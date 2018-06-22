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 Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил линию разграничения на Луганщине. ФОТО

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетил линию разграничения в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил линию разграничения на Луганщине 01

"Посещаю линию разграничения в Луганской области на востоке Украины. Мое сообщение народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта. Ваша борьба за свободу и евроатлантическое будущее вашей страны имеет поддержку. Литва и международное сообщество солидарны с Украиной", - написал Линкявичюс в Twitter.

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Также он разместил фотографию, на которой вместе с ним возле таблички населенного пункта Катериновка стоят украинские военные.

Ранее Линкявичюс не исключил, что после Чемпионата мира по футболу, который проходит в РФ и завершится 15 июля, на Донбассе может обостриться ситуация.

Источник: https://censor.net.ua/p3073097
 
   
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Потратили какие нибудь пару лямов грн, чтобы свозить прибалтийского борова на передок, дабы и дальше он гавкал, что парашенка- президент Мира
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"Дядя, ты - дебил?"(с) Это не какой-то "боров", как вы соизволили перднуть, а пердставитель страны-союзницы! Да тебе этого и не понять - иди, накати бояры за "тагиииил!"
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГлава МИД Литвы Линкявичюс посетил линию разграничения на Луганщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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