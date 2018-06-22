 СБУ задержала на 12,5 тыс. грн взятки замдиректора "Госстандартметрологии" на Донетчине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя двенадцать с половиной тысяч гривен. За эту сумму должностное лицо "согласилось" подтвердить коммерческой структуре сертификаты качества выпускаемой продукции.

Правоохранители задержали заместителя гендиректора в служебном кабинете во время получения неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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