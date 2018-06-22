 Объявивший голодовку Балух похудел, его здоровье ухудшается, - адвокат Динзе. ФОТО

Об этом рассказала адвокат активиста Ольга Динзе после заседания подконтрольного России Раздольненского "райсуда" Крыма по делу о дезорганизации работы ИВС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Она подчеркнула, что Владимир Балух не намерен прекращать свой протест.
"Владимир продолжает свою голодовку в том же формате. Состояние его здоровья не улучшается. Сегодня мы с ним встретимся в ИВС, и он расскажет о дальнейших своих действиях в плане голодовки", – прокомментировала состояние своего подзащитного Динзе.
На заседании 22 июня суд допросил Владимира Балуха о его отношениях с начальником Раздольненского ИВС Валерием Ткаченко и событиях дня, когда произошел инцидент между украинским активистом и Ткаченко.
"Балух подробно рассказал о том, как потерпевший на протяжении долгого периода времени подвергал его унижениям и оскорблениям по национальному признаку, и как неоднократно применял к Балуху физическое насилие. Сегодня мы практически закончили рассмотрение уголовного дела", – сказала Ольга.
На следующее заседание 2 июля в 15.00 запланированы прения сторон.
На фотографиях из зала суда видно, что Владимир Балух потерял в весе.
Фото Zair Smedlya.
Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.
ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).
Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.
- дает повод СМИ лишний раз напомнить о нем и мобилизовать еще больше людей, которые будут на разных уровнях напоминать путлеру о том, что пора менять
- показывает другим заключенным силу духа, что невольно вызывает уважение и повышает статус человека на зоне
- смерть человека, об освобождении которого просили несколько раз путлера, сделает очень логичным еще более серьезные санкции против всех, замешанных в этом судилище, то есть это давление в т.ч. и на вертухаев и на продажных мордорских судей
- в случае угрозы смерти в результате голодовки даже по мордорским законам, заключенному должна быть оказана медицинская помощь, а это способ вырваться из камеры на дни, а возможно и недели.