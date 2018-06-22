 Лозовой на корточках озадачил Ляшко, эмоциональный спор Черваковой и Карпунцова и пустующий сессионный зал, - день работы ВР 22 июня. ФОТОрепортаж

Также традиционно, как для пятницы, нардепы сегодня не смогли рассмотреть ни одного законопроекта.
Заседание началось с "Часа вопросов к правительству", в ходе которого замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк доложил о первых результатах медицинской реформы.
Отвечая на вопросы нардепов премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что и.о. министра здравоохранения Супрун имеет украинское гражданство и украинский паспорт. Также он отметил, что послушал запись выступления Линчевского, вызвавшего общественный резонанс: его слова вырвали из контекста. Кроме того, премьер уточнил, что из $50 млрд внешнего долга Украине в этом году надо отдать $5 млрд.
Замглавы МВД Татьяна Ковальчук, комментируя проведение Марша равенства в Киеве заявила: "Полиция отлично отработала и обеспечила общественный порядок".
Тем временем, под Радой проходил "Всеукраинский семейный протест": "Почему интересы меньшинства защищают?" и "Это все дело рук сатаны - они погубят планету".
День работы ВР 22 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
"Дайте подумать": Присевший на корточки Андрей Лозовой (РП) озадачил главу своей фракции Олега Ляшко.
"Ну, поехали": Кабмин во главе с Гройсманом прибыл в Раду на "Час вопросов к правительству".
"Проходите, женщина, проходите": Ольга Червакова (БПП) о чем-то спорит с Ляшко.
"Под куполом": Пленарное заседание Верховной Рады 22 июня - большая часть рабочих мест в сессионном зале пустуют.
"Подписи собраны": Тем временем, Ольга Червакова и Валерий Карпунцов эмоционально обсуждают сбор подписей за отставку замглавы Минздрава Александра Линчевского.
"А кто? Я?": Червакова, активно жестикулируя и нескрывая эмоций, убеждает Карпунцова идти к трибуне делать заявление о требовании отставки Линчевского.
"Не, ну вы только его послушайте": К спору подключились стоящие рядом замглавы фракции НФ Андрей Иванчук (крайний слева) и Дмитрий Андриевский (БПП, второй слева).
"Здесь все написано": Червакова продолжает настаивать на заявлении
"Надо, Валера, надо": Она подбадривает Карпунцова.
"Ну, с Богом": В итоге, после длительного спора Карпунцов таки идет к трибуне делать заявление.
Глава фракции НФ Максим Бурбак (справа) и глава депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко (слева).
"Ой, не могу": Бурбак и Москаленко не могут сдержать смех.
"Ну, здрасте, здрасте": Тем временем, Андриевский подошел переговорить к коллегам из НФ: Елене Ледовских (крайняя слева) и Ирине Ефремовой (вторая слева).
"Ну, ты это… заходи, если что": Премьер Гройсман прощается с первым вице-спикером Ириной Геращенко.
"Спектакль окончен": Министры покидают парламент после "Часа вопросов".
"Прямо так и сказал": После выступления с трибуны Рады с требованием увольнения замглавы Минздрава Линчевского Карпунцов пришел к главе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец (БПП) и Игорю Шурме ("Оппоблок", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения) обсудить ответ премьера Гройсмана, о том, что слова Линчевского вырвали из контекста.
"И что теперь делать будем?": Нардепы выглядят озадаченно.
"Не поможете советом": Затем Карпунцов пришел с тем же вопросом к главе подкомитета по вопросам медицинского страхования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяне Бахтеевой ("Оппоблок") и Сергею Мельничуку (внефракционный, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, стоит спиной).
Фото: Цензор.НЕТ
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Самая конченная Рада этого созыва.
Hanna ☀ @HannaGun 5 ч.5 часов назад
Hanna ☀Ретвитнул(а) Olga Amir
Не просто поховалися по норам: своїх дітей-дружин вони тоді вивезли з України, а деякі драпанули й самі.
Повертатися почали потихеньку, коли Турчинов з командою стали виконуючими обов'язків.
А з обранням Потроха - стрімко ламанулися назад.
Olga Amir @HanumeZiba
Для меня до сих пор загадка, как, ну как блять, после Майдана и когда вся рыготня и титушня попрятались по норам и высовывались, только чтобы встать на колени перед украинцами и размазывая сопли по лицу просить прощения, все, ВСЁ ПРОСРАТЬ?
Кретины, не иначе!
стоял на Майдане ? Думаю,эти "кто", никак не кретины, они предатели.
Чомусь «Цензор-гарячі головні новини» обминув сьогоднішній величезний мітинг українців проти гвалтування українського суспільства геями, чи як там називають сатанистів по нашому.
Присоски до Майдану - юдоглобалісти і містечкові, шахрайськи по крові влізли у владу, організували розстріл Небесної сотні, аби творити те, що вони творять з Україною, «реформовуючи» її, форматуючи її під свій сатанинський лад. Тобто, «гібридно», чітко, заплановано, нищать її. Разом із іюдськоординським Кремлем організували нам війну, пов'язавши нас кривавою мотузкою по рукам і ногам і роблять з нами в тилу все, що хочуть. Поки що. Сьогодні - чергова тема на ВР про введення ще більш жорстоких мір проти «аліментщиків». Це прихована війна з українською народжуваністю, аби не створювали сім'ї. Під лозунгом захисту прав діточок. Історію жертви цієї війни - бувшого чоловіка кацапки Єгорової -Антіна Мухарського знають всі. То це квіточки, перед тим, що буде. А у 2015 році юдоглобалістський агент «Яценюк», керуючи Кабміном, «визначив» нам, українцям, перспективу гейського розвитку України до 2022 року. А закордонна юдоглобалістська агент-парашутистка, як і «Супрун», міністр освіти Гриневич - реалізує цей антиукраїнський шабаш через освіту. З підручників буде вирізано картинки дівчаток і хлопчиків, їхніх батьків, слова «мама» і «тато» - це абсолютно серйозно, а на своїй соцмережній сторінці Гриневич гнівно називає ущемленням прав неукраїнців, коли українську мову називають «солов'їною», і це треба заборонити. Замість займатися освітою. Мені гидко, що хтось ще апелює до Гройсмана, Порошенка, чи вимагає відставки міністрів за оці «неподобства», які ті ж і здійснюють. Якщо вирізання українців з України можно назвати неподобством.
Я не знаю, де гніздо сатанизму. Просто у Ізраїлі - найбільший гейпарад обπдарованих.
Українці - ви прокидаєтесь від летаргії? https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=S4cyVa0HhtI