 В Карпатах выпал снег. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Деревья, кусты и землю покрыло толстым слоем снега. Столбик термометра утром достиг отметки в 4 градуса тепла, поэтому вскоре снег может растаять. Синоптики прогнозируют сильный утренний дождь, который во второй половине дня усилится еще и грозами.















Такая погода наблюдалась в 1999 году в низменных районах области, когда температура воздуха была всего 3 градуса Цельсия, а в горах выпал большой слой снега.

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