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 В ДТП на Полтавщине погиб помощник нардепа Вилкула Маркаев. ФОТОрепортаж

В Полтавской области на трассе Киев-Харьков в дорожно-транспортном происшествии погиб помощник народного депутата Александра Вилкула Сергей Маркаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации областной полиции.

Согласно сообщению, авария произошла накануне на трассе "Киев - Харьков" вблизи села Коноплянка. В частности, автомобиль "Даф" столкнулся с "Хюндай Туксон".

В ДТП на Полтавщине погиб помощник нардепа Вилкула Маркаев 01
В ДТП на Полтавщине погиб помощник нардепа Вилкула Маркаев 02
В ДТП на Полтавщине погиб помощник нардепа Вилкула Маркаев 03

При этом отмечается, что водитель последнего погиб на месте. Причины аварии устанавливаются.

Позже некоторые СМИ сообщили, что погибший - помощник депутата ВР от "Оппоблока" Александра Вилкула.

В свою очередь народный депутат на странице в Facebook сообщил, что погиб его помощник Сергей Маркаев.

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Источник: https://censor.net.ua/p3073115
 
   
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ ДТП на Полтавщине погиб помощник нардепа Вилкула Маркаев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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