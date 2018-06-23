 Командующий Нацгвардией Аллеров в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацгвардии.
"Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в рамках Операции объединенных сил, взаимодействие с Вооруженными Силами во время выполнения заданий. Пообщались относительно практики интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии", - сообщает пресс-служба НГУ.
Еще одной темой на переговорах стало развитие сотрудничества Национальной гвардии Украины и Национальной гвардии Калифорнии.
Напомним, что в мае 2018 года Курт Волкер посещал Донецкую область и встречался с Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наєвым, общался с местным населением.
23 червня представники УПЦ МП в Україні запланували поїздку до Стамбула, де намагатимуться зустрітися з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Про таке повідомив керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук у власному Facebook.
Вадим Новинський
"За оперативною інформацією групи "Інформаційний спротив", 23 червня планується поїздка на Фанар представників екзархату РПЦ в Україні (так званої УПЦ МП). Митрополити Антоній, Іларіон (який отримав "добро" на виїзд з ОРДО від кремлівської маріонетки Захарченка) і Агафангел відправляться до Стамбула і спробують отримати довгоочікувану аудієнцію у Вселенського Патріарха Варфоломія", − зазначив він.
Таку "церковну подорож", зі слів Тимчука, фінансує сумнозвісний опоблоківець Вадим Новинський.
"Примітно, що раби Божі Антоній, Іларіон і Агафангел не можуть подорожувати рейсовим літаком, як прості смертні, а використовують для перельоту спеціально найнятий чартер. І за усталеною доброю традицією вояж адептів "русского міра" від українського екзархату РПЦ до Вселенського Патріарха фінансує відомий "патріот України" Вадим Новинський", − додав керівник групи "ІС".
Тимчук додав, що протягом останніх двох місяців представники екзархату РПЦ в Україні, а також російські агенти впливу в українському політикумі кілька разів безуспішно намагалися зустрітися з Патріархом Варфоломієм. Натомість Патріарх особисто провів аудієнцію лише з прихильниками Української Помісної Православної Церкви.
"Необхідність вояжу високих духовних чинів РПЦ на Фанар (до Вселенського Патріарха - ред.) обумовлена зривом планів російського агресора щодо недопущення отримання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви. У Кремлі і керівництві РПЦ починають розуміти дипломатичну незворотність процесу, в результаті чого, зараз йде перегляд подальшої стратегії з протидії створенню та становленню Української Помісної Православної Церкви, включаючи і радикальний сценарій", - зазначає експерт.
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди»
Симон Петлюра
А ТЕПЕРЬ - ПОГОВОРИМ НАЧИСТОТУ!
Пятый год мерзавцы, захватившие большой кусок нашей украинской земли: Крым и часть Донбасса - с наглой рожей во всех телестудиях россии пускаются во все тяжкие. Нагло брешут, придумывают сюжеты ("распятый мальчик"), извращают факты ("расстрелянный "бандеровцами" троллейбус в Донецке), цинично клянутся в своей братской дружбе и любви к украинцам и каждый день (!) ОСКОРБЛЯЮТ НАС последними, гадкими словами. Таких грязных слов было в наш адрес вырыгнуто столько и такими они являлись мерзкими, что каждый раз казалось: ничего нового в этом потоке помоев придумать уже невозможно... Казалось: зашкаливающий уровень злобы, ненависти российских пропагандистов столь чудовищно велик, а диапазон помоев столь широк, что за 4 года, минувших с начала оккупации Крыма, россияне уже вволю насладились этим изрыгаемым с экранов дерьмом...
Ан нет! В страстном желании выслужиться перед путинской хунтой соловьевы, киселевы, михалковы, прохановы, прилепины... уже не удовлетворяются терминами, набившими оскомину даже им самим, как-то: "бандеровцы", "прихвостни", "убийцы мирного населения" и самое любимое - "фошизды"... Сегодня в студии у миллионера Соловьева очередной болтун-бездельник при обсуждении темы: "Передача США оружия для украинцев" изрек: "Это то же самое, что дать ОБЕЗЬЯНЕ гранату".
Значит - "обезьяны"... Значит, мяч на моей стороне и я имею право на ответный по нему удар. Тогда - ловите, соседи!
1. Вы любите громко и назойливо рассуждать о своей исключительности и некоей "недопонятости". Меж тем, еще за несколько лет до высадки в Симферополе российских десантников мне стало понятно: россия предпримет попытку захватить Крым! Понять это было не сложно по многочисленным репликам политиков, политологов и журналистов в ТВ студиях РФ и, в первую очередь, по провокационным, наглым заявлениям, которые делал в Севастополе мэр Москвы Лужков. Не вызывало сомнений: хрень, которую нес лысый, он мог изрыгать исключительно с одобрения Кремля и ФСБ. Так что ваша "недопонятость" - ложь: ваши подлые замыслы и действия не трудно просчитать на несколько ходов вперед. Вы не недопонятые... Вы - наглые от безнаказанности. Вас не наказали в мире за то, что именно СССР, Москва, Кремль первыми начали 2-ю мировую войну, напав на Польшу и Финляндию!!! Вас не наказали за то, что спустя 70 лет мира и стабильности в Европе вы ОККУПИРОВАЛИ ЧУЖУЮ ТЕРРИТОРИЮ И РАЗВЯЗАЛИ ГОРЯЧУЮ ВОЙНУ в Донбассе. Вас не наказали за убийство миллионов сирийцев...
Санкции, - говорите?! Да разве же это - наказание?! Не смешите! Хиросима и Нагасаки - вот это - наказание!!!!!!!
Пока "обезьяны", обливаясь потом и кровью в Донбассе, ценой жизней ЛУЧШИХ СЫНОВ УКРАИНЫ сдерживают российских бешеных шакалов путина, сорвавшихся с цепи, Европа, которую мы ЗАЩИЩАЕМ, за нашей спиной ведет с путиным переговоры о строительстве газопроводов в обход Украины! СТЫД-ТО КАКОЙ!!!
"Недопонятые", - говорите?!
Да я за много лет до начала войны между РФ и Украиной понимала: вы не случайно врете Европе о том, что мы "воруем" газ из хранилищ, что вы не случайно в разгар зимних холодов оставляли всю Европу без газа - с единственной целью: продемонстрировать европейцам "ненадежность" Украины как транзитера газа из РФ в Европу!
2. На моих глазах в Харькове происходило "непонятное": курсантам-летчикам не давали для тренировочных полетов топливо - самолеты не летали! Одна за другой закрывались воинские части и казармы. Закрылось даже успешное, крупнейшее в Украине высшее военное училище тыла. Даже я, не специалист в данной области, понимала: кто-то усиленно РАЗВАЛИВАЕТ вооруженные силы Украины! Нас постоянно, исподволь, подводили к мысли, что "вместе с россией", единой семьей, нам будет лучше, нас готовили к "новому СССР", одновременно, на всякий случай, нас разоружая!!! Используя подлые технологии, власть в Украине захватил ставленник Кремля - зек Янукович, правой рукой которого стал россиянин Азаров, ведущие посты в армии Украины захватили россияне! О СБУ вообще молчу... (((
Не сомневаюсь, что по сей день резидентами российских спецслужб напичканы Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепр... - вся Украина! И Верховная Рада в том числе.
А иначе, почему и кто так тормозит реформы в стране?! Проще всего свалить все на головы Порошенко и Гройсмана... А вы посмотрите, как нагло ведут себя в телестудиях Украины "регионалы", сменившие название партии но не изменившие своего нутра, послушайте, ЧТО они говорят о Порошенко!..
Миллионер Рабинович - гражданин Израиля (!) рассказывает нам сказки о своей "любви" к Украине, скрывая факт наличия нескольких паспортов и множества коттеджей и бизнеса в Израиле!!!
Депутаты Рады, с грубейшим нарушением регламента ВР, отказали Генпрокуратуре в снятии неприкосновенности с 4-х депутатов, в числе которых одиозный регионал Вилкул и ему подобные, затаившиеся в ожидании реванша. Сегодня в ВР по этому поводу с гневной речью выступил генпрокурор Юрий Луценко, потребовавший от оппозиционеров положить конец этой круговой поруке: "Только суд имеет право вынести решение об их виновности! Но не вы - в обход регламента, кулуарно, в сговоре друг с другом".
Значит, говорите, - "обезьяны с гранатой"?!..
3. В 2014 году наши мальчики и мужчины - добровольцы и солдаты - в домашних шлепанцах, без нормального обмундирования, почти босиком, не только без защитных бронежилетов и касок... без запасов нижнего белья в адскую жару, под раскаленным солнцем Донбасса в голой степи с выжженной травой БЕЗ ЗАПАСОВ ВОДЫ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (потому что российские суки во главе с Януковичем - Азаровым развалили нашу армию) несколько месяцев практически ГОЛЫМИ РУКАМИ СДЕРЖИВАЛИ одну из самых сильных армий в мире!!!
Это мы - "обезьяны" - умирали, горели в Иловайском котле, который (не исключаю!) был создан руками генералов - предателей! История еще даст правдивую оценку событиям тех дней...
Это мы - "обезьяны" - умирали, ЖИВЬЕМ СГОРАЛИ, НО НЕ СДАВАЛИСЬ в Донецком аэропорту, окруженном врагами, тайно прибывающими в Донбасс через оголенный участок границы в поездах и "гумконвоях", напичканных оружием!!!
Это мы - матери, жены, вдовы, дети и невесты защитников Украины - 5-й год вручную плетем защитные сетки для укрытия техники и блиндажей... Это наши дети, неумело рисуя танк с развевающимся над ним флагом Украины, выводят ручонками: "ПАПА, Я ПО ТЕБЕ СКУЧАЮ. ВЕРНИСЬ С ПОБЕДОЙ!"
Эти "обезьяны" каждый день пролетают над моей головой в вертолетах - именно над моим домом проложили путь от фронта до харьковского госпиталя, забитого раненными. Они ранены осколками РОССИЙСКИХ снарядов, РОССИЙСКИХ мин, которые выпущены из РОССИЙСКИХ минометов и прочей российской хрени российскими наемниками и солдатней.
Голыми руками, зубами, наши ВЕЛИКИЕ ВОИНЫ УКРАИНЫ рвали вас, проклятые твари, но не пропустили ни в Харьков, ни в Одессу, ни в Днепр, ни в Киев. И НЕ ПРОПУСТЯТ!!!
И ничего вы нам, украинцам, не сделаете. Потому что все решает не наличие атомной бомбы... Нет!
Все решает наличие силы духа. А она - сила - появляется только тогда, когда ты уверен в своей правоте.
И вы можете сколько угодно трындеть с экранов телевизоров про "крымнаш" и "настамнет", но в глубине своей черной подленькой душонки вы отлично знаете правду: Крым вы УКРАЛИ, войну ведете на ЧУЖОЙ земле, украинцев и русских граждан Украины вы убиваете ПОДЛО, ЦИНИЧНО. И гореть за это вы будете в адском огне ВЕЧНО!!!
Так кто тут на планете - обезьяны?! ))))
Вы думаете, что, оккупировав Крым, что-то приобрели? Ха-ха-ха! Вы создали для своих ДЕТЕЙ, ВНУКОВ и ПРАВНУКОВ такие проблемы, которые они будут расхлебывать очень и очень долго!
Запорукой тому НАША СВЯТАЯ НЕНАВИСТЬ К ВАМ, РОССИЯНЕ.
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
Русская харьковчанка, Татьяна Лагунова.