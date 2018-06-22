 Налоговики изъяли на Сумщине из незаконного оборота табачные изделия стоимостью около 1,1 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.ч.1,2 ст.204, ч.1 ст.199 УК Украины была установлена группа лиц, которые осуществляли незаконное приобретение с целью сбыта, хранение и транспортировку с целью сбыта, а также продажу на территории области незаконно изготовленных табачных изделий отечественного производства с поддельными марками акцизного налога и незаконно ввезенных на таможенную территорию Украины сигарет производства Республики Беларусь, Молдовы и Российской Федерации без марок акцизного налога.

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По результатам санкционированных судом обысков, проведенных в местах накопления указанных товаров, по месту жительства и в автомобилях фигурантов, из незаконного оборота изъято 31 тыс. 84 пачки сигарет отечественного производства с поддельными акцизными марками и иностранного производства без марок акцизного налога Украины, а также 2 автомобиля, которыми осуществлялась их транспортировка.

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Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,8 млн грн, в т.ч. табачных изделий - около 1,1 млн грн.

В суд подано ходатайство о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

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Продолжается следствие.