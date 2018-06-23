 В ДТП на Полтавщине погиб помощник нардепа Вилкула Маркаев. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации областной полиции.
Согласно сообщению, авария произошла накануне на трассе "Киев - Харьков" вблизи села Коноплянка. В частности, автомобиль "Даф" столкнулся с "Хюндай Туксон".
При этом отмечается, что водитель последнего погиб на месте. Причины аварии устанавливаются.
Позже некоторые СМИ сообщили, что погибший - помощник депутата ВР от "Оппоблока" Александра Вилкула.
В свою очередь народный депутат на странице в Facebook сообщил, что погиб его помощник Сергей Маркаев.