов'язок з усіма, кого обдурив
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в камері визначаться, в кого право першої шлюбної ночі
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если баба скажет - преступление, значет будет считаться преступлением
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не знаю, в мене інші життєві принципи..... в жінок гроші не беру
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Ну а когда хорошо обслужишь, .то наверное даёт клиента от баночки сгущёнки до золотой цепочки? Шлюбного афериста, який втік вчора під час конвоювання, затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4552
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Ланцюжок ніхто не дасть. А от баночку кільки у томаті можливо дадуть.
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"І змусять виконати шлюбний обов'язок з усіма, кого обдурив" - з поліцайчиками, від яких втік - теж?
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-тов.милиционер,хочу подать заявление об моём изнасиловании вчера семерыми в парке...
=извините,женщина,но мы не даём гарантии,что всех найдём
-да мне все как бы и не к чему....мне третий,четвертый и седьмой интересен только..
------------------------
п.с. интересней другое, как этот колобок сбежать мог....ему что на ногах что в окно тяжко по виду....может и полиция так думала..
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рыхлое пузатое одоробло. И находятся же дурочки, которые ведутся на это..
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Ну а чем этот парень плох?
Без наколок, серёг в ушах нет, мужская стрижка, явно не наркоман.
Нормально упитанный.
Сравните теми дрыщами - «метросексуалами», которые вам попадаются на улицах...
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Не дурочки, а аферистки. Этот парень сообщал, что он очень влиятельный и богатый и ушлые девки сами ноги расставляли, что бы денег-связей-хорошей жизни получить.
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прыткий малый. выбрать самую эээ... некрасивую из обманутых и заставить жениться.
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ну ви садист. Тоді аферисту треба виступити з останнім словом, що хай жінки самі вирішать хто з них сама стара і найменш вродлива
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Поймите, оно ей не надо - "жених" то нищий. Он то ведь представлялся миллионером со связями в администрации Президента - вот тогда он всем нужен был )) Не думайте, что "невесты" - невинные овечки.
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С таким пузиком, а уже ахферст!))), девки!, куда же вы смотрите???))))
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...А если наоборот: какой аферист, такие и девки? Брачный аферист, сбежавший вчера при конвоировании, задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9522
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есть видео, как парень лет 13-14 подкатывал на дорогом авто к девушкам - некоторые садились к нему в авто. Вот и ответ куда смотрят.
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-- с таким еблом и пузом -- брачный аферист! ...кого ж он там аферистил? -- не! -- лучше не показывайте... -- не люблю ужасов... *)
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-- это не зависть -- это необходимость! *)
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Скільки ж та баба заплатила, що цього "альфонса" вже другий день рекламують?
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А про що писати? Після «Лугандонського трибуналу», які можуть ще бути новини?

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писали учора, що одну "проаферистив" на $ 60 тис.
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Сейчас его жены устроят демонстрацию типа: «Свободу нашему любимому мужу !»

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это в ряд ли, а вот где чайное ситечко спросят многие Брачный аферист, сбежавший вчера при конвоировании, задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7972
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Дайте йому вищу міру покарання: "На тиждень зачинити в кімнаті без вікон одночасно з усіма ошуканими жінками!" Брачный аферист, сбежавший вчера при конвоировании, задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3531
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Господа, откуда в вас столько жестокости...
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Видно не всі кошти відібрав у баби, якщо так швидко знайшли. без хабаря ментам не обійшлося, щоб "підключили" найкращих пошуковців.
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в женскую колонию в камеру к тёткам его,они его воспитают Брачный аферист, сбежавший вчера при конвоировании, задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 768
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ще пару тупих курок на ремонт не хватило )))
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Какой ремонт? Это площадка, а не квартира. Да и квартира была съемная.
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А шоколадный аферист еще не хочет сбежать ? Акуенно устроился лохов разводить
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Поки що тікають від шоколадного афериста - в Польщу, Словаччину, Іспанію, Португалію...
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а если он женится на даме, которая дала ему бабло, дело закроют? ведь состава обмана тогда не будет Брачный аферист, сбежавший вчера при конвоировании, задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5813
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А скільки вчора галасу було про недієздатність поліції.
Молодці- за добу знайшли. І небайдужі громадяни молодці, що допомогли в цьому!
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моему соседу тоже нашли , когда "попросил индивидуально! " а сестре не нашли , но сказали что если сестра "уговорит " , то могут неофициально сказать кто их обворовал, а там сами разбирайтесь!
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Какой красавец !
И маечка военная.
Любовь слепа - полюбишь и козла.
Вот жеж бабы дуры.
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да расчет был бабский - он же горы золотые обещал, там пузо было бы в 2 раза больше, все равно повелись бы на его обещания.
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...хотите, покажу настоящего брачного афериста -- 1929 года рождения? ... -- вот он -- нынешней весной в Тунисе ... -- я у него 18 детёныш -- первый законный! -- Папаня мой...*)

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...могу вместе с Мамкой показать -- ей 84 ... ...они ещё в 1971 разбежались... ...батя женился на тёлке, шо младше меня на 5 лет -- дочка у них -- младше моей старшей...*)

...Маманя замуж вышла в 1980... -- 5 лет тому, Ивана похоронила в Тунисе... -- хороший был Человек!
...щас вот, мирятся... -- горшки ископаемые клеят...*)
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-- да вот они -- обои... -- мои суровые Родители -- встретились два вечных Одиночества...*)

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Читал про Швецию - там если мужчины при встрече начинает козырять деньгами связями - от такого женщины стараются держатся подальше (уж слишком подозрительное поведение, да и сами себя обеспечить могут). У нас же любое чмо становится любимцем женщин, когда приезжает на арендованном авто и везет в арендованные "апартаменты" - а потом визг в случае чего начинает - аферист, развел! И не мелькнуло в голове, что у знакомого-"миллионера" - уже есть жена и с 10-ок девушек, а он всю жизнь мечтал о ней, Фросе, закончившей ПТУ в оторвиколесовке.
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Некоторые вопят: наши женщины самые красивые ко-ко-ко... Судя по тому что даже такое дерьмо "работало" брачным аферистом, - не только далеко не самые красивые, но и не особо умные.
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Бедолага, не хватило ума даже смыться нормально. Это какого же тогда уровня интеллекта женщин он разводил??!! Но всем поделом, ибо все стороны пострадали от собственной меркантильности и алчности!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБрачный аферист, сбежавший вчера при конвоировании, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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