 Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

К тренировкам привлечены 3700 резервистов второй очереди.





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Во время учений резервисты отрабатывают основные задачи подразделений территориальной обороны. Это, в частности, прикрытие участка государственной границы, обеспечения движения военных колонн, изоляция района боевых действий, оборона важных объектов, борьба с диверсионно-разведывательными силами противника, ведения боевых действий в городе и лесу.





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