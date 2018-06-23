 Жуткое ДТП в Кривом Роге: Пьяный водитель сбил насмерть двух женщин. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый Криворожский", водителю 26 лет. Он двигался на автомобиле Nissan со стороны Шахты "Родина" по направлению к "свадебному перекрестку".

Автомобиль сбил женщин, а сама иномарка вылетела в кювет. Водитель выжил.

Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть.

На месте аварии работают патрульные, следователи областного и городского управлений полиции.

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