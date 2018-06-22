 Объявивший голодовку Балух похудел, его здоровье ухудшается, - адвокат Динзе. ФОТО

Об этом рассказала адвокат активиста Ольга Динзе после заседания подконтрольного России Раздольненского "райсуда" Крыма по делу о дезорганизации работы ИВС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Она подчеркнула, что Владимир Балух не намерен прекращать свой протест.

"Владимир продолжает свою голодовку в том же формате. Состояние его здоровья не улучшается. Сегодня мы с ним встретимся в ИВС, и он расскажет о дальнейших своих действиях в плане голодовки", – прокомментировала состояние своего подзащитного Динзе.

На заседании 22 июня суд допросил Владимира Балуха о его отношениях с начальником Раздольненского ИВС Валерием Ткаченко и событиях дня, когда произошел инцидент между украинским активистом и Ткаченко.

"Балух подробно рассказал о том, как потерпевший на протяжении долгого периода времени подвергал его унижениям и оскорблениям по национальному признаку, и как неоднократно применял к Балуху физическое насилие. Сегодня мы практически закончили рассмотрение уголовного дела", – сказала Ольга.

На следующее заседание 2 июля в 15.00 запланированы прения сторон.

На фотографиях из зала суда видно, что Владимир Балух потерял в весе.

Фото Zair Smedlya.

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Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.