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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:пожар (3241) Тернопольщина (322) ГСЧС (1577)

 После взрыва емкостей с биоэтанолом на Тернопольщине горит спиртзавод, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Збараже Тернопольской области спасатели ликвидируют масштабный пожар на территории недействующего спиртзавода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

После взрыва емкостей с биоэтанолом на Тернопольщине горит спиртзавод, - ГСЧС 01

Информация о пожаре поступила в ГСЧС 23 июня около 18:15.

По прибытию спасатели установили, что на спиртовой базе Зарубинецкого недействующего спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара. В настоящее время на месте происшествия работает 15 единиц специальной пожарной техники и 63 человека личного состава.

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После взрыва емкостей с биоэтанолом на Тернопольщине горит спиртзавод, - ГСЧС 02

Проведена эвакуация 350 жителей частных жилых домов, расположенных рядом. Жертв и пострадавших нет.

После взрыва емкостей с биоэтанолом на Тернопольщине горит спиртзавод, - ГСЧС 03

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"По состоянию на 21:10 пожар локализован на площади 1200 кв.м. Интенсивность огня значительно уменьшилась. Ситуация полностью контролируется", - говорится в сообщении ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/p3073157
 
 
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Может стоит что-то читать, кроме статьи, если слово неизвестно?
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Головне метанол та кацап"ЗМІ" не вживайте і все буде добре
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Главное биоэтанол не употреблять, думая, что это абсолютно точно - этанол, тогда и советы будут разумней...
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"Главное биоэтанол не употреблять"
Причому на непрацюючому заводі Після вибуху ємностей з біоетанолом на Тернопільщині горить спиртзавод, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1773
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це з яких пір спиртзавод став недіючим? После взрыва емкостей с биоэтанолом на Тернопольщине горит спиртзавод, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5149
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Вот цистерн пустой, он предмет простой - он ни-ку-да не денется!
И потому цистерн пустой, и потому цистерн пустой
гораздо выше ценится!
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угу, за перебриком пишуть, що "в одноэтажном складском помещении произошел взрыв емкостей с биоэтанолом общим объемом около 480 тонн, после чего начался пожар". -www.mk.ru/incident/2018/06/23/na-ukraine-proizoshel-vzryv-cistern-s-480-tonnami-bioetanola.html Якщо це правда, то звідки взялося півтисячі тон біоетанола на недіючому спиртзаводі? Скільки з керівництва собі клало в кишеню тоді за прикриття підпільної діяльності?
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эти "недействующие" производят половину спирта в стране.
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угу, маємо країну з організованою злочинністю.....
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Дык, а как разгерметизировали? Сливали спирт, сняли пробу, равезло, закурили и крантик закрыть забыли? Після вибуху ємностей з біоетанолом на Тернопільщині горить спиртзавод, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9228
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По прибытию спасатели установили, что на спиртовой базе Зарубинецкого недействующего спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара. Источник: https://censor.net.ua/p3073157По прибытию спасатели установили, что на спиртовой базе Зарубинецкого недействующего спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара. Источник: https://censor.net.ua/p3073157
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Тобто залізли і вкрали, а далі пожежа😏
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Ну незнаю. Бував в тому селі в справах в фельдшера кабінет якого знаходиться якраз на території того спиртзаводу 4р назад. То там село на 250чол. Майже всі пенсіонери. Багато алкоголіків бо спірту набрали ше з часу його роботи. Спиртзавод не працює вроді з 1996р. все ржаве стоїть, страшне. Навряд він от так запрацював підпільно. Та й нема кому там працювати.
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це точно, завод не працює з 1996 року, а що ж тоді горить - мабуть ржаве залізо та так, що аж "15 единиц специальной пожарной техники и 63 человека личного состава" задіяно. Да, хтось з місцевого керівництва чимало наживався на "ржавому залізі".Источник: https://censor.net.ua/p3073157
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На бумагах недействующий завод , а левак гонит по всей Украине .
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Там "Хенесі" розливали для київських блатних придурків !
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проіски конкуруючого виробника белентайна з сусіднього району?
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На одной из передач "Разрушители мифов" - пробовали какая из машин лучше взорвется при поджеге - с пустым баком или полным.
Оказалось - с пустым...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПосле взрыва емкостей с биоэтанолом на Тернопольщине горит спиртзавод, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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