 Учения по территориальной обороне с привлечением резервистов второй очереди проходят на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
К тренировкам привлечены 3700 резервистов второй очереди.
Во время учений резервисты отрабатывают основные задачи подразделений территориальной обороны. Это, в частности, прикрытие участка государственной границы, обеспечения движения военных колонн, изоляция района боевых действий, оборона важных объектов, борьба с диверсионно-разведывательными силами противника, ведения боевых действий в городе и лесу.
Вот такие простые сельские дядьки будут в случае чего защищать Украину.
Как уже было летом 2014 года.
Деды не выходят из строя!
...от интересно -- я с 1959 года -- меня в строй возьмут? -- а я бы пошёл... -- бля буду! -- 3 года тому назад, жинка еле удержала...
Слава Украине!
...но я уже свободен -- с бабой развёлся, дети выросли, тёлки ещё 30 лет назад все надоели, а щас и подавно ... -- "Вы нам только шепните -- мы на помощь придём..." ...*)
..." но одиночество прекрасней..." -- ...без фанатизма, конечно...*)
Сегодня укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. К концу ротации подразделения на передовой нередко можно увидеть роту в 40 человек, или батальон, в котором 200 человек держат фронт в 10-11 километров.
блатной полкан неизвестно за какие заслуги угодивший в штаты в 90