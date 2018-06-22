 Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч.1 и ч.3 ст. 212 УК Украины разоблачили группу лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных валовых расходов и переводу безналичных средств в наличность.
Для осуществления противоправной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, которые использовались в незаконной схеме по получению наличных денежных средств и формированию затратной части для клиентов (выгодоприобретателей).
Незаконно проконвертированные наличные (за исключением определенного процента, который служил вознаграждением указанной группе лиц за предоставление незаконных услуг) вместе с поддельными первичными документами передавали клиентам-должностным лицам СХД реального сектора экономики.
По результатам 13 обысков, проведенных в офисных помещениях "конверта", по месту жительства и в автомобилях фигурантов, изъято 597,13 тыс. гривен и 5 300 долл. наличными (всего в эквиваленте 734,9 тыс. грн), 14 печатей подконтрольных СХД, бухгалтерские документы и черновые записи, банковские карты и чеки на выдачу наличных в сумме свыше 12,6 млн грн, аппарат для счета денежных средств, компьютерную технику и аксессуары, мобильные телефоны и др.
Следствие продолжается.