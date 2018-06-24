 СБУ перекрыла международный канал торговли людьми на Кировоградщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.

Правоохранители установили, что злоумышленники подбирали на Кировоградщине женщин для "работы" в одну из европейских стран в сфере предоставления интимных услуг.

Оперативники спецслужбы задержали организатора незаконного бизнеса и трех "трудовых мигранток" на одном из международных пунктов пропуска во Львовской области.

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В рамках открытого уголовного производства организатору и одному из участников группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.