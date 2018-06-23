 12 РГД-5, 66 гранатометных выстрелов, 15 РПГ-7: СБУ обнаружила на Киевщине большой арсенал оружия и боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Замаскированный тайник находился в лесопосадке на глубине одного метра возле одного из сел Бориспольского района Киевской области. Вблизи схрона на асфальтовом покрытии трассы сотрудники СБУ обнаружили нанесенные краской соответствующие отметки, которые должны были помочь злоумышленникам найти место тайника.
Оперативники спецслужбы изъяли из тайника двенадцать гранат РГД-5, одну гранату РГО, шестьдесят шесть гранатоментых выстрелов к подствольному гранатомету, три гранатомета РПГ-22, пятнадцать РПГ-7, один РПГ-18, семнадцать мин 76-го калибра, большое количество патронов различного калибра, два запала к УЗРГМ, двадцать маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7, шесть 40-миллиметровых освещающих патронов и один сигнальный патрон.
Главным следственным управлением СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению организаторов тайника и путей поступления средств поражения на территорию столичного региона.
Крысы побежали к своим мышебратьям.
копят силы
чтоб на матче рф-уругвай спеть про путин х"ло ла-ла-ла
И нет ничего удивительного, что есть предатели. Процент предателей, как и процент психически больных людей, в каждой стране одинаков
Сажать, и сажать надолго. Только так
Похоже просто скинулись колеги из Луганска или Донецка и сделали схрон, а теперь есть возможность в рамках свежего угловного производства заняться привычным делом кошмарить бизнес или делать подставы.