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 Семья попала в ДТП в Киевской области: отец погиб на месте, двое детей трех и семи лет попали в больницу, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция расследует трагическое ДТП под Киевом. В результате происшествия один человек погиб, двое детей трех и семи лет находятся в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

"30-летняя женщина - водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" - не справилась с управлением, пересек встречную полосу движения и столкнулась с деревом. Трагедия произошла недалеко поворота на село Копачи Обуховского района", - сказано в сообщении.

Семья попала в ДТП в Киевской области: отец погиб на месте, двое детей трех и семи лет попали в больницу, - полиция 01

Отмечается, что двое детей трех и семи лет находятся в больнице. Их отец от полученных телесных повреждений погиб на месте. За рулем авто находилась жена погибшего.

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Семья попала в ДТП в Киевской области: отец погиб на месте, двое детей трех и семи лет попали в больницу, - полиция 02

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Семья попала в ДТП в Киевской области: отец погиб на месте, двое детей трех и семи лет попали в больницу, - полиция 03

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3072958
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
Не пускайте гендерных дур за руль.
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Скорее, отвлеклась на разговор, или голову повернула. Наверняка, никто не был пристёгнут (хотя у мужика, судя по характеру деформации корпуса, шансов не было).
В любом случае, дорога - жах.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСемья попала в ДТП в Киевской области: отец погиб на месте, двое детей трех и семи лет попали в больницу, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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