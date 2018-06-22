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 Фоторепортаж
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 Чемпионат мира по пыткам, отбеливатель для Путина, символ сегодняшней России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Главное направление нового курса

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко идет на выборы: Возможно, я буду последним президентом, а потом вы сможете всенародно избирать канцлера. ВИДЕО

Чемпионат мира по пыткам, отбеливатель для Путина, символ сегодняшней России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

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Чемпионат мира по пыткам, отбеливатель для Путина, символ сегодняшней России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Чемпионат по пыткам

Чемпионат мира по пыткам, отбеливатель для Путина, символ сегодняшней России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Отбеливатель

Чемпионат мира по пыткам, отбеливатель для Путина, символ сегодняшней России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Символ сегодняшней России

Чемпионат мира по пыткам, отбеливатель для Путина, символ сегодняшней России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

А Юлия Владимировна против!

Чемпионат мира по пыткам, отбеливатель для Путина, символ сегодняшней России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Сценарий Кремля

Чемпионат мира по пыткам, отбеливатель для Путина, символ сегодняшней России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Откровенный вопрос

Чемпионат мира по пыткам, отбеливатель для Путина, символ сегодняшней России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Железная логика

Чемпионат мира по пыткам, отбеливатель для Путина, символ сегодняшней России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Пока они все смотрят футбол...

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3073004
 
   
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Ну да... Баба Яга уж сколько лет ПРОТИВ никак к "финишу" не доберется!!
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Херня.
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Дерьмово работаете.
С какого-то перепугу к теме о Хуйле прилепили Тимошенко. Типа нашли два корня зла в этой стране Хуйло и Тимошенко, а ну да, еще евробляхеров халявщиков, которые посмели подумать о доступности авто в этой стране.
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тож колишні союзники, пам'ятаю, як вони гарно співпрацювали.
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Ну тогда и Петю в студию, он же во время войны тоже не гнушается в паРашке вести "бизнес".
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зараз компанією не він керує
але навіть це я не можу виправдовувати, бо не схвалюю.
з юлей історія дещо інша. вона насміхалась над міхо під час рос. агресії.
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Да, да "слепой траст" - слышал, почти верю.
Насчет войны в Грузии, в Приднестровье - знаете как в Украине тогда все освещалось, да почти так же как и паРашке, люди тогда верили в злобных молдаван и грузинов, как сейчас за поребриком верят в злобных укрфашистов. Что-то тогда ни Кучма, ни Ющенко не осуждал паРашку за агрессию. Приднестровье вообще до сегодняшнего дня существует из-за того, что Украина НИЧЕГО не сделала, чтобы изолировать эту раковую опухоль соседнего государства, обеспечивая беспрепятственный доступ "братского рузького" народа в этот анклав.
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Це ж не така давня історія, що всі вже забули і не пам'ятають.
Юлька підтримала путіна.
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вы забыли расказать самое главное
ВОНА ВСЕ ВКРАЛА ВОНА В УСЮМУ ВИННА
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а я и смеюсь с дураков которые друг друга таскаю за чубы и бьют друг другу морды место того чтобы просто посмотреть где украденные деньги!! тем более тот кто украл даже не прячется а выставляет на показ сои закрома!!
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в політиці немає жодної чесної людини, вони всі багаті.
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да они все люди не бедные, особенно если сравнивать со среднестатистическим Украинцем но в списках ФОРБС фигурируют не все а токо так сказать выдающиеся которые достигли значительных успехов в грабеже!!
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"обидели юродивого отняли копеечку" Чемпіонат світу із тортур, відбілювач для Путіна, символ сьогоднішньої Росії. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3911
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ну если ты живешь за счет того что у юродивых деньги воруешь, то тогда кто ты?!!
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Я страшний жидобандеромасон, за тобою вже виїхали (з монтажною піною). Чемпіонат світу із тортур, відбілювач для Путіна, символ сьогоднішньої Росії. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1039
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Кучма не осуждал, а Ющенко с Квасьневским огородами через Баку добирались до Тбилиси для поддержки. Военную технику передавали. Никто не верил в злобных грузин.
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Nasha Canada 🇨🇦‏ @NashaCanada 1 ч.1 час назад

Хорватские болельщики воспользовались новым городским туалетом оборудованным специально для гостей ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.Чемпионат мира по пыткам, отбеливатель для Путина, символ сегодняшней России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8216
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таких умных 25 лет грабили олигархи а во всем конечно виновата ЮЛЯ и ХУЙЛО!! 100% так сказать ум аж выпирает!!
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В засранську чи сазранську, чи як там, на ЧС 2018 напекли суши для японців, а їм не сподобалось чомусь....
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Все за кацапов и немножко за Юлю. "А в остальном, прекрасная маркиза,все хорошо,все хорошо!"
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А я смотрю футбол. Впервые вижу плачущего Неймара.
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Да, насчет халявы - насколько я знаю за казенный счет (на халяву) у нас ездят чиновники. Все остальные хоть что-то (бензин+налог на дороги) но платят.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЧемпионат мира по пыткам, отбеливатель для Путина, символ сегодняшней России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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