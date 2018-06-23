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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Закарпатье (1359) погода (2445) снегопад (627)

 В Карпатах выпал снег. ФОТОрепортаж

В субботу, 23 июня, в высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат на Закарпатье выпал снег.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Деревья, кусты и землю покрыло толстым слоем снега. Столбик термометра утром достиг отметки в 4 градуса тепла, поэтому вскоре снег может растаять. Синоптики прогнозируют сильный утренний дождь, который во второй половине дня усилится еще и грозами.

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Такая погода наблюдалась в 1999 году в низменных районах области, когда температура воздуха была всего 3 градуса Цельсия, а в горах выпал большой слой снега.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерч прошел неподалеку от пляжа в Одесской области. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3073107
 
   
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Для чого? Влітку , сніг. Нонсенс. Тепло, море, фрукти, легке вино. Це літо.
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у большинства море, фрукты - две недели, а остальное время раскаленные асфальтовые джунгли. в Харькове сегодня +35((
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Та хоча би два тижні. Зате гарно як. У Чигирині +23, дощик, прохолодно. Перший день після жари 32 гр.два тижні. Грибів у лісі ще нема.
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Вороги їдуть до Вселенського патріарха воювати проти України

23 червня представники УПЦ МП в Україні запланували поїздку до Стамбула, де намагатимуться зустрітися з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Про таке повідомив керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук у власному Facebook.

Вадим Новинський

"За оперативною інформацією групи "Інформаційний спротив", 23 червня планується поїздка на Фанар представників екзархату РПЦ в Україні (так званої УПЦ МП). Митрополити Антоній, Іларіон (який отримав "добро" на виїзд з ОРДО від кремлівської маріонетки Захарченка) і Агафангел відправляться до Стамбула і спробують отримати довгоочікувану аудієнцію у Вселенського Патріарха Варфоломія", − зазначив він.

Таку "церковну подорож", зі слів Тимчука, фінансує сумнозвісний опоблоківець Вадим Новинський.

"Примітно, що раби Божі Антоній, Іларіон і Агафангел не можуть подорожувати рейсовим літаком, як прості смертні, а використовують для перельоту спеціально найнятий чартер. І за усталеною доброю традицією вояж адептів "русского міра" від українського екзархату РПЦ до Вселенського Патріарха фінансує відомий "патріот України" Вадим Новинський", − додав керівник групи "ІС".

Тимчук додав, що протягом останніх двох місяців представники екзархату РПЦ в Україні, а також російські агенти впливу в українському політикумі кілька разів безуспішно намагалися зустрітися з Патріархом Варфоломієм. Натомість Патріарх особисто провів аудієнцію лише з прихильниками Української Помісної Православної Церкви.

"Необхідність вояжу високих духовних чинів РПЦ на Фанар (до Вселенського Патріарха - ред.) обумовлена зривом планів російського агресора щодо недопущення отримання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви. У Кремлі і керівництві РПЦ починають розуміти дипломатичну незворотність процесу, в результаті чого, зараз йде перегляд подальшої стратегії з протидії створенню та становленню Української Помісної Православної Церкви, включаючи і радикальний сценарій", - зазначає експерт.
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Помните, как три года назад сайта "Препиздента Мымры" Пораженко таинственным образом ИСПАРИЛАСЬ "пецыция" "о лишении Новинского гражданства Украины", стремительно набравшая около 70 тысяч голосов ? А до этого - "петиция об оружии" ?
Порошенко покрывает "суку православную" колаборанта Новинского.
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Вас мокшан кавказці "покривають", але про це ви мовчите.
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А еще помним, с какой помпой Луценко призывал депутатов к снятию неприкосновенности с Новинского для привлечения его к уголовной ответственности. Неприкосновенность сняли. Это было в 2016 г., а воз и ныне там. Игры "патриотов"...
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до вечора розтане, навіть на лижах не встигнемо покататися!
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Круто! Можна їхати на лижах кататися! Літом))
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і кому ж то там напередодні так жарко було?
і хто ж то вискулив-випросив у Бога снігу літом?
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насьярто - воно таке...! снігу привезло
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російська кліматична зброя?
чи американці схибили? В Карпатах выпал снег - Цензор.НЕТ 1219
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Смотрю, уже 10 часов и только 9 новостей. После вспомнил, сегодня шаббат.
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сьогодні робоча субота, за день) відпочинку на День)) Конституції!
шабат є там де більшість євреїв! У Карпатах випав сніг - Цензор.НЕТ 8637 - в кабміні, в в-зраді і тд!
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Було б весело, якби не було б так сумно- такі аномалії свідчать про серйозні зміни клімату. А такі зміни супроводжуються катастрофічними природніми явищами.
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Для високогір`я Карпат це не є аномалія. Народився там виріс і прекрасно пам`ятаю як на мій день народження 3 липня колиcь падав сніг. Так що таке там як і у всіх гірських районах не часто але буває.
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Карпатські мольфари перестарались.... Випрошували дощу....




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Мальфари, ви о чем? Был один и того убили..
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снег...дождь....гроза - армагеддон какой-то.
Печально,что там в Карпатах застряли 25 детей и в тумане спасатели их не могут найти(((
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Карпатах выпал снег. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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