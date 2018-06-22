 Украинская полиция готова к миротворческим операциям под эгидой ООН, - Князев. ФОТОрепортаж

Об этом председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил во время встречи с начальником управления полиции ООН Департамента миротворческих операций Секретариата ООН Луисом Карильо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.
"Мы готовы увеличить количество наших работников, насколько это нужно для нужд ООН. В случае, если потребуются специалисты, мы готовы создать спецподразделение. Мы готовы выполнить любую заявку по направлению специалистов, а также обеспечить их обучение", - отметил Князев.
Он добавил, что украинские полицейские за время конфликта в Донбассе получили большой практический опыт. Однако, по его словам, украинская сторона понимает необходимость урегулирования ситуации на востоке Украины без тяжелых потерь среди мирного населения. Поэтому ситуацию следует решать исключительно в рамках миротворческой операции.
"Еще раз хочу акцентировать на нашей готовности и спасибо, что вы отметили роль наших соотечественников", - подчеркнул Князев.
В свою очередь Карильо выразил благодарность украинской стороне за то, что миротворцы из Украины имеют высокий профессиональный уровень и активно участвуют в миротворческих операциях. Он также отметил, что рассчитывает и на дальнейшую помощь в продвижении идей мира от имени ООН.
Отдельно в рамках саммита глава Нацполиции провел двусторонние рабочие встречи с Главным комендантом полиции Республики Польша Ярославом Шимчиком, Председателем полиции Южной Кореи Ли Чул-Сунгом, ассистентом Комиссара полиции Канады Паолой Доннеа и руководителями полицейских ведомств других стран, а также руководством Департамента полиции Нью-Йорка.
Спочатку були без "віночків", але совко-генералам не можна було мати однакові з простими копами шапки. От і всунули на кашкет NYPD якесь лайно у вигляді "лістьЄв". Тьху!
Отже, виходить, що "розробляв" саме він.
Але для мене цей "віночок" злишається тим знаком, що "нова_поліція" залишається банальною совковою міліцією. Принаймні з совкових голів "князєвих" вона не вивітрилася. А отже сподіватися на справді нову поліцію не варто. Буде законсервований совок.
Утім, економія, це питання другорядне. Найголовніше те, що очільники поліції залишаються совками. З відповідними наслідками.
Я поки серйозних ознак того, що поліція стає совковою міліцією, не бачу.
прекрасно сформулированно, так средненьких
А насчет хочет-не хочет позволю себе напомнить анекдот:
- Винни, Винни, куда мы идем?
- Свинью *бать.
- А она даст?
- А кто тебя спрашивать будет?
22.06.2018 12:58:48 Отток капитала из российских акций поставил рекорд с присоединения Крыма
Зарубежные инвесторы продолжают выводить капитал с российского рынка акций и облигаций на фоне ужесточения политики ФРС, сворачивания кэрри-трейда Европейским центробанком и рисков глобальной торговой войны.
За неделю с 14 по 20 июня распродажи российских бумаг нерезидентами ускорились вдвое, сообщает со ссылкой на данные EPFR Global БКС. Суммарно иностранцы вывели с рынка 520 млн долларов - рекордную сумму с марта 2014 года, когда присоединение Крыма отправило российскую экономику под самые суровые с конца 1970х годов санкции Запада.
https://www.finanz.ru/novosti/fondy/ottok-kapitala-iz-rossiyskikh-akciy-postavil-rekord-s-prisoedineniya-kryma-1027310440