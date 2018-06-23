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 Жуткое ДТП в Кривом Роге: Пьяный водитель сбил насмерть двух женщин. ФОТОрепортаж

В субботу, 23 июня, в 4 утра на улице Светлогорской в Кривом Роге пьяный водитель сбил насмерть двух женщин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый Криворожский", водителю 26 лет. Он двигался на автомобиле Nissan со стороны Шахты "Родина" по направлению к "свадебному перекрестку".

Автомобиль сбил женщин, а сама иномарка вылетела в кювет. Водитель выжил.

Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть.

На месте аварии работают патрульные, следователи областного и городского управлений полиции.

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Жуткое ДТП в Кривом Роге: Пьяный водитель сбил насмерть двух женщин 01
Жуткое ДТП в Кривом Роге: Пьяный водитель сбил насмерть двух женщин 02
Жуткое ДТП в Кривом Роге: Пьяный водитель сбил насмерть двух женщин 03
Жуткое ДТП в Кривом Роге: Пьяный водитель сбил насмерть двух женщин 04
Жуткое ДТП в Кривом Роге: Пьяный водитель сбил насмерть двух женщин 05

Источник: https://censor.net.ua/p3073113
 
 
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Ситуація на дорогах дуже легко вирішується криміналізація - водіння у стані алкогольного сп'яніння, друге введення відповідальності пішоходів за порушення дорожнього руху: перехід дороги у не встановлених місцях чи на червоне світло світлофору.
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Вчора приймав участь в корпоративних автогонках. Одна дівчина за кермом показала комусь "фак" - і її негайно вигнали. Негайно.
Проте, хочу замітити, на польських, особливо варшавських, дорогах дуже напружений рух і можливо тому - ще є чимало порушень. Є ще простір для вдосконалення...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖуткое ДТП в Кривом Роге: Пьяный водитель сбил насмерть двух женщин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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