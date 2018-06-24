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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Литва (1231) Луганщина (3824) Линкявичюс (117) пункт пропуска (395)

 Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил пункт пропуска "Станица Луганская" и назвал условия пересечения линии разграничения "негуманными". ФОТО

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетил пункт пропуска "Станица Луганская" в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gordonua.

Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил пункт пропуска Станица Луганская и назвал условия пересечения линии разграничения негуманными 01

"На контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" на линии соприкосновения. Единственном, действующем в области – в нарушение Минских соглашений. Люди выстаивают четырехчасовые очереди в жару – это негуманно и неприемлемо", – написал Линкявичюс в Твиттер.

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Он поблагодарил власти области и Службу безопасности Украины за "исключительный профессионализм" в ходе его визита.

Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил пункт пропуска Станица Луганская и назвал условия пересечения линии разграничения негуманными 02

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"У нас есть свежие впечатления и свежие факты из первых уст о реальной ситуации на месте. Литва поддерживает своих близких союзников", – отметил глава литовского МИД.

Источник: https://censor.net.ua/p3073162
 
 
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Звичайно, що тримати людей у таких чергах "негуманно". Тому розуміючи, що мінські домовленності не працюють будемо вимагати повністю перекрити той пункт пропуску і не створювати інші. Той з політиків, який на виборах буде пропонувати відкривати рух між Кримом, ордло і Україною не дорахується багатьох голосів.
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Хтось може відповісти, чому балтійці вже довгий час з нами, а політичні повії, як Макрон цілують сатрапа в рота? Чому Європа така неоднорідна?
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Странно было бы если бы Европа была одноридна .Это ж искусственное образование , Сотни национальностей и религий ..
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Балтійці пережили совєцьку окупацію, а французам та деяким іншим староєвропейцям здається здалеку нормальність кацапів.
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Тоді не було джинсів, ковбаси...Тобто у Донецьку треба це теж прибрати☺
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГлава МИД Литвы Линкявичюс посетил пункт пропуска "Станица Луганская" и назвал условия пересечения линии разграничения "негуманными". ФОТО
 
 
 
 
 
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