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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (3924) граната (595) Нацполиция (7673) пьянство (639) Сумщина (577) Сумы (565)

 Пьяный экс-военный бросил боевую гранату в жилой дом на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В г. Глухов Сумской области в субботу, 23 июня, в 22.20 на линию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что в их двухэтажном доме произошел взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.

Правоохранители выяснили, что таким образом сосед решил отомстить жителю этого дома, с которым у него возник конфликт.

"Никто из жильцов не пострадал. В самом доме повылетали окна, повреждены двери и стены. Принятыми оперативными мерами менее чем через час полиция задержала злоумышленника. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.

Было установлено, что взрыв произошел в результате разрыва боевой фугасной гранаты. Значительным повреждениям подверглись лишь входные двери, стены и окна. Взрыв был настолько мощный, что в одной из квартир дома упала пожилая женщина, а в соседнем доме со стола свалилась лампа.

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Пьяный экс-военный бросил боевую гранату в жилой дом на Сумщине, - Нацполиция 01
Пьяный экс-военный бросил боевую гранату в жилой дом на Сумщине, - Нацполиция 02
Пьяный экс-военный бросил боевую гранату в жилой дом на Сумщине, - Нацполиция 03
Пьяный экс-военный бросил боевую гранату в жилой дом на Сумщине, - Нацполиция 04

"В поле зрения правоохранителей попали три бывших военнослужащих, которые снимали квартиру в соседнем доме. Было установлено, что в тот вечер между ними и жильцами дома, в котором произошел взрыв, возник конфликт. Это вызвало определенные подозрения. Полицейские решили с ними пообщаться. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. В их квартире была найдена граната и устройство для курения марихуаны. Было установлено, что граната, найденная в квартире, и обломки той, которая взорвалась в доме, имеют одну и ту же маркировку", - сообщают в Нацполиции.

Для дачи объяснений мужчин доставили в отдел полиции. В содеянном они сознались. Во время неотложных следственных действий, было установлено, что гранату в дом бросил один из них. Это была месть мужчине, который там жил за замечания в его адрес и словесный конфликт, который в дальнейшем возник между ними. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ст. 296 ч. 4 УК Украины ("Хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений") и 263 ч. 1 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами"). Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. За содеянное задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/p3073177
 
 
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Тобто коли грузин захищався, то погано. А тепер громадянин України кидає гранату. Тепер все це нормально Пьяный экс-военный бросил боевую гранату в жилой дом на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7391
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Хулиганство?! Попытка убийства! У нас им бы пожизненное вкатили, и поделом.
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Есть раненые или граната была брошена только для повреждения имущества?
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А п'яний розумів, що нікого не зачепить? Сумніваюся...
За такі злочини (особливо екс-військовим) треба максимум давати.
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Это было не во время конфликта, когда мозги отключаются, потому наиболее вероятно, что знал, что никого нет дома...
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Какая печалька... нельзя возразить "убийственным контраргументом" - Рошена объелся
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ексвійськовим(якщо мова йде про АТО шників), в першу чергу, потрібно проходити психічну реабілітацію і допомагати влаштовуватися в соціум....
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І вмовляти їх не тягти з собою гранати із зони бойових дій?
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Гранаты не должно было быть, для начала.
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Было утверждение о попытке убийства, это и обсуждается...
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А вот, если бы у соседа были свои гранаты и пулемёт, посмотрел бы я на желающих по конфликтовать!?
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Треба було сусіду підірвати ядерну бомбу Пьяный экс-военный бросил боевую гранату в жилой дом на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5961
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но с одним условием НЕДЕЕСПОСОБНЫМ (алкашам, нарикам, бичам и т.п) не давать никаких прав (в том числе на оружие)!
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Прав дійсно їм не треба давати, але зброю потрібно їм надати безкоштовно.
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вот и выросла фасоль Пьяный экс-военный бросил боевую гранату в жилой дом на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9061
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"Полицейские решили с ними пообщаться. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. В их квартире была найдена граната и устройство для курения марихуаны. Было установлено, что граната, найденная в квартире, и обломки той, которая взорвалась в доме, имеют одну и ту же маркировкуИсточник: https://censor.net.ua/p3073177"
Может "менты" сепары еще те, как они могли маркировку на взорваной гранате проверить? А вот светлый образ защитников отечества опозорили, да за такое в военное время ... !!!
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И не на пополам, или на четыре - восемь частей. Так что менты тупо докулупались до военнослужащих, может они и пили перед этим, ну так в Украине не шириат. И вот сомневаюсь что один взял и сказал, это я бросил гранату... Эти конкретные менты не уважают вооруженные силы, до чего они "устройство для курения марихуаны" приплели, это что за устройство? Если марихуану не нашли, то может это и другое устройство
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Неуважение бросившему в жилой дом гранату?..
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Неуважение к военнослужащему, которого пытаются назначить "бросившим в жилой дом гранату". Просто как в кино "чужаков здесь не любят" - "В их квартире была найдена граната и устройство для курения марихуаны. Было установлено, что граната, найденная в квартире,Источник: https://censor.net.ua/p3073177" Санкция суда на обыск была? Нет, тогда это превышение служебных полномочий и неуважение действием !
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Если совершено преступление и есть вероятность, что могут погибнуть люди, то надо собрать совещание?
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Действие упк приостановлено в г. Глухов Сумской обл.? "Менты" по-совецкой традиции привыкли класть на упк, прикрываясь "совершено преступление и есть вероятность, что могут погибнуть люди". Громкие слова которые не выливаются в никакие позитивные действия, а только в произвол
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Взрыв гранаты громче громких слов говорит о возможной опасности...
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Які неадекватні люди живуть в Україні. А дай їм ще зброю, і почнеться: біля кожного генделика нічні бої, бої між селами за межі та дівок, за неправильне слово, між дворами та районами в містах, просто від нефіг робити.
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Зброї і так вистачає- а це відлуння війни з москалями.
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Когда оружие свободно гуляет, то - большая вероятность, что оно попадёт к неадекватным людям...
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Кто должен решать : давать украинцам оружие или нет?
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Ніхто не займається реабілітацією. А з війни люди приходять психованими.
Потім десь вибухає..
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но особо доставило - "а в соседнем доме со стола свалилась лампа".
Видимо автор заметки хотел подчеркнуть масштаб боевых действий.
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Совершенно непонятно, что в этом происшествии смешного?
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что бы понять, нужно устройство для курения марихуаны.
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На Донбассе таких взрывов бывает по несколько сотен в день. И никто не пишет про лампу, упавшую со стола в соседнем доме.
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Ну, разве что...лампа. А вообще все это очень печально.
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Раніше просто били один одному морди, а зараз гранати кидають
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зато аграрии украины намолотили мульен тонн зерна,да и гранаты уродились нефигово
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На превеликий жаль, наслідки війни з кацапською ордою будуть ще довго нагадувати про себе. І не видно кінця краю війні... . Щоб тим "братам" пусто було!
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Лично меня всегда удивлял этот идиотизм .
Ну , есть у тебя граната , очень хочется её кинуть .
Ну так кинь её в Верховну зРаду , в судей , прокуроров , на Банковую , в конце-концов !
Людт тебе спасибо скажут .
Ну на хера же в жилой дом ???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный экс-военный бросил боевую гранату в жилой дом на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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