 Нацполиция завершила формирование территориальных подразделений КОРД. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин и специальный агент по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Мэтью Торесон.

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"Сегодня состоялся четырнадцатый выпуск полицейских, которые прошли нелегкие испытания и сдали трудный экзамен. Эти полицейские получат сертификаты и будут назначены в отделы для проведения специальных полицейских операций в управлениях КОРД в Черкасской и Тернопольской областях. Этот выпуск полностью завершает стопроцентное формирования территориальных подразделений КОРД ", - сообщил замглавы Нацполиции.

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