 Брачный аферист сбежал в Киеве из-под стражи во время конвоирования, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Днепровским управлением полиции ГУ Национальной полиции в г. Киеве разыскивается Бурлаку Александр Симон, 1986 г.р.,
который 23.06.2018 года совершил побег из-под стражи", - говорится в сообщении.
Сбежавший является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной из потерпевших он выманил 60 тыс. долларов.
Подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Имеет судимость за совершение мошенничества и подделку документов.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, назначено служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование.
На поиски злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы.
А потім втікав.
Что будет за общество, которое не защищает слабых?..
Сбежавший является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной из потерпевших он выманил 60 тыс. долларов.
Источник: https://censor.net.ua/p3073152
Подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Имеет судимость за совершение мошенничества и подделку документов.
Источник: https://censor.net.ua/p3073152
Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Шахрайство - кримінально каране діяння, відповідальність за яке в Україні передбачена Кримінальним кодексом України.
Кожна ситуація інакша. Якщо Ваша дівчина (тепер дружина) вважала б, що Ви її ошукали, могла подати заяву. А там нехай розслідують і доводять. З іншого боку, подібні речі так не робляться. Якщо інша сторона (в даному випадку - Ви) діє чесно і не хоче проблем та звинувачень в майбутньому, то сама може попросити доброзичливця про складання відповідного документу (розписки, пояснення, ...).
Але загалом подібні ситуації - вже наперед не зовсім нормальні.
Ви правильно зробили, що відмовилися.
Это называется "мошенничество" и является уголовно наказуемым преступлением.
може цей теж - видатна людина
А Бомарше - реальний
Это толстый щенок.