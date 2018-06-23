 Брачный аферист сбежал в Киеве из-под стражи во время конвоирования, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Днепровским управлением полиции ГУ Национальной полиции в г. Киеве разыскивается Бурлаку Александр Симон, 1986 г.р.,

который 23.06.2018 года совершил побег из-под стражи", - говорится в сообщении.

Сбежавший является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной из потерпевших он выманил 60 тыс. долларов.

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Подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Имеет судимость за совершение мошенничества и подделку документов.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, назначено служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование.

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На поиски злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы.