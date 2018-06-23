 После взрыва емкостей с биоэтанолом на Тернопольщине горит спиртзавод, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Информация о пожаре поступила в ГСЧС 23 июня около 18:15.
По прибытию спасатели установили, что на спиртовой базе Зарубинецкого недействующего спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара. В настоящее время на месте происшествия работает 15 единиц специальной пожарной техники и 63 человека личного состава.
Проведена эвакуация 350 жителей частных жилых домов, расположенных рядом. Жертв и пострадавших нет.
"По состоянию на 21:10 пожар локализован на площади 1200 кв.м. Интенсивность огня значительно уменьшилась. Ситуация полностью контролируется", - говорится в сообщении ГСЧС.
Причому на непрацюючому заводі
И потому цистерн пустой, и потому цистерн пустой
гораздо выше ценится!
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Тобто залізли і вкрали, а далі пожежа😏
за 2015р новина.
за 2017р.
Оказалось - с пустым...