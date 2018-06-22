 Завкафедрой и доцент Черкасского государственного технологического университета попались на взятке 3 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Заведующий совместно с доцентом кафедры систематически требовали и получали деньги от студентов за содействие в сдаче экзаменационной сессии. Оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства преподавателями от студента более 3 тысяч гривен взятки за "успешную" сдачу экзамена.

Задержали злоумышленников на кафедре во время получения очередной взятки.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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