 Полиция ликвидировала нарколабораторию в Запорожской области: изъято 100 грамм метамфетамина и оружие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.



Отмечается, что 21 июня сотрудники Управления уголовного розыска совместно со следователем Бильмацкого отделения полиции ГУНП в Запорожской области провели санкционированный обыск в селе Михайловка Вольнянского района.



По месту жительства ранее судимого мужчины 1971 года полицейские обнаружили и изъяли:



- кристаллическое вещество общим весом около 100 грамм, предварительно установлено - "метамфетамин";

- прекурсоры, которые использовались для изготовления "метамфетамина";

- таблетки "Acatar";

- разнообразные принадлежности и оборудование для изготовления "метамфетамина";

- респираторы;

- электронные весы;

- 7 охотничьих патронов;

- винтовку со следами переделки;

- корпус гранаты "Ф1";

- запал УРЗГМ;

другие вещественные доказательства.



По ценам наркосбытчиков стоимость изъятого составляет более 200 000 гривен.



Установлено, что трое мужчин - житель Вольнянского района 1971 года рождения и двое жителей Днепропетровской области 1979 и 1983 рождения, с помощью изъятых препаратов и устройств, изготавливали наркотическое вещество с целью дальнейшего сбыта.

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Все изъятое направлено на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.



В действиях злоумышленников усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного Украине.



























Также отмечается, что всего с начала года полицейские ГУНП в Запорожской области 372 лицам сообщили о подозрении в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 133 лицам в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.