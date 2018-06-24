 Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил пункт пропуска "Станица Луганская" и назвал условия пересечения линии разграничения "негуманными". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gordonua.

"На контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" на линии соприкосновения. Единственном, действующем в области – в нарушение Минских соглашений. Люди выстаивают четырехчасовые очереди в жару – это негуманно и неприемлемо", – написал Линкявичюс в Твиттер.

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Он поблагодарил власти области и Службу безопасности Украины за "исключительный профессионализм" в ходе его визита.

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"У нас есть свежие впечатления и свежие факты из первых уст о реальной ситуации на месте. Литва поддерживает своих близких союзников", – отметил глава литовского МИД.