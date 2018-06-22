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Все про:взятка (3882) коррупция (7149) СБУ (12621) Донецкая область (3989)

 СБУ задержала на 12,5 тыс. грн взятки замдиректора "Госстандартметрологии" на Донетчине. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке заместителя генерального директора государственного предприятия "Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя двенадцать с половиной тысяч гривен. За эту сумму должностное лицо "согласилось" подтвердить коммерческой структуре сертификаты качества выпускаемой продукции.

Правоохранители задержали заместителя гендиректора в служебном кабинете во время получения неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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СБУ задержала на 12,5 тыс. грн взятки замдиректора Госстандартметрологии на Донетчине 01
СБУ задержала на 12,5 тыс. грн взятки замдиректора Госстандартметрологии на Донетчине 02

Источник: https://censor.net.ua/p3072968
 
 
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Ну совсем взяточники , в Украине, обмельчали...Такую мелкоту берут..Стыдоба... СБУ задержала на 12,5 тыс. грн взятки замдиректора "Госстандартметрологии" на Донетчине - Цензор.НЕТ 1856
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если его от должности отстранят, уже хорошо, а так ведь отряхнется и дальше будет работать..., государственный наш
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Ранее эта контора в Донецке стригла со всех деньги. Кресло + должность покупалось и понеслось.... И не стеснялись! Если кто помнит.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала на 12,5 тыс. грн взятки замдиректора "Госстандартметрологии" на Донетчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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