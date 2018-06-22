EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1019  41
Все про:миротворцы (711) ООН (2507) Нацполиция (7657) Князев (231)

 Украинская полиция готова к миротворческим операциям под эгидой ООН, - Князев. ФОТОрепортаж

Украинские правоохранительные органы готовы принять активное участие в миротворческих операциях под эгидой ООН, а при необходимости - обеспечить обучение миротворцев с учетом опыта, полученного за время конфликта на востоке Украины.

Об этом председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил во время встречи с начальником управления полиции ООН Департамента миротворческих операций Секретариата ООН Луисом Карильо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

Читайте: Миротворческая миссия ООН обеспечит законные местные выборы на Донбассе, - Порошенко

Украинская полиция готова к миротворческим операциям под эгидой ООН, - Князев 01
Украинская полиция готова к миротворческим операциям под эгидой ООН, - Князев 02

"Мы готовы увеличить количество наших работников, насколько это нужно для нужд ООН. В случае, если потребуются специалисты, мы готовы создать спецподразделение. Мы готовы выполнить любую заявку по направлению специалистов, а также обеспечить их обучение", - отметил Князев.

Он добавил, что украинские полицейские за время конфликта в Донбассе получили большой практический опыт. Однако, по его словам, украинская сторона понимает необходимость урегулирования ситуации на востоке Украины без тяжелых потерь среди мирного населения. Поэтому ситуацию следует решать исключительно в рамках миротворческой операции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черныш: Цель международной переходной администрации - полностью вернуть оккупированные территории в украинскую конституционную систему

"Еще раз хочу акцентировать на нашей готовности и спасибо, что вы отметили роль наших соотечественников", - подчеркнул Князев.

Украинская полиция готова к миротворческим операциям под эгидой ООН, - Князев 03
Украинская полиция готова к миротворческим операциям под эгидой ООН, - Князев 04

В свою очередь Карильо выразил благодарность украинской стороне за то, что миротворцы из Украины имеют высокий профессиональный уровень и активно участвуют в миротворческих операциях. Он также отметил, что рассчитывает и на дальнейшую помощь в продвижении идей мира от имени ООН.

Украинская полиция готова к миротворческим операциям под эгидой ООН, - Князев 05

Отдельно в рамках саммита глава Нацполиции провел двусторонние рабочие встречи с Главным комендантом полиции Республики Польша Ярославом Шимчиком, Председателем полиции Южной Кореи Ли Чул-Сунгом, ассистентом Комиссара полиции Канады Паолой Доннеа и руководителями полицейских ведомств других стран, а также руководством Департамента полиции Нью-Йорка.

Источник: https://censor.net.ua/p3073057
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну-да,ну-да....а надо просто собрать ВСЮ мусорню ,дать им по палке в зубы и послать освобождать Донбасс ,пусть хоть,что-то для Украины сделают ....а сзади,чтобы не чухнули поставить заградотяды ...
 показать весь комментарий
 
 
Проблема!!! Из кого набрать заградотряды, шоб раньше времени не перестреляли "материал"?
 показать весь комментарий
 
 
Приберіть ті совкові "візерунки" з кашкетів, блазні.
Спочатку були без "віночків", але совко-генералам не можна було мати однакові з простими копами шапки. От і всунули на кашкет NYPD якесь лайно у вигляді "лістьЄв". Тьху!
 показать весь комментарий
 
 
Ну не дают полициянтским генералам покоя мотошвейные войска РФ. Завидно им.

Украинская полиция готова к миротворческим операциям под эгидой ООН, - Князев - Цензор.НЕТ 4715
 показать весь комментарий
 
 
красава. руський херой, почти наварос.
 показать весь комментарий
 
У поляків така традиція. Наші ж узяли кашкет NYPD та приліпили туди "віночок". Спочатку, до "князєва" там було чисто. Так як і у звичайних копів.
 показать весь комментарий
 
Наші мають виглядати гоноровішими за гонорових.))
 показать весь комментарий
 
 
Може для тебе- та ти подивись на поляка і охолонь.
 показать весь комментарий
 
Про поляка я сказав: традиція. І кашкет у нього не від NYPD. Наш -- блазень натуральний. На біса той "віночок"? Бо у совкоМіліції так було? І цей блазень не може про це забути?
 показать весь комментарий
 
Це він розробляв і затверджував однострій? Чого ти до нього причепився?
 показать весь комментарий
 
Це гівно на кашкет всунули після його призначення. До того всі копи мали однакові кашкети незалежно від посади. Кашкети NYPD.
Отже, виходить, що "розробляв" саме він.
 показать весь комментарий
 
Я не можу розстріляти. І не хочу.

Але для мене цей "віночок" злишається тим знаком, що "нова_поліція" залишається банальною совковою міліцією. Принаймні з совкових голів "князєвих" вона не вивітрилася. А отже сподіватися на справді нову поліцію не варто. Буде законсервований совок.
 показать весь комментарий
 
Звісно. Тільки я на свої податки хотів би мати не совкову міліцію, а поліцію американського типу. Чи таку, що, принаймні, рухається в цьому напрямку.
 показать весь комментарий
 
Ти такі глобальні висновки зробив з оздоблення на кашкеті однієї людини, що тобі точно жодна реформа в поліції не Зможе догодити. Зазвичай максималістами бувають молоді люди, та ти точно вже не молодий.
 показать весь комментарий
 
Як кажуть, диявол ховається в дрібницях. І ці "дрібниці" дуже промовисті. Якби для "князєва" це була й справді дрібниця, то він би не звернув увагу на оздоблення кашкета, а вдів би те, що було до нього. Але ж для цього совка це виявилося не під силу? Він, до того ж, збільшив вартість цього кашкета. отже за його совкові примхи я маю платити? Але ж він постійно бідкається про низьке фінансування. То чому йому не зекономити навіть на цьому?

Утім, економія, це питання другорядне. Найголовніше те, що очільники поліції залишаються совками. З відповідними наслідками.
 показать весь комментарий
 
Диявол криється в деталях, а не в дріб'язку. Та то таке...
Я поки серйозних ознак того, що поліція стає совковою міліцією, не бачу.
 показать весь комментарий
 
Ви хотіли сказати, що совкова міліція поки що не збиралася ставати поліцією, отже такою "деталлю", як віночок" на кашкеті не варто перейматися, мовляв, вони в серйозніших деталях та методах залишаються совками.
 показать весь комментарий
 
Спілкувався лише з патрульними- ніякі вони не совки.
 показать весь комментарий
 
Додам про максималізм. Мені з 1991р. говорять, мовляв, і те не найголовніше, і те -- дрібниця. Пройшло 27 років, а ми все залишаємося в совку. В прямому розумінні. А може треба було від 1991р. вишкребти з "м'ясом" все совкове? Може ми мали б результат, наприклад, Литви? Вони точно надавали увагу всім дрібницям. Вони вважали, що викорінення совка має бути тотальним без соплів a-la "дрібниці".
 показать весь комментарий
 
Вони досі той совок від себе відшкрібають, хоча жили в ньому значно менше. А так- згоден.
 показать весь комментарий
 
украинская сторона понимает необходимость урегулирования ситуации на востоке Украины без тяжелых потерь среди мирного населения.Источник: https://censor.net.ua/p3073057
прекрасно сформулированно, так средненьких
 показать весь комментарий
 
350000 полицаев у нас к ним прокуроров и судей и на передовую в атаку. Украинская полиция готова к миротворческим операциям под эгидой ООН, - Князев - Цензор.НЕТ 192
 показать весь комментарий
 
 
А може все-таки розпочнете боротьбу зі злочинністю всередині України? А то єдине, чим відзначилися "реформовані" - це побиттям людей..
 показать весь комментарий
 
 
Когда это бандиты с собой боролись?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Отак неквапливо та впевнено Україна встає в ряди цивілізованих країн.
 показать весь комментарий
 
 
Первый вопрос по освобождению - хочет ли ху-ло этого освобождения. Без решения этого вопроса ни о каком освобождении, к сожалению, речь не идет. А х-лу нужен хаос в Украине. Поэтому самое правильное решение - полная изоляция луга-дона.
 показать весь комментарий
 
 
Не стесьняйтесь, так и пишите - Хуйло.
А насчет хочет-не хочет позволю себе напомнить анекдот:
- Винни, Винни, куда мы идем?
- Свинью *бать.
- А она даст?
- А кто тебя спрашивать будет?
 показать весь комментарий
 
 
А как дышали, как дышали то... Украинская полиция готова к миротворческим операциям под эгидой ООН, - Князев - Цензор.НЕТ 189


22.06.2018 12:58:48 Отток капитала из российских акций поставил рекорд с присоединения Крыма

Зарубежные инвесторы продолжают выводить капитал с российского рынка акций и облигаций на фоне ужесточения политики ФРС, сворачивания кэрри-трейда Европейским центробанком и рисков глобальной торговой войны.
За неделю с 14 по 20 июня распродажи российских бумаг нерезидентами ускорились вдвое, сообщает со ссылкой на данные EPFR Global БКС. Суммарно иностранцы вывели с рынка 520 млн долларов - рекордную сумму с марта 2014 года, когда присоединение Крыма отправило российскую экономику под самые суровые с конца 1970х годов санкции Запада.

https://www.finanz.ru/novosti/fondy/ottok-kapitala-iz-rossiyskikh-akciy-postavil-rekord-s-prisoedineniya-kryma-1027310440
 показать весь комментарий
 
 
Та мы не против...но только после окончания войны.А теперь это дело вам,полициянты, ни к чему.Когда по вашей земле перестанут лазить сепаратисты,гибнуть мирное население и будет побеждена преступность-помогайте другим.Кто вас ждёт с надеждой на помощь,когда в вашей стране БАРДАК?Может вы немощны?
 показать весь комментарий
 
 
Хочу бачити,як менти будут арештовувати танк,або Град
 показать весь комментарий
 
Гоффноедов РАБссии Плешивого Педофила к Миротворчеству не привлекают,обосралис ь в Югославии бывшей.. Українська поліція готова до миротворчих операцій під егідою ООН, - Князєв - Цензор.НЕТ 7759 А Беслан и Норд ОСТ показал что быдло Кремля тупое что валенок СИБИРСКИЙ.
 показать весь комментарий
 
А, типа, в Украине уже всё ОК: ни преступности, ни войны на Донбассе?! Українська поліція готова до миротворчих операцій під егідою ООН, - Князєв - Цензор.НЕТ 6595
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинская полиция готова к миротворческим операциям под эгидой ООН, - Князев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх