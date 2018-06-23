 12 РГД-5, 66 гранатометных выстрелов, 15 РПГ-7: СБУ обнаружила на Киевщине большой арсенал оружия и боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.



Замаскированный тайник находился в лесопосадке на глубине одного метра возле одного из сел Бориспольского района Киевской области. Вблизи схрона на асфальтовом покрытии трассы сотрудники СБУ обнаружили нанесенные краской соответствующие отметки, которые должны были помочь злоумышленникам найти место тайника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 76-летняя жительница Краматорска добровольно сдала 26 кг взрывчатки, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники спецслужбы изъяли из тайника двенадцать гранат РГД-5, одну гранату РГО, шестьдесят шесть гранатоментых выстрелов к подствольному гранатомету, три гранатомета РПГ-22, пятнадцать РПГ-7, один РПГ-18, семнадцать мин 76-го калибра, большое количество патронов различного калибра, два запала к УЗРГМ, двадцать маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7, шесть 40-миллиметровых освещающих патронов и один сигнальный патрон.



Главным следственным управлением СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению организаторов тайника и путей поступления средств поражения на территорию столичного региона.



Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники обнаружили тайник с гранатами и боеприпасами на Луганщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж













