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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Нацполиция завершила формирование территориальных подразделений КОРД. ФОТО

Сегодня, 22 июня, состоялся четырнадцатый выпуск бойцов подразделений полиции особого назначения КОРД в Черкасской и Тернопольской областях. Этот выпуск полностью завершил формирование территориальных подразделений КОРД.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Нацполиция завершила формирование территориальных подразделений КОРД 01

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин и специальный агент по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Мэтью Торесон.

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"Сегодня состоялся четырнадцатый выпуск полицейских, которые прошли нелегкие испытания и сдали трудный экзамен. Эти полицейские получат сертификаты и будут назначены в отделы для проведения специальных полицейских операций в управлениях КОРД в Черкасской и Тернопольской областях. Этот выпуск полностью завершает стопроцентное формирования территориальных подразделений КОРД ", - сообщил замглавы Нацполиции.

Нацполиция завершила формирование территориальных подразделений КОРД 02

Также смотрите: США передали КОРД и патрульной полиции 44 служебных автомобиля, - посольство. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3073043
 
   
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капець С14 та іншим "активістам" у балаклавах...
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Це не справа "КОРДу".
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Завдання КОРД:- Розробляє, готує та проводить спеціальні операції із захоплення небезпечних злочинців;
- Припиняє правопорушення, що вчиняються учасниками злочинних угрупувань;

- Надає підтримку іншим підрозділам поліції з метою забезпечення переважаючої вогневої потужності над правопорушниками...

це про С14 та інших "активістів"
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Служити і захищати!
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Служить министрам и защищать депутатов!
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А может лучше завершить формирование патрульной полиции?
И начать выдавать им хотя бы по 20 литров бензина на сутки, а не по 10?
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Патрульная пилиция непригодна для прикрытия срак топ-чиновников. Уровень лояльности низкий. Поэтому придется им 10л бензина обходиться. Такова суровая украинская селяви.
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да ладно - на митинги ж патрульных вызывают
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Ну а шо робыть? Приходится тащить шопопало в массовку. Но в случае серьезной заварухи надежда только на перекрашенный "Беркут".
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Ура! Наконец-то есть кому посполитых киздить и паковать!
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Теперь все ,кто не согласен с коррупцией лолиты,будут жестоко наазаны.
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Та не. Пилиция обслуживает немного другого персонажа, который, типа, вроде бы как в оппозиции к Лолите.
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Пеца создал бандитские отряды у всех регионах с надеждой на защиту от народа ,но от смерти не уйдёшь,Пеца не ты первый и не ты последний
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Хорошая Новость и столицы Китая ПЕКИНА.
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РАБссия это всегда ПРОБЛЕМА при любом Хмыре сидящем в Кремле.Сегодня эту роль выполняют Три хмыря, похожие на питерского окурка.. Нацполиция завершила формирование территориальных подразделений КОРД - Цензор.НЕТ 708
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все мусоров штампуете. наверное скоро в каждом городе мусорылые будут гей-парады охранять
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Ну так положено штамповать по умолчанию. Ибо нынешняя украинская форма государственности называется феодально-олигархическое мусородарство.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНацполиция завершила формирование территориальных подразделений КОРД. ФОТО
 
 
 
 
 
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