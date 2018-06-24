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 Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На Гончаровском полигоне, что на Черниговщине, продолжаются первые экспериментальные тактические учения по территориальной обороне "Северная крепость-2018".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны 01

К тренировкам привлечены 3700 резервистов второй очереди.

Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны 02
Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны 03

Смотрите: Тактические учения "Северная крепость" начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны 04
Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны 05

Во время учений резервисты отрабатывают основные задачи подразделений территориальной обороны. Это, в частности, прикрытие участка государственной границы, обеспечения движения военных колонн, изоляция района боевых действий, оборона важных объектов, борьба с диверсионно-разведывательными силами противника, ведения боевых действий в городе и лесу.

Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны 06
Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны 07

Также читайте: Резервист покончил с собой на военных учениях в Черниговской области

Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны 08
Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны 09
Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны 10

Смотрите: "Отработали тактику наступления и поражения целей", - танковая бригада ВСУ прошла проверку с учетом специфики местности на Донбассе. ВИДЕО

Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны 11

Источник: https://censor.net.ua/p3073159
 
   
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На фото старі і молодь разом на навчаннях. Є зараз розуміння того, що кацапи можуть почати вторгнення і цьому напрямку.
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Глядя на эти лица вспоминаешь "Они воевали за Родину" Сергея Бондарчука.
Вот такие простые сельские дядьки будут в случае чего защищать Украину.
Как уже было летом 2014 года.
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с привлечением резервистов второй очереди проходят

Деды не выходят из строя!
...от интересно -- я с 1959 года -- меня в строй возьмут? -- а я бы пошёл... -- бля буду! -- 3 года тому назад, жинка еле удержала...
Слава Украине!
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-- тоже так думаю -- Совок надо закапывать, а не уговаривать!

...но я уже свободен -- с бабой развёлся, дети выросли, тёлки ещё 30 лет назад все надоели, а щас и подавно ... -- "Вы нам только шепните -- мы на помощь придём..." ...*)
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...та я ж непротив... ...ток почему-то, они все через 2 недели на бывшую жинку стают похожи... ? ...тут я пас!

..." но одиночество прекрасней..." -- ...без фанатизма, конечно...*)
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Знаешь, как немецкие пацаны тёлок называют? -- шнэкки -- улитки... -- тоже с рогами, но не бодаются... *_
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Укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. Почему воины уходят? - «Зеркало недели»
Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9001 Сегодня укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. К концу ротации подразделения на передовой нередко можно увидеть роту в 40 человек, или батальон, в котором 200 человек держат фронт в 10-11 километров.
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Это Толик, полковник - кандидат в Президенты, инфу сливает и панику разводит? хорош будущий претендент в Главкомы Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5787
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будущее и настоящее довольно пустое место
блатной полкан неизвестно за какие заслуги угодивший в штаты в 90
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУчения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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