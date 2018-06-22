 Водитель автомобиля на дипномерах совершил ДТП в Киеве и пытался сбежать. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в сети "Фейсбук" сообщества "Киев.Оперативный".
Так, водитель автомобиля на дипломатических номерах засмотрелся в телефон или отвлёкся на что-то, так как без малейших попыток затормозить или избежать столкновения просто въехал в "Фольксваген".
Авария была не слишком серьезной, но водитель дипломатического автомобиля почему-то пытался покинуть место ДТП, но прохожие ему не дали это сделать.
По предварительной информации, автомобиль Nissan принадлежит консульству Ирана.
вместо оказания помощи возможным пострадавшим.
і має консульство Ірана - тобто бігти недалеко !
Кроме сужения дорог нужно запретить телефоны и еще что-то.