 Чиновник миграционной службы задержана в Мариуполе при получении 5 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
6 июня в правоохранительные органы обратился житель. Мариуполя, который сообщил о том, что с целью получения информации о порядке оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу обратился в подразделение миграционной службы.
В ходе общения заявителя с инспектором указанного учреждения последняя сообщила, что за денежное вознаграждение в сумме 5 тыс. грн поспособствует ему и его знакомому в быстром и беспрепятственном оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Также инспектор отметила, что необходимые для этого документы необходимо передать ей в день, когда ведомство официально не осуществляет прием граждан.
Инспектор задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.