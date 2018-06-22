 Лозовой на корточках озадачил Ляшко, эмоциональный спор Черваковой и Карпунцова и пустующий сессионный зал, - день работы ВР 22 июня. ФОТОрепортаж

Также традиционно, как для пятницы, нардепы сегодня не смогли рассмотреть ни одного законопроекта.

Заседание началось с "Часа вопросов к правительству", в ходе которого замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк доложил о первых результатах медицинской реформы.

Отвечая на вопросы нардепов премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что и.о. министра здравоохранения Супрун имеет украинское гражданство и украинский паспорт. Также он отметил, что послушал запись выступления Линчевского, вызвавшего общественный резонанс: его слова вырвали из контекста. Кроме того, премьер уточнил, что из $50 млрд внешнего долга Украине в этом году надо отдать $5 млрд.

Замглавы МВД Татьяна Ковальчук, комментируя проведение Марша равенства в Киеве заявила: "Полиция отлично отработала и обеспечила общественный порядок".

Тем временем, под Радой проходил "Всеукраинский семейный протест": "Почему интересы меньшинства защищают?" и "Это все дело рук сатаны - они погубят планету".

День работы ВР 22 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

"Дайте подумать": Присевший на корточки Андрей Лозовой (РП) озадачил главу своей фракции Олега Ляшко.

"Ну, поехали": Кабмин во главе с Гройсманом прибыл в Раду на "Час вопросов к правительству".

"Проходите, женщина, проходите": Ольга Червакова (БПП) о чем-то спорит с Ляшко.

"Под куполом": Пленарное заседание Верховной Рады 22 июня - большая часть рабочих мест в сессионном зале пустуют.

"Подписи собраны": Тем временем, Ольга Червакова и Валерий Карпунцов эмоционально обсуждают сбор подписей за отставку замглавы Минздрава Александра Линчевского.

"А кто? Я?": Червакова, активно жестикулируя и нескрывая эмоций, убеждает Карпунцова идти к трибуне делать заявление о требовании отставки Линчевского.

"Не, ну вы только его послушайте": К спору подключились стоящие рядом замглавы фракции НФ Андрей Иванчук (крайний слева) и Дмитрий Андриевский (БПП, второй слева).

"Здесь все написано": Червакова продолжает настаивать на заявлении

"Надо, Валера, надо": Она подбадривает Карпунцова.

"Ну, с Богом": В итоге, после длительного спора Карпунцов таки идет к трибуне делать заявление.

Глава фракции НФ Максим Бурбак (справа) и глава депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко (слева).

"Ой, не могу": Бурбак и Москаленко не могут сдержать смех.

"Ну, здрасте, здрасте": Тем временем, Андриевский подошел переговорить к коллегам из НФ: Елене Ледовских (крайняя слева) и Ирине Ефремовой (вторая слева).

"Ну, ты это… заходи, если что": Премьер Гройсман прощается с первым вице-спикером Ириной Геращенко.

"Спектакль окончен": Министры покидают парламент после "Часа вопросов".

"Прямо так и сказал": После выступления с трибуны Рады с требованием увольнения замглавы Минздрава Линчевского Карпунцов пришел к главе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец (БПП) и Игорю Шурме ("Оппоблок", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения) обсудить ответ премьера Гройсмана, о том, что слова Линчевского вырвали из контекста.

"И что теперь делать будем?": Нардепы выглядят озадаченно.

"Не поможете советом": Затем Карпунцов пришел с тем же вопросом к главе подкомитета по вопросам медицинского страхования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяне Бахтеевой ("Оппоблок") и Сергею Мельничуку (внефракционный, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, стоит спиной).

Фото: Цензор.НЕТ