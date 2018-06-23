 В Карпатах выпал снег. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.
Деревья, кусты и землю покрыло толстым слоем снега. Столбик термометра утром достиг отметки в 4 градуса тепла, поэтому вскоре снег может растаять. Синоптики прогнозируют сильный утренний дождь, который во второй половине дня усилится еще и грозами.
Такая погода наблюдалась в 1999 году в низменных районах области, когда температура воздуха была всего 3 градуса Цельсия, а в горах выпал большой слой снега.
23 червня представники УПЦ МП в Україні запланували поїздку до Стамбула, де намагатимуться зустрітися з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Про таке повідомив керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук у власному Facebook.
Вадим Новинський
"За оперативною інформацією групи "Інформаційний спротив", 23 червня планується поїздка на Фанар представників екзархату РПЦ в Україні (так званої УПЦ МП). Митрополити Антоній, Іларіон (який отримав "добро" на виїзд з ОРДО від кремлівської маріонетки Захарченка) і Агафангел відправляться до Стамбула і спробують отримати довгоочікувану аудієнцію у Вселенського Патріарха Варфоломія", − зазначив він.
Таку "церковну подорож", зі слів Тимчука, фінансує сумнозвісний опоблоківець Вадим Новинський.
"Примітно, що раби Божі Антоній, Іларіон і Агафангел не можуть подорожувати рейсовим літаком, як прості смертні, а використовують для перельоту спеціально найнятий чартер. І за усталеною доброю традицією вояж адептів "русского міра" від українського екзархату РПЦ до Вселенського Патріарха фінансує відомий "патріот України" Вадим Новинський", − додав керівник групи "ІС".
Тимчук додав, що протягом останніх двох місяців представники екзархату РПЦ в Україні, а також російські агенти впливу в українському політикумі кілька разів безуспішно намагалися зустрітися з Патріархом Варфоломієм. Натомість Патріарх особисто провів аудієнцію лише з прихильниками Української Помісної Православної Церкви.
"Необхідність вояжу високих духовних чинів РПЦ на Фанар (до Вселенського Патріарха - ред.) обумовлена зривом планів російського агресора щодо недопущення отримання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви. У Кремлі і керівництві РПЦ починають розуміти дипломатичну незворотність процесу, в результаті чого, зараз йде перегляд подальшої стратегії з протидії створенню та становленню Української Помісної Православної Церкви, включаючи і радикальний сценарій", - зазначає експерт.
Порошенко покрывает "суку православную" колаборанта Новинского.
і хто ж то вискулив-випросив у Бога снігу літом?
чи американці схибили?
шабат є там де більшість євреїв! - в кабміні, в в-зраді і тд!
Печально,что там в Карпатах застряли 25 детей и в тумане спасатели их не могут найти(((