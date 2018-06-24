 "Хотим и ходим": В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В последнее время приходится спрашивать об усиленной охране для проведения мероприятий и акций, направленных на принятие себя как личности и лучшее понимание других людей и сообществ в Украине. Это уже является необходимостью, так как происходят систематические нападения на культурно-просветительские, правозащитные, художественные акции, в том числе на территории учебных заведений и конференц-центров", - отмечают организаторы акции.

На странице события в Facebook они также привели "неполный перечень" нападений, совершенных участниками и сторонниками ультраправых движений, которые произошли в течение этой весны:

- 8 марта во время Маршей женщин в Киеве, Львове, Ужгороде, где участников и участниц нападавшие обливали краской, зеленкой, пырскали перечными баллончиками в лицо и наносили травмы, в том числе журналистам;

- 26 марта около 20 агрессивно настроенных представителей радикальных группировок, пытались сорвать дискуссию "Права человека: проблема распространения ультраправых движений в Украине" во время фестиваля о правах человека Docudays, угрожая вернуться в следующий раз с оружием;

- 17 апреля - через два дня после открытия, администрацией НПУ им. Драгоманова была закрыта выставка "Воспитательные акты" в студенческом арт-пространстве "SKLO". На выставке поднималась проблема насилия, в том числе ультраправого;

- 10 мая - срыв дискуссии "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России". За полчаса до начала в Underhub пришла группа агрессивно настроенных молодых людей, которые заблокировали вход в помещение, угрожали гостям, участникам и участникам дискуссии, выкрикивали оскорбления;

- 16 мая - еще одна попытки сорвать дискуссию "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России". Ультраправые на киевской площади Победы рвали плакаты и разбросали листовки на тротуаре;

- 18 мая - организованная провокация и срыв художественной акции "Синдром выжившего" на Михайловской площади в Киеве. Инсталляция была посвящена поселением ромов и другим стихийным поселением людей

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- 19 мая - около 30 членов право-радикальных групп сорвали Фестиваль равенства в Черновцах.

"Эти нападения создаются организованными и парамилитарные группами такими как Национальные дружины, Правый сектор, С14, "Традиция и порядок" и другие, которые чувствуют свою безнаказанность при поддержке партий, таких как "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный Корпус". Нападения, запугивания и другие формы насилия, при бездействии полиции, не только нарушают право граждан на свободу мирных собраний и выражения мысли, но и создают потенциальную угрозу для всех посетителей", - отмечают организаторы сегодняшней акции.

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"Систематические и регулярные нападения на цыганские поселения с последующим восхвалением в соцсетях и ненавистническая риторика тех, кто их организует, только усиливают конфронтацию и уровень преступности в обществе. Потребность в обеспечении прав и свобод ромов - таких как право на жизнь, личную безопасность и неприкосновенность жилища, уважение достоинства, - не просто игнорируется государством, эти права прямо отрицаются организованными и направленными действиями нескольких связанных группировок, поддерживаемых несколькими политическими партиями", - говорится в сообщении.

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Организаторы акции призвали общественность к солидарности против таких действий.

"Если преследования отдельных категорий или по отдельной признаку не сталкивается с сопротивлением и осуждением, никто не может считать себя защищенным, ведь следующей целью нападений - в том числе из-за политических интересов - может стать любая группа. Мы за украинское общество, где царит взаимное уважение и цивилизованное, ненасильственное общение", - подчеркнули организаторы.















































