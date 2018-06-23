 Денисова просит главу Красного Креста в Симферополе посетить Балуха. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Она напомнила, что Балух голодает уже 97-ой день, голодовка несет огромную угрозу для его жизни.

"Я делаю и буду делать все, чтобы попасть к нему. А на данный момент я обратилась к руководителю офиса МК Красного Креста в Симферополе Пьеру-Эммануэлю Дюкруе и председателю региональной делегации МККК в России, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту с просьбой как можно быстрее посетить Владимира Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь", – написала Денисова.





Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент сообщил Крым.Реалии 22 июня, что Владимир Балух из-за давления в СИЗО усилил свою голодовку.

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На фотографиях, сделанных на заседании подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма 22 июня видно, что Владимир Балух потерял в весе.

усиливать голодовку", – сказал архиепископ Климент.

Адвокат Балуха Ольга Динзе заявила, что поскольку администрация СИЗО устраивает провокации в отношении Балуха,"он в знак протеста переходит на воду".

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

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ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.