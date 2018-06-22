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 Завкафедрой и доцент Черкасского государственного технологического университета попались на взятке 3 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам Службы безопасности Украины объявлено о подозрении задержанным на взятке заведующей и доценту одной из кафедр Черкасского государственного технологического университета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Завкафедрой и доцент Черкасского государственного технологического университета попались на взятке 3 тыс. грн, - СБУ 01

Заведующий совместно с доцентом кафедры систематически требовали и получали деньги от студентов за содействие в сдаче экзаменационной сессии. Оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства преподавателями от студента более 3 тысяч гривен взятки за "успешную" сдачу экзамена.

Задержали злоумышленников на кафедре во время получения очередной взятки.

Завкафедрой и доцент Черкасского государственного технологического университета попались на взятке 3 тыс. грн, - СБУ 02

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Завкафедрой и доцент Черкасского государственного технологического университета попались на взятке 3 тыс. грн, - СБУ 03

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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Источник: https://censor.net.ua/p3073070
 
   
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да 3 тыс гривен-это очень серъезно. это вам не десяток лимонов через офшоры отмывать)))
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от би мільонами як соєвий гідрант тирить.. тоб ні за що б не впіймали Завкафедрой и доцент Черкасского государственного технологического университета попались на взятке 3 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 248
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Ні, то вже вчорашній день- ти від сьогодні про трильйони пиши, так солідніше.)))
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Так- фальшивий інженер це серйозно. А робота через офшори не заборонена законом і досі. Може, після прийняття закону про обіг валюти щось почне мінятися.
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"Так- фальшивий інженер це серйозно" - а прем'єр з двома фальшивими дипломами про вищу освіту - взагалі трагедія цілої держави.
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Крупная рыба! Как раз для СБУ такое серьезное дело!
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Такая мелочь по взяткам пошла..Совсем страна обнищала..
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Тот же автор:Главное достижение Украины, за годы незалежности,- европейское лидерство по НИЩЕТЕ НАРОДА. 27.06.2017.09:59/ В сайтах РФ присутствует раздел Вести из незалежной. Украинцы так свою страну не называют Но колбасный мигрант Железняк по нищете подъедающийся из фонда русского мира этого не знает.
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Быдло, скоро пипец...Ещё несколько месяцев повякаешь и на свалку.... Завкафедрой и доцент Черкасского государственного технологического университета попались на взятке 3 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6218
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А почему вшивых чиновников из Банковой и в Зраде среди депутатов не арестовывают, когда они десятками и сотнями миллионов $ берут взятки как за положенное ?
Суки бля твари, нет на них, к сожалению французской матушки Гильотены на сук прямо на Майдане перед многосоттысячным народом шоб головешки отлетали на право и на лево у сукчиновничьих и депутатов, которые уверены, что они пана Бога схватили за яйца и им всьо Пох, тварям. Ну-ну, подождем еще
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Дупутата арестовать сложно. Согласие банды нужно. А сколько раз ты заявы в НАБУ писал, когда с тебя дупутаты взятку вымагали?
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огласите зарплату доцента и завкафедры.

6-8 тыс? Дотягивает до средней по стране?
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интересно, что слабаки-студенты, покупающие оценки таки окончат ВУЗ и будут еще паскуднее этой завкафедры, которая потратилась на диссертации да публикациях
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗавкафедрой и доцент Черкасского государственного технологического университета попались на взятке 3 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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