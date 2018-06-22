 Чемпионат мира по пыткам, отбеливатель для Путина, символ сегодняшней России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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А Юлия Владимировна против!
Сценарий Кремля
Откровенный вопрос
Железная логика
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С какого-то перепугу к теме о Хуйле прилепили Тимошенко. Типа нашли два корня зла в этой стране Хуйло и Тимошенко, а ну да, еще
евробляхеровхалявщиков, которые посмели подумать о доступности авто в этой стране.
але навіть це я не можу виправдовувати, бо не схвалюю.
з юлей історія дещо інша. вона насміхалась над міхо під час рос. агресії.
Насчет войны в Грузии, в Приднестровье - знаете как в Украине тогда все освещалось, да почти так же как и паРашке, люди тогда верили в злобных молдаван и грузинов, как сейчас за поребриком верят в злобных укрфашистов. Что-то тогда ни Кучма, ни Ющенко не осуждал паРашку за агрессию. Приднестровье вообще до сегодняшнего дня существует из-за того, что Украина НИЧЕГО не сделала, чтобы изолировать эту раковую опухоль соседнего государства, обеспечивая беспрепятственный доступ "братского рузького" народа в этот анклав.
Юлька підтримала путіна.
ВОНА ВСЕ ВКРАЛА ВОНА В УСЮМУ ВИННА
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