 СБУ перекрыла международный канал торговли людьми на Кировоградщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.
Правоохранители установили, что злоумышленники подбирали на Кировоградщине женщин для "работы" в одну из европейских стран в сфере предоставления интимных услуг.
Оперативники спецслужбы задержали организатора незаконного бизнеса и трех "трудовых мигранток" на одном из международных пунктов пропуска во Львовской области.
В рамках открытого уголовного производства организатору и одному из участников группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3073171
організатор це той чия пика замазана?
Но пока кишка тонка принять такой закон...