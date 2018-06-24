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Все про:Кировоградщина (253) СБУ (12631) торговля людьми (152)

 СБУ перекрыла международный канал торговли людьми на Кировоградщине. ФОТО

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области совместно с Нацполицией и под процессуальным руководством прокуратуры прекратили деятельность международного канала торговли людьми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.

Правоохранители установили, что злоумышленники подбирали на Кировоградщине женщин для "работы" в одну из европейских стран в сфере предоставления интимных услуг.

Оперативники спецслужбы задержали организатора незаконного бизнеса и трех "трудовых мигранток" на одном из международных пунктов пропуска во Львовской области.

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СБУ перекрыла международный канал торговли людьми на Кировоградщине 01

В рамках открытого уголовного производства организатору и одному из участников группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3073171
 
 
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населення потужно користується безвізом )))
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Не здивуюсь, як що ціх дуреп ловлять вже не перший раз.
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можливо вони вже і з досвідом роботи на вітчизні.
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"...спецслужбы задержали организатора незаконного бизнеса и трех "трудовых мигранток"..."
Источник: https://censor.net.ua/p3073171
організатор це той чия пика замазана? СБУ перекрыла международный канал торговли людьми на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 5504
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а то.....розбірки по бізнесу, щось не поділили....
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Все равно девки уедут. В борьбе с ветряными мельницами теряем трудовые ресурсы. А ведь могли бы работать в Украине легально и приносить пользу обществу пусть даже и таким видом деятельности.
Но пока кишка тонка принять такой закон... СБУ перекрыла международный канал торговли людьми на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 8247
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непереможні дури. а таких каналів в Україні - тисячі. Подивитись будь який сайт де робота пропонується. і їдуть тисячі дівок-ідіоток.
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Помните, что Манька-облигация ответила Жеглову на совет устроиться рабочей на завод? Так отож!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ перекрыла международный канал торговли людьми на Кировоградщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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