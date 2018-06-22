 Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил линию разграничения на Луганщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Посещаю линию разграничения в Луганской области на востоке Украины. Мое сообщение народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта. Ваша борьба за свободу и евроатлантическое будущее вашей страны имеет поддержку. Литва и международное сообщество солидарны с Украиной", - написал Линкявичюс в Twitter.

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Также он разместил фотографию, на которой вместе с ним возле таблички населенного пункта Катериновка стоят украинские военные.

Ранее Линкявичюс не исключил, что после Чемпионата мира по футболу, который проходит в РФ и завершится 15 июля, на Донбассе может обостриться ситуация.