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Все про:Киев (16074) рестораны (145) стрельба (2270) жертвы (800)

 Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены. ФОТОрепортаж

В Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения расстрелял из пистолета трех мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.ТВ.

Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены 01

По предварительной информации от правоохранителей, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба.

Сам владелец заведения, 60-летний мужчина говорит, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане.

Смотрите: Между двумя посетителями кафе в Гидропарке произошел конфликт со стрельбой, оба госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены 02

В разгар конфликта владелец ресторана достал пистолет и начал стрелять. Один из отдыхающих мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двое с ранениями госпитализированы.

Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены 03

Стрелявший задержан. На месте происшествия работает следственная группа.

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Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены 04

Источник: https://censor.net.ua/p3073163
 
 
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Какой-то народ нервный пошел. Тут еще легализировать оружие хотят. Вообще массовый отстрел начнут Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 5531
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на...й иди проститутка политического с анонимным дуплом
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Твою мать.... Да что у нас твориться то?!
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дык война, четвертый год уж как. народ не в курсе - гуляет...
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"Хороший" такой себе "ресторанчик" на Оболони!)) Завалить посетителя только из-за того, что его "оскорбили при дочери"! Наличие оружия у владельца ресторана при нашей криминогенной обстановке не удивляет. НО использовать оружие по отношению к посетителю по причине "оскорбления" (!!!) - это треш.......
В наше время и в булочную страшно выйти, не то что в ресторан......
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А я мужика понимаю. За слова надо отвечать. Если идиоты (прости Господи!) клиенты хотели по максимуму скинуть цену - так они своего добились. Угощение им бесплатно обошлось.
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Отвечать надо. Другой вопрос ЧЕМ? Ценой ЖИЗНИ??? О, даааа...... С такими взглядами вы далеко пойдете..... Особенно если вас когда-то такой же идиот "призовёт к ответу" таким же образом...
Дикари.
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Ты не прав друг. Нельзя пытаться потрогать отца за вымя при дочери. Но ты этого не понимаешь бо гомосек. Откуда у тебя дети?
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У ОТЦА "вымя" не может быть априори. Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 3841 Может быть только фаберже. Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 8452 А вот те, у кого "вымя"- и пытаются утвердиться через пистолет. Они-то и нравятся гомосекам, типа тебя. Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 3841
Зачем тебе знать, откуда дети? Ты всё равно не в ту дырку "дуешь". Так шо дети тебе не светят. Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 3994
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в местных новостях узнаете все а пока vivv555777 закрой варюшку от греха подальше
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А то что? Придешь и ко мне с пистолетом, старый пеRдун? Не факт, что я не встречу тебя тем же. Так что заляпай отsosник.
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иногда думай что говоришь, голова хрупкая у тебя
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Это типичный диванный воин, который ни помещение суда, ни дуло перед таблом в жизни не видел. Иначе б, понимая последствия, ссался при одном упоминании о перестрелке.
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Да, за слова надо отвечать, это не интернет под ником. Там дело не в оскорблениях, по всей вероятности угрозы были весомые, хозяин не стал ждать пока с ним и его дочерью что то сделают. Опять же на пустом месте не бывает
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Это ваши допущения. Если бы да кабы..... Я скажу своё "если". Если жизни дочери угрожала опасность- он прав, без вопросов. Если это была только словесная перепалка- то место ему на нарах. НерЬвы надо было лечить. И голову заодно.
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если ему место на нарах в мужиках, то тебе возле толчка в петухах. Каждое свое
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Не. Его сразу- прямиком на парашу. Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 704 Видишь, какой "обизнаный"! Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 1101
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"Каждое своё" (с) Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 8875 Во "излагает"! Чё сказать хотело, чучело? Видимо, твоё "каждое своё" на столько баб "впечатляет", что только о "петухах" и думаешь. У кого что болит...., как говорится. Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 8308 Запомни, дятел. Даже с пистолетом между ног ты не станешь "альфа-самцом".
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Не фиг хамить 60 летнему пенсионеру, думали если пенсионер можно обидеть безнаказанно, не тут то было...
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Такие обычно "боевые" только по отношению к безоружным.
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У меня в роте были мобилизованные мужики под 50 и даже больше.. кто там с ними особо церемонился - кого наловили того на фронт и отправили.
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"Хамить" и "убить"- "немного" неравноценные вещи....
Теперь 60-летний идиот окончит жизнь в тюрьме. Легче?
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По законодательству да. Но закон в нашей стране для трусов, закон надо чтить или зачем он тогда вообще нужен в условиях когда одним ещё и не такое сходит с рук а другие идут сидеть на нары и за преступления много меньшие.
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ты парень гонишь вижу бес меры, думаешь ник спасает? Дмитрий Чернов как бы в соц сетях видно что украинец. а ты пи..ар vivv555777 от куда? С жопы?
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Узбагойтесь уже с расеей со своей)) про нее не слова в статье но "настоящий патриот" ее всегда везде найдет))
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легче тебя закрыть варюшку и дождаться местных новостей
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Что мне "легче"- я решу сам. Иди спать, насекомое. И не порть воздух.
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насекомое это тот кто скрывается под ником. Парнишка варюшку не успеешь прикрыть во многих ситуациях, окажешься кормом для насекомых
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А посетители успели расчитаться?А то если стрельба началась до расчёта , то подход у хозяина ресторана не практичный .
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Бачив я багато разів у київських ресторанах крутих, які качають права, ображають...Але дійсно треба було охороні виштовхати їх, бо тепер бізнесу нема і господарь ресторану отримає ув'язнення.
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И все же , в любом приличном ресторане, владелец не станет конфликтовать и тем более мешать своим присутствием отдыхающим в зале.
Общение в посетителями на уровне официант - кухня, в крайнем случае охрана и тревожная кнопка.
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Це скоріше не ресторан, а кафе-бар. І площа може виявитися арендованою. Тобто там працював господар і його донька, а от охорони схоже не було. Бандитів, які у таких місцях ведуть по-хамськи стало дуже багато. Можливо, що конфлікт був дуже сильний, бо інакше не пояснити стрілянину.
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Подозреваю, что владелец заведения- лицо либо кавказской национальности, либо мусульманин. Мне, например, приходилось сталкиваться с занадто болезненной реакцией таких ребят, когда что-то, пусть даже самую малость, задевало их родню. А тут- похожий случай- дочь что-то услышала.
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У нас такі кафе тримають вірмени, хоча вони не мусульмани.
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Вот-вот! Под "кавказскую национальность"- подходит, хотя я знаю географию.
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не гони, реально тебя фантазия не в то русло отнесло.
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Не гони. (с).Я высказал свою версию, которая имеет право на жизнь. И всё.
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знаем это место, держат кафе грузинская семья, из-за оскорблений точно такого не было. Но вот с неизвестными требующие дань, были у них проблемы.
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О, как! Так я угадал, о нац. принадлежности стрелка! А ты: "не гони"(с). А об оскорблениях- это не моя идея. Это- откровения самого стрелка.
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необходим нормальный закон в котором будут формализованы правила и условия применения оружия для самозащиты
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А на якій мові говорить власник? Полюбас на грунті ватності конфлікт.
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А он говорил на международном, универсальном языке. Не эсперанто,нет! Язык ПМ. Переводчик не потребовался.
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там хорошее место было и на них наезжали по поводу дани не впервой, все же непростые посетители были. Жалко что так, владельцы ресторана добросовестные люди и с проста даже за оскорбление такого не сделали. По ходу не договаривают о происшестви
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Пока не будут выяснены обстоятельства хули кого то обсуждать и оскорблять..?
Это из новость из области, что пенсионера на пешеходном переходе в Николаеве сбил маршруточник, куча криков, комментариев.., а на следующий день выкладывают видео, что дедушка с низкого старта бросается под маршрутку на свой давно уже красный свет!
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правду говорите, спешить о выводах не зачем
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВладелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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