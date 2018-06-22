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 Происшествия, Киевские новости
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 Водитель автомобиля на дипномерах совершил ДТП в Киеве и пытался сбежать. ФОТО

Сегодня утром на улице Арсенальной в Печерском районе Киева автомобиль марки Nissan на дипломатических номерах выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в сети "Фейсбук" сообщества "Киев.Оперативный".

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Так, водитель автомобиля на дипломатических номерах засмотрелся в телефон или отвлёкся на что-то, так как без малейших попыток затормозить или избежать столкновения просто въехал в "Фольксваген".

Авария была не слишком серьезной, но водитель дипломатического автомобиля почему-то пытался покинуть место ДТП, но прохожие ему не дали это сделать.

По предварительной информации, автомобиль Nissan принадлежит консульству Ирана.

Водитель автомобиля на дипномерах совершил ДТП в Киеве и пытался сбежать 01

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Водитель автомобиля на дипномерах совершил ДТП в Киеве и пытался сбежать 02

Источник: https://censor.net.ua/p3072975
 
 
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становится нездоровым трендом - совершить аварию и линять с места
вместо оказания помощи возможным пострадавшим. Водитель автомобиля на дипномерах совершил ДТП в Киеве и пытался сбежать - Цензор.НЕТ 9347
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DP021ххх належить Ірану, а вул.Арсенальна, більшою частиною з одностороннім рухом,
і має консульство Ірана - тобто бігти недалеко !
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"засмотрелся в телефон или отвлёкся на что-то"
Кроме сужения дорог нужно запретить телефоны и еще что-то.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВодитель автомобиля на дипномерах совершил ДТП в Киеве и пытался сбежать. ФОТО
 
 
 
 
 
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