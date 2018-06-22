 СБУ предупредила реализацию в Украине радиоактивного вещества Радий-226. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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"Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы. Правоохранители обнаружили специально обустроенный на частном дворе тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилось радиоактивное вещество", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 265 Уголовного кодекса Украины, контрразведчики СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО "А" задержали шестерых участников организованной группировки. Трем из них объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Сотрудники СБ Украины установили всех соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Проводятся следственные действия для определения их ролей.

Изъятое вещество было направлено в Институт ядерных исследований НАН Украины, где после проведенной экспертизы его идентифицировали как Радий-226. Установлен источник происхождения радиоактивного вещества - оно ​​произведено в 1930-х годах Чехословацкой компанией "Radiumchema".

Благодаря совместным безотлагательным действиям СБУ и задействованным государственным органам локализованы возможные негативные последствия для жизни и здоровья населения. Продолжается досудебное следствие.















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