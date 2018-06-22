 Супрун рассказала о дезинформировании касательно сроков подписания меддеклараций и попросила не поддаваться на провокации. ФОТО

Об этом сообщила и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Супрун, право на медицинское обслуживание гарантируется Конституцией и другими законами Украины, и обеспечение этого права безусловно предусмотрено в период трансформации системы здравоохранения.

"К 2019 году, когда учреждения первички будут переходить на новую модель финансирования, они будут получать средства за всех пациентов - и тех, которые подписали декларации с их врачами, и тех, которые еще не выбрали своего врача, но обратились к ним за медицинскими услугами", - подчеркнула и.о. министра.

Супрун пояснила, что финансирование медучреждений в переходный период будет происходить по нескольким механизмам.

"Для медучреждений, которые вошли в первую волну изменений и заключили договора с НСЗУ, деньги начнут "ходить за пациентом". Оплата будет осуществляться по базовому тарифу 370 грн за каждого человека, подписавшего декларацию, + возрастные коэффициенты (в четыре раза больше за ребенка, вдвое больше пожилых людей и т.д.).

Дополнительно они будут получать по 240 грн за пациентов, проживающих на территории обслуживания заведения, но еще не подписавших декларацию о выборе врача.

Медучреждения, которые только готовятся подписать договора с НСЗУ, в третьем квартале будут финансироваться по принципу медицинской субвенции", - написала она и пояснила, что цель МОЗ - добиться, чтобы все до одного учреждения первичной помощи имели договора с НСЗУ до конца года.

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