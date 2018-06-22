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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:декларация (993) фейк (133) Супрун Ульяна (298) НСЗУ (2)

 Супрун рассказала о дезинформировании касательно сроков подписания меддеклараций и попросила не поддаваться на провокации. ФОТО

От имени некоторых учреждений здравоохранения распространяют ложную информацию, что с 1 июля этого года люди, которые не подписали декларацию с терапевтом, педиатром или семейным врачом, смогут получать только неотложную помощь. Это неправда.

Об этом сообщила и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Супрун, право на медицинское обслуживание гарантируется Конституцией и другими законами Украины, и обеспечение этого права безусловно предусмотрено в период трансформации системы здравоохранения.

"К 2019 году, когда учреждения первички будут переходить на новую модель финансирования, они будут получать средства за всех пациентов - и тех, которые подписали декларации с их врачами, и тех, которые еще не выбрали своего врача, но обратились к ним за медицинскими услугами", - подчеркнула и.о. министра. 

Супрун пояснила, что финансирование медучреждений в переходный период будет происходить по нескольким механизмам.

"Для медучреждений, которые вошли в первую волну изменений и заключили договора с НСЗУ, деньги начнут "ходить за пациентом". Оплата будет осуществляться по базовому тарифу 370 грн за каждого человека, подписавшего декларацию, + возрастные коэффициенты (в четыре раза больше за ребенка, вдвое больше пожилых людей и т.д.).

Дополнительно они будут получать по 240 грн за пациентов, проживающих на территории обслуживания заведения, но еще не подписавших декларацию о выборе врача.

Медучреждения, которые только готовятся подписать договора с НСЗУ, в третьем квартале будут финансироваться по принципу медицинской субвенции", - написала она и пояснила, что цель МОЗ - добиться, чтобы все до одного учреждения первичной помощи имели договора с НСЗУ до конца года.

Супрун рассказала о дезинформировании касательно сроков подписания меддеклараций и попросила не поддаваться на провокации 01

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Супрун рассказала о дезинформировании касательно сроков подписания меддеклараций и попросила не поддаваться на провокации 02

Источник: https://censor.net.ua/p3073035
 
 
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А кто в курсе, МВФ одобрил мед. реформу или это украинская отсебятина?
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Украинцев, которые не смотрят телевизор - я люблю.
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Конституція священна, я підожду, коли минуть усі терміни, що незаконно призначені незаконно призначеною Супрун, а потім звернусь по меддопомогу, і коли мені відмовляться її надати, то знайду і вб'ю Супрун - щоб антиукраїнські зайти запам'ятали на віки, що обдурювати українцїв дуже небезпечно.
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"... Надо спасать человека - так стоит вопрос, честное слово, клянусь!..." (с)
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Дурню, тобі чекати не треба. Ти вже є тяжким випадком шизофренії з ускладненням. Але тут повідомляють, що по тебе вже виїхали. Гамувальна сорочка тобі допоможе.
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Попри їб@нутість і американізм головного мозку хіпі-міністр іноді видає адекватні повідомлення.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСупрун рассказала о дезинформировании касательно сроков подписания меддеклараций и попросила не поддаваться на провокации. ФОТО
 
 
 
 
 
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