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Все про:Киев (16074) побег (254) Нацполиция (7665) розыск (601)

 Брачный аферист сбежал в Киеве из-под стражи во время конвоирования, - Нацполиция. ФОТО

Брачный аферист Александр Бурлаку сбежал в Киеве во время конвоирования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Брачный аферист сбежал в Киеве из-под стражи во время конвоирования, - Нацполиция 01

"Днепровским управлением полиции ГУ Национальной полиции в г. Киеве разыскивается Бурлаку Александр Симон, 1986 г.р.,
который 23.06.2018 года совершил побег из-под стражи", - говорится в сообщении.

Сбежавший является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной из потерпевших он выманил 60 тыс. долларов. 

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Подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Имеет судимость за совершение мошенничества и подделку документов.

Брачный аферист сбежал в Киеве из-под стражи во время конвоирования, - Нацполиция 02

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, назначено служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование.

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На поиски злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы.

Источник: https://censor.net.ua/p3073152
 
 
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Мусора продажные твари,за бабло и отпустили преступника.
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Материалы уголовных дел, вещественные доказательства в виде драгоценностей и валюты, табельное оружие... - выбросила в пропасть. (с)
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пообіцяв на поліціянточці одружитися якщо відпустить.
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Такое впечатление, что его детсадовцы конвоировали, ей-Богу..
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Потужно! Все - згідно "реформ" петі..
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Вочевидь клювали пані на понти: на фото якесь представницьке авто зі шкіряним салоном, імідж бізнесмена-одинака, у якого тимчасові фінансові неприємності, десь так. З такими пані за звичай себе не поважають. Пані ще ладно, особливо якщо "останній шанс", то можна зрозуміти, але ж мабуть він батьків пані ровзодив, тобто людей з життєвим досвідом.
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Так депутатом и представлялся. Ну или судьей/прокурором.
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Класс кому предложил выйти замуж Ген прокурору?
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Никого не убивал не подрезал!! Бабы сами ему в руки и карманы доллары пихали! Так в чем криминал? Просто чувства резко прошли - это у всех бывает...
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Може він брав на бізнес чи ще щось..
А потім втікав.
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от слабоумия человека невозможно защитить, можно бороться уже только с последствиями, но тут проблема глубже, он деньги не крал, они сами ему в руки их отдавали, простой пример казино, но в суд на них никто не подает и владельцев не садят, узаконенный аферизм.
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Доверчивость это не слабоумие...
Что будет за общество, которое не защищает слабых?..
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ты ведь не знаешь? правда? я когда со своей будущей женой встречался, она предлагала продать свою квартиру и отдать деньги мне на бизнес т.к. были трудности, я отказался, но ведь мог взять деньги, бизнес бы не пошел и чувства допустим пропали, я тоже аферист?
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???
Сбежавший является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной из потерпевших он выманил 60 тыс. долларов.
Источник: https://censor.net.ua/p3073152

Подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Имеет судимость за совершение мошенничества и подделку документов.
Источник: https://censor.net.ua/p3073152

Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Шахрайство - кримінально каране діяння, відповідальність за яке в Україні передбачена Кримінальним кодексом України.

Кожна ситуація інакша. Якщо Ваша дівчина (тепер дружина) вважала б, що Ви її ошукали, могла подати заяву. А там нехай розслідують і доводять. З іншого боку, подібні речі так не робляться. Якщо інша сторона (в даному випадку - Ви) діє чесно і не хоче проблем та звинувачень в майбутньому, то сама може попросити доброзичливця про складання відповідного документу (розписки, пояснення, ...).
Але загалом подібні ситуації - вже наперед не зовсім нормальні.

Ви правильно зробили, що відмовилися.
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Цыгане тоже не подрезают, когда выдуривают деньги.
Это называется "мошенничество" и является уголовно наказуемым преступлением.
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конвоировали-конвоировали... да недоконвоировали...
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В Украине кое-где есть аферисты и по круче... и не бегут...
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І сміх, і гріх.. Якщо такі тікають від аваківців, то що вже говорити про більш серйозних "пасанов" ?
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дык это - может просто "коллегу" узнали
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Жаба давит Костик.....конечно - с виду жирный колобок но бабы раздвигаються перед ним и по первой просьбе наваливают в сумку и карманы ему доллары и евро.....твое возмущение праведное понятно
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Жаба здесь не причем, Коксик. В стране идет война с Россией, а эта гнида в тылу окопалась.
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странно, аферист с крупными суммами на руках чудным образом сбежал от конвоя, вот диво дивное.
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автор "Женитви Фігаро" - Бомарше, теж був шлюбним аферистом
може цей теж - видатна людина
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Остап Бендер - вигаданий герой
А Бомарше - реальний
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Петя Мельник Ирпенский налоговик корупционер , сбежал сбросив электронный браслет .поскитался по Америке , вернулся в Украине и продолжает жировать на украденные деньги .
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По сравнению с Барыгой это не аферист.
Это толстый щенок.
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З такою пикою "казанова" сільского масштабу
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Да если он от женщин убегал, то аваковских ментов кинуть ему как два пальца об асфальт...
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Если бы за ним еще и побежали... он с таким весом и сто метров не пробежит! Шлюбний аферист утік у Києві з-під варти під час конвоювання, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8689
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он не патриот потому ловить и крутить не будут
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Ну если главный мусор страны крышует преступность в Украине, то чего ожидать от его подчинённых??!! Шлюбний аферист утік у Києві з-під варти під час конвоювання, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 769
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Бурлака пообещал жениться на мусарятах - они его и отпустили.
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на верхнем фото на груди мусорская эмблема...мусора за своего приняли
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Докупите кугутам-мусорам еще машин импортных,чтоб могли приследовать везде,даже на том свете.А может еще и в долю пойдут,а может и замуж за него выйдут,им же по.уй как в люди выбиться,лишь бы из села да в город.
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Бабы в Киеве обрадовались, а то не знали куда "бабло" деть.
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мошейнику не составило особого труда обвести вокруг пальца охранников недавнего "слета" в Киеве ,,,
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБрачный аферист сбежал в Киеве из-под стражи во время конвоирования, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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