 Нацполиция завершила формирование территориальных подразделений КОРД. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин и специальный агент по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Мэтью Торесон.
"Сегодня состоялся четырнадцатый выпуск полицейских, которые прошли нелегкие испытания и сдали трудный экзамен. Эти полицейские получат сертификаты и будут назначены в отделы для проведения специальных полицейских операций в управлениях КОРД в Черкасской и Тернопольской областях. Этот выпуск полностью завершает стопроцентное формирования территориальных подразделений КОРД ", - сообщил замглавы Нацполиции.
- Припиняє правопорушення, що вчиняються учасниками злочинних угрупувань;
- Надає підтримку іншим підрозділам поліції з метою забезпечення переважаючої вогневої потужності над правопорушниками...
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