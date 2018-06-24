 Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.ТВ.
По предварительной информации от правоохранителей, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба.
Сам владелец заведения, 60-летний мужчина говорит, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане.
В разгар конфликта владелец ресторана достал пистолет и начал стрелять. Один из отдыхающих мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двое с ранениями госпитализированы.
Стрелявший задержан. На месте происшествия работает следственная группа.
В наше время и в булочную страшно выйти, не то что в ресторан......
Дикари.
Зачем тебе знать, откуда дети? Ты всё равно не в ту дырку "дуешь". Так шо дети тебе не светят.
Теперь 60-летний идиот окончит жизнь в тюрьме. Легче?
Общение в посетителями на уровне официант - кухня, в крайнем случае охрана и тревожная кнопка.
Это из новость из области, что пенсионера на пешеходном переходе в Николаеве сбил маршруточник, куча криков, комментариев.., а на следующий день выкладывают видео, что дедушка с низкого старта бросается под маршрутку на свой давно уже красный свет!