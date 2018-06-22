 Налоговиками разоблачена схема хищения 2 млн грн государственных средств коммунальным предприятием на Харьковщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Должностные лица предприятия, злоупотребляя своим служебным положением по предварительному сговору, якобы закупили для производственных нужд агрегаты с подтверждающими документами предприятия - изготовителя, а фактически было установлено, что указанные агрегаты давно не производятся и не поставлялись предприятием-изготовителем. Таким образом государственные средства были выведены через ряд фиктивных предприятий, под видом закупки агрегатов, что повлекло причинение ущерба государственному бюджету на сумму около 2 млн.грн.

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По данному факту открыто уголовное производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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