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 Чиновник горсовета задержан на Ривненщине при получении 13,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Ривненской области на взятке задержан руководитель отдела здравоохранения одного из горсоветов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник горсовета задержан на Ривненщине при получении 13,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Правоохранители установили, что начальник отдела здравоохранения одного из горсоветов региона организовал систему "откатов" при проведении госзакупок.

50 процентов "отката" от будущей прибыли участника требовал чиновник за решение вопроса об избрании победителем в процедуре государственных закупок лекарственного средства по завышенным ценам, а также согласование сроков расчета за поставленный товар.

Смотрите: Чиновник Ривненской ОГА задержан за получение 3 тыс. долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Задержали фигуранта при получении 13 500 гривен взятки.

Чиновник горсовета задержан на Ривненщине при получении 13,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02
Чиновник горсовета задержан на Ривненщине при получении 13,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция 03

Также смотрите: Чиновница Департамента городского хозяйства задержана в Ужгороде за получение 800 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3073142
 
 
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Поліці та СБУ затримують кожен день цих хапуг пачками.А в результаті виходить пшик,бо в нас такі закони,при яких ці злодюги живуть собі,та й в ус не дують.А вся наша плятська влада намагається нам сказати,що вона з усієї сили бореться з корупцією.А все просто-треба всього навсього змінити кримінально-процесуальний та кримінальний кодекс,щоб затримані за хабар не під які застави не відпускались та обмежити ведення слідства по цим справам.Але наша плятська влада на це ні в якому разі не піде,тому що хто ж буде рубати гілку,на якій сидиш.Ось у цьому вся пробдема.Нема бажання боротись з корупцією...
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