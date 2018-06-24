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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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 "Хотим и ходим": В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне Дня Конституции участники акции "Хотим и ходим", которая прошла в центре столицы, хотели напомнить о соблюдении базовых прав и свобод каждого человека на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

"В последнее время приходится спрашивать об усиленной охране для проведения мероприятий и акций, направленных на принятие себя как личности и лучшее понимание других людей и сообществ в Украине. Это уже является необходимостью, так как происходят систематические нападения на культурно-просветительские, правозащитные, художественные акции, в том числе на территории учебных заведений и конференц-центров", - отмечают организаторы акции.

На странице события в Facebook они также привели "неполный перечень" нападений, совершенных участниками и сторонниками ультраправых движений, которые произошли в течение этой весны:

- 8 марта во время Маршей женщин в Киеве, Львове, Ужгороде, где участников и участниц нападавшие обливали краской, зеленкой, пырскали перечными баллончиками в лицо и наносили травмы, в том числе журналистам;

- 26 марта около 20 агрессивно настроенных представителей радикальных группировок, пытались сорвать дискуссию "Права человека: проблема распространения ультраправых движений в Украине" во время фестиваля о правах человека Docudays, угрожая вернуться в следующий раз с оружием;

- 17 апреля - через два дня после открытия, администрацией НПУ им. Драгоманова была закрыта выставка "Воспитательные акты" в студенческом арт-пространстве "SKLO". На выставке поднималась проблема насилия, в том числе ультраправого; 

- 10 мая - срыв дискуссии "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России". За полчаса до начала в Underhub пришла группа агрессивно настроенных молодых людей, которые заблокировали вход в помещение, угрожали гостям, участникам и участникам дискуссии, выкрикивали оскорбления;

- 16 мая - еще одна попытки сорвать дискуссию "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России". Ультраправые на киевской площади Победы рвали плакаты и разбросали листовки на тротуаре;

- 18 мая - организованная провокация и срыв художественной акции "Синдром выжившего" на Михайловской площади в Киеве. Инсталляция была посвящена поселением ромов и другим стихийным поселением людей

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Синдром выжившего": активисты воссоздали в центре Киева разрушенную хижину ромов, провокаторы пытались сорвать перфоманс. ФОТОрепортаж (исправлено)

- 19 мая - около 30 членов право-радикальных групп сорвали Фестиваль равенства в Черновцах. 

"Эти нападения создаются организованными и парамилитарные группами такими как Национальные дружины, Правый сектор, С14, "Традиция и порядок" и другие, которые чувствуют свою безнаказанность при поддержке партий, таких как "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный Корпус". Нападения, запугивания и другие формы насилия, при бездействии полиции, не только нарушают право граждан на свободу мирных собраний и выражения мысли, но и создают потенциальную угрозу для всех посетителей", - отмечают организаторы сегодняшней акции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападения со стороны праворадикальных групп в Украине часто остаются безнаказанными, - доклад ООН

"Систематические и регулярные нападения на цыганские поселения с последующим восхвалением в соцсетях и ненавистническая риторика тех, кто их организует, только усиливают конфронтацию и уровень преступности в обществе. Потребность в обеспечении прав и свобод ромов - таких как право на жизнь, личную безопасность и неприкосновенность жилища, уважение достоинства, - не просто игнорируется государством, эти права прямо отрицаются организованными и направленными действиями нескольких связанных группировок, поддерживаемых несколькими политическими партиями", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок. ФОТОрепортаж

Организаторы акции призвали общественность к солидарности против таких действий.

"Если преследования отдельных категорий или по отдельной признаку не сталкивается с сопротивлением и осуждением, никто не может считать себя защищенным, ведь следующей целью нападений - в том числе из-за политических интересов - может стать любая группа. Мы за украинское общество, где царит взаимное уважение и цивилизованное, ненасильственное общение", - подчеркнули организаторы.

Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 01
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 02
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 03
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 04
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 05
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 06
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 07
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 08
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 09
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 10
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 11
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 12
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 13
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 14
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 15
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 16
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 17
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 18
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 19
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 20
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 21
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 22
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 23
Хотим и ходим: В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний 24

Источник: https://censor.net.ua/p3073179
 
 
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"Хотим и ходим": В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний - Цензор.НЕТ 7072
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Хотим и ходим": В центре Киева прошла акция в защиту мирных собраний. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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