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Все про:голодовка (624) здоровье (1171) Крым (20214) Балух Владимир (143)

 Объявивший голодовку Балух похудел, его здоровье ухудшается, - адвокат Динзе. ФОТО

Украинский активист Владимир Балух, который в Крыму объявил голодовку против незаконных судебных преследований, похудел, его состояние ухудшилось.

Об этом рассказала адвокат активиста Ольга Динзе после заседания подконтрольного России Раздольненского "райсуда" Крыма по делу о дезорганизации работы ИВС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Она подчеркнула, что Владимир Балух не намерен прекращать свой протест.

"Владимир продолжает свою голодовку в том же формате. Состояние его здоровья не улучшается. Сегодня мы с ним встретимся в ИВС, и он расскажет о дальнейших своих действиях в плане голодовки", – прокомментировала состояние своего подзащитного Динзе.

На заседании 22 июня суд допросил Владимира Балуха о его отношениях с начальником Раздольненского ИВС Валерием Ткаченко и событиях дня, когда произошел инцидент между украинским активистом и Ткаченко.

"Балух подробно рассказал о том, как потерпевший на протяжении долгого периода времени подвергал его унижениям и оскорблениям по национальному признаку, и как неоднократно применял к Балуху физическое насилие. Сегодня мы практически закончили рассмотрение уголовного дела", – сказала Ольга.

На следующее заседание 2 июля в 15.00 запланированы прения сторон.

На фотографиях из зала суда видно, что Владимир Балух потерял в весе.

Объявивший голодовку Балух похудел, его здоровье ухудшается, - адвокат Динзе 01

Фото Zair Smedlya.

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Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.

Источник: https://censor.net.ua/p3073045
 
 
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Як там чемпіонат,українці?
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Чего они голодают? Что это им даёт? Ну заболеют, язву желудка получат, или умрут не дай Бог. Какая польза от этих голодовок? Кого они пугают этим мероприятием? Вред здоровью наносят себе, продукты экономят врагу. В чём фишка? Кто мне объяснит?
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Поясню. Голлодовка - единственный доступный заключенному способ протеста. Выдерживая голодовку, политзаключенный убивает нескольких зайцев.

- дает повод СМИ лишний раз напомнить о нем и мобилизовать еще больше людей, которые будут на разных уровнях напоминать путлеру о том, что пора менять

- показывает другим заключенным силу духа, что невольно вызывает уважение и повышает статус человека на зоне

- смерть человека, об освобождении которого просили несколько раз путлера, сделает очень логичным еще более серьезные санкции против всех, замешанных в этом судилище, то есть это давление в т.ч. и на вертухаев и на продажных мордорских судей

- в случае угрозы смерти в результате голодовки даже по мордорским законам, заключенному должна быть оказана медицинская помощь, а это способ вырваться из камеры на дни, а возможно и недели.
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Вот если бы он объявил, что будет пить не закусывая, тогда бы СМИ обратили на него внимание.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОбъявивший голодовку Балух похудел, его здоровье ухудшается, - адвокат Динзе. ФОТО
 
 
 
 
 
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