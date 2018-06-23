 Чиновник горсовета задержан на Ривненщине при получении 13,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что начальник отдела здравоохранения одного из горсоветов региона организовал систему "откатов" при проведении госзакупок.

50 процентов "отката" от будущей прибыли участника требовал чиновник за решение вопроса об избрании победителем в процедуре государственных закупок лекарственного средства по завышенным ценам, а также согласование сроков расчета за поставленный товар.

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Задержали фигуранта при получении 13 500 гривен взятки.





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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.