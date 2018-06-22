 Завкафедрой и доцент Черкасского государственного технологического университета попались на взятке 3 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Заведующий совместно с доцентом кафедры систематически требовали и получали деньги от студентов за содействие в сдаче экзаменационной сессии. Оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства преподавателями от студента более 3 тысяч гривен взятки за "успешную" сдачу экзамена.
Задержали злоумышленников на кафедре во время получения очередной взятки.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Суки бля твари, нет на них, к сожалению французской матушки Гильотены на сук прямо на Майдане перед многосоттысячным народом шоб головешки отлетали на право и на лево у сукчиновничьих и депутатов, которые уверены, что они пана Бога схватили за яйца и им всьо Пох, тварям. Ну-ну, подождем еще
6-8 тыс? Дотягивает до средней по стране?