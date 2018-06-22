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 Чиновник миграционной службы задержана в Мариуполе при получении 5 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

21 июня прокуратурой совместно с полицией во время получения взятки задержана инспектор Центрального районного отдела в г. Мариуполе Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Чиновник миграционной службы задержана в Мариуполе при получении 5 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

6 июня в правоохранительные органы обратился житель. Мариуполя, который сообщил о том, что с целью получения информации о порядке оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу обратился в подразделение миграционной службы.

В ходе общения заявителя с инспектором указанного учреждения последняя сообщила, что за денежное вознаграждение в сумме 5 тыс. грн поспособствует ему и его знакомому в быстром и беспрепятственном оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Также инспектор отметила, что необходимые для этого документы необходимо передать ей в день, когда ведомство официально не осуществляет прием граждан.

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Передача взятки состоялась в служебном кабинете инспектора. Денежные средства обнаружены и изъяты правоохранителями.

Чиновник миграционной службы задержана в Мариуполе при получении 5 тыс. грн взятки, - прокуратура 02

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Инспектор задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3073002
 
 
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Фу, бля позорище! Скоро за коробку конфет ловить будут.
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