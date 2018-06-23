 Командующий Нацгвардией Аллеров в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацгвардии.

"Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в рамках Операции объединенных сил, взаимодействие с Вооруженными Силами во время выполнения заданий. Пообщались относительно практики интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии", - сообщает пресс-служба НГУ.

Еще одной темой на переговорах стало развитие сотрудничества Национальной гвардии Украины и Национальной гвардии Калифорнии.

Напомним, что в мае 2018 года Курт Волкер посещал Донецкую область и встречался с Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наєвым, общался с местным населением.

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