 Пограничники обнаружили тайник с гранатами и боеприпасами на Луганщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

Как отмечается, оперативная информация позволила сотрудникам ГПСУ локализовать тайник с боеприпасами, которые размещались на контролируемой территории вблизи линии соприкосновения.



"Так, вчера начальник отдела пограничной службы "Счастье" Лисичанского отряда получил от сотрудников внутренней и собственной безопасности Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, оперативную информацию о наличии недалеко от железнодорожной станции контрольного пункта въезда-выезда "Огородный" в 300 метрах от линии соприкосновения земляного укрытия с боеприпасами", - сказано в сообщении.



Осмотрев местность, пограничники обнаружили вблизи одного из бетонных столбов малозаметное повреждения поверхности почвы. На место обнаружения были вызваны взрывотехники ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.



После проверки на возможное минирование тайника, правоохранители извлекли из земли 240 патронов калибра 5,45 миллиметров, 5 гранат РГД-5, 1 гранату Ф-1 и 6 запалов к ним.

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О втором тайнике военнослужащим отдела пограничной службы "Золотое" этого же отряда сообщили сотрудники пограничных оперативных подразделений Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы. Неизвестные лица обустроили его недалеко от населенного пункта Попасная. Из тайника со всеми необходимыми мерами безопасности правоохранители изъяли один ручной противотанковый гранатомет с двумя запалами и более 2000 патронов калибра 5,45 миллиметров.



Все найденные взрывные предметы и боеприпасы, которые могли предназначаться для осуществления террористическими войсками диверсионных действий, изъяты сотрудниками Национальной полиции. Проводятся дальнейшие следственные действия.

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