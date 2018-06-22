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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16067) налоги (2450) налоговая милиция (1259) ГФС (2628)

 Налоговики изъяли у торгового предприятия, уклонявшегося от уплаты налогов и таможенных платежей, товаров на 11,7 млн грн. ФОТО

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры разоблачено торговое предприятие, которое уклонялось от уплаты таможенных платежей при импорте товаров из-за границы и от уплаты налогов при их реализации на территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики изъяли у торгового предприятия, уклонявшегося от уплаты налогов и таможенных платежей, товаров на 11,7 млн грн 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины было установлено торговое предприятие, занимающееся оптовой торговлей древесиной и строительными материалами, и санитарно-техническим оборудованием, должностные лица которого при импорте из Китая бытовых изделий из черных металлов (решетка-гриль для барбекю из стали, котелки, наборы для пикника) с целью уклонения от уплаты таможенных платежей занижали их таможенную стоимость в 2 раза и более.

Импортированный товар фигуранты реализовывали по рыночной стоимости. При этом для уклонения от уплаты налогов с разницы, которая возникала между ценой импорта и ценой реализации, формировали схемный налоговый кредит от предприятий с признаками фиктивности. Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет более 4,6 млн грн НДС.

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По результатам обысков, проведенных в офисных, складских, производственных помещениях, а также по месту жительства фигурантов, было изъято и передано на ответственное хранение уголь древесный, дрова, лучину, разжигатель для костра, сухой спирт, веера для гриля, мангалы, шампуры одинарные, решетки-гриль, стульчики, гриль-барбекю, наборы для пикника, размораживатели, омыватели и очистители стекол, средства для химчистки салона, полироль для пластика и винила, 30 вагонеток с древесиной, 2 углевыжигательные печи, первичные финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, черновые записи, компьютерную технику и аксессуары.

Налоговики изъяли у торгового предприятия, уклонявшегося от уплаты налогов и таможенных платежей, товаров на 11,7 млн грн 02

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет около 11,7 млн гривен.

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Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3073074
 
 
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сезон шашлику))) відкривають, так вже пів-літа пройшло!
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у нас таких "уклоняющихся" свыше 90 % всего бизнеса...
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Не буде з чим тепер сходити на пікнік - ні дров тобі, ні деревного вугілля? Потужно! А розєнбляд з бурштином - святіший папи римського.. Дивні твої діяння, Господе..
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странно, в вузах будущих предпринимателей\экономистов\финансистов\... всегда учат, что для получения прибыли нужно минимизировать налоговую нагрузку. а тут такое ...))))))))))
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики изъяли у торгового предприятия, уклонявшегося от уплаты налогов и таможенных платежей, товаров на 11,7 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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