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Все про:боеприпасы (1067) Киев (16074) Киевская область (1452) СБУ (12628)

 12 РГД-5, 66 гранатометных выстрелов, 15 РПГ-7: СБУ обнаружила на Киевщине большой арсенал оружия и боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и предупреждению террористически-диверсионной деятельности обнаружили на Киевщине арсенал оружия и боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Замаскированный тайник находился в лесопосадке на глубине одного метра возле одного из сел Бориспольского района Киевской области. Вблизи схрона на асфальтовом покрытии трассы сотрудники СБУ обнаружили нанесенные краской соответствующие отметки, которые должны были помочь злоумышленникам найти место тайника.

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Оперативники спецслужбы изъяли из тайника двенадцать гранат РГД-5, одну гранату РГО, шестьдесят шесть гранатоментых выстрелов к подствольному гранатомету, три гранатомета РПГ-22, пятнадцать РПГ-7, один РПГ-18, семнадцать мин 76-го калибра, большое количество патронов различного калибра, два запала к УЗРГМ, двадцать маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7, шесть 40-миллиметровых освещающих патронов и один сигнальный патрон.

Главным следственным управлением СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению организаторов тайника и путей поступления средств поражения на территорию столичного региона.

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12 РГД-5, 66 гранатометных выстрелов, 15 РПГ-7: СБУ обнаружила на Киевщине большой арсенал оружия и боеприпасов 01
12 РГД-5, 66 гранатометных выстрелов, 15 РПГ-7: СБУ обнаружила на Киевщине большой арсенал оружия и боеприпасов 02
12 РГД-5, 66 гранатометных выстрелов, 15 РПГ-7: СБУ обнаружила на Киевщине большой арсенал оружия и боеприпасов 03
12 РГД-5, 66 гранатометных выстрелов, 15 РПГ-7: СБУ обнаружила на Киевщине большой арсенал оружия и боеприпасов 04
12 РГД-5, 66 гранатометных выстрелов, 15 РПГ-7: СБУ обнаружила на Киевщине большой арсенал оружия и боеприпасов 05

Источник: https://censor.net.ua/p3073130
 
   
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Может это Савченко спрятала,или Рубан,и что то о них не слышно ничего, а где их сообщники?
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Вчора було чергове засідання у гаді , просилася на волю , але ії залишили під вартою !
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Где-то у створенному сюрреализми )))
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Проверили бы церкви МП, там и не такое обнаружили б.
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Ні. У них інша зброя. Набагато ефективніша.
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там сидять фсбшники в рясах...в Почаєвській і Печерській лаврі...вони ж і пакості роблять..вибухи та вбивства...потім знов ховаються у попівські ряси
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Рассказывали про арсенал МП на территории церкви в Запорожье, что там можно миниармию вооружить. Первым делом их нужно проверять, но к сожалению СБУ этим не занимается.
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Третій день СБУ приносить приємні новини- так тримати!
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вот бы из этих РПГ в тачки Гройсману , Ахметову , Новинскому, Труханову, Медвдечуку, Бойко
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Зайди в СБУ і попроси- вони тобі точно РПГ для цих цілей дадуть.
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а нахрен мне просить? я где-нибудь в лесу такое нарыть могу . как показывает практика и новости- вполне легко найти))
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PS все кто был мусорилой при совке- тупые ублюдки
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тебя и в три положить не жалко. только топором дольше работать..
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Хтось розколовся , або гадя , або Рубан 😀спасаючи свою шкуру !
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Так нормальные люди туда и не поехали.
Крысы побежали к своим мышебратьям.
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Цим вболівальникам і колаборантам , від коммуноригівськоі шобли , потрібно заборонити в'ізд в Украіну ! Нехай служать своєму сцарю на лабутенах , який вбиває українців на Донбасі !
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это они пока маскируются.
копят силы
чтоб на матче рф-уругвай спеть про путин х"ло ла-ла-ла
12 РГД-5, 66 гранатометных выстрелов, 15 РПГ-7: СБУ обнаружила на Киевщине большой арсенал оружия и боеприпасов - Цензор.НЕТ 1544
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6 тыс. граждан Украины, купивших билеты на Россию - это ничтожно малое число для 42-х миллионной страны. Особенно если учесть, что большая часть из них с оккупированных территорий.
И нет ничего удивительного, что есть предатели. Процент предателей, как и процент психически больных людей, в каждой стране одинаков
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В якійсь банановій республіці з таким арсеналом можна держпереворот влаштувати.
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Який знак на асфальті, може де і внас є закладки?
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Для чого це ? Просто торгують чи щось готують ?
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Так- реалістичні і не дуже. Та продати таку кількість і асортимент одному покупцю важко, то і немає сенсу тримати в одному місці без нагляду- тому навряд для продажу.
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Гранати для торгівлі ше куди не йшло а міна, шо з нею робити?
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Добра міна згодиться при поганій грі.
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а того, хто грає добре, ми пошлемо на заміноване поле
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по куполу стріляти, а теоретично її з даху можна кинути.
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Как там кремлевский альбинос пишет? Покидьки СБУ? Ну ну.
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Неважно чей схрон, террористов, или торговцев, или свихнувшихся "революционеров"... В любом случае, они - преступники, потому что независимо от целей - оружие привезено убивать мирных людей!!
Сажать, и сажать надолго. Только так
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Интересно, а чего схрон ночью вскрывали? Что б на видео не было понятно, что это Киевская область?
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Помнится после 100 тысячного подобного безхозного схрона бабушки, что сидят на лавочках у подъезда советовали СБУшникам ловить причастных лиц, устраивать засады и т.д. Может чтобы побороть орг преступность, тероризм, в том числе таких террористов, и их спонсоров, таких как Р. Ахметов и т.д. нужно брать бабушек на службу вместо сотрудников СБУ???? Если все диванные экспрды на голову выше сотрудников СБУ, пора может открытый конкурс проводить и набирать по объявлению???
Похоже просто скинулись колеги из Луганска или Донецка и сделали схрон, а теперь есть возможность в рамках свежего угловного производства заняться привычным делом кошмарить бизнес или делать подставы.
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Ці схрони можуть місяцями пролежати і ніхто не прийде до них поки не наступить час, так шо ти пропонуєш організувати 1000 груп спостереження за кожним схроном і мясяцями чикати з морі погоди?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия12 РГД-5, 66 гранатометных выстрелов, 15 РПГ-7: СБУ обнаружила на Киевщине большой арсенал оружия и боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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