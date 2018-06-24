 Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.ТВ.

По предварительной информации от правоохранителей, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба.

Сам владелец заведения, 60-летний мужчина говорит, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане.

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В разгар конфликта владелец ресторана достал пистолет и начал стрелять. Один из отдыхающих мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двое с ранениями госпитализированы.

Стрелявший задержан. На месте происшествия работает следственная группа.

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