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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1259) Харьковщина (1138) хищение (344) закупки (135)

 Налоговиками разоблачена схема хищения 2 млн грн государственных средств коммунальным предприятием на Харьковщине. ФОТО

Сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС при отработке информации по тендерным закупкам, раскрыта преступная схема хищения государственных средств одним из коммунальных предприятий Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговиками разоблачена схема хищения 2 млн грн государственных средств коммунальным предприятием на Харьковщине 01

Должностные лица предприятия, злоупотребляя своим служебным положением по предварительному сговору, якобы закупили для производственных нужд агрегаты с подтверждающими документами предприятия - изготовителя, а фактически было установлено, что указанные агрегаты давно не производятся и не поставлялись предприятием-изготовителем. Таким образом государственные средства были выведены через ряд фиктивных предприятий, под видом закупки агрегатов, что повлекло причинение ущерба государственному бюджету на сумму около 2 млн.грн.

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По данному факту открыто уголовное производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/p3073010
 
 
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Надо же, гады какие! Взять бы топор и всех зарубить!
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кто будет кого рубить? там все свои.. Податківцями викрито схему розкрадання 2 млн грн державних коштів комунальним підприємством на Харківщині - Цензор.НЕТ 2737
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Непонятно, конфискация имущества у кого? Тендер был. Предприятия фиктивные. Разве, что у кладовщика-приёмщика "агрегатов"?
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговиками разоблачена схема хищения 2 млн грн государственных средств коммунальным предприятием на Харьковщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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