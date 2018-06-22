 Чиновник миграционной службы задержана в Мариуполе при получении 5 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

6 июня в правоохранительные органы обратился житель. Мариуполя, который сообщил о том, что с целью получения информации о порядке оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу обратился в подразделение миграционной службы.



В ходе общения заявителя с инспектором указанного учреждения последняя сообщила, что за денежное вознаграждение в сумме 5 тыс. грн поспособствует ему и его знакомому в быстром и беспрепятственном оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Также инспектор отметила, что необходимые для этого документы необходимо передать ей в день, когда ведомство официально не осуществляет прием граждан.

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Передача взятки состоялась в служебном кабинете инспектора. Денежные средства обнаружены и изъяты правоохранителями.

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Инспектор задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.