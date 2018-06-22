 Семья попала в ДТП в Киевской области: отец погиб на месте, двое детей трех и семи лет попали в больницу, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ГУ НП в Киевской области.
"30-летняя женщина - водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" - не справилась с управлением, пересек встречную полосу движения и столкнулась с деревом. Трагедия произошла недалеко поворота на село Копачи Обуховского района", - сказано в сообщении.
Отмечается, что двое детей трех и семи лет находятся в больнице. Их отец от полученных телесных повреждений погиб на месте. За рулем авто находилась жена погибшего.
По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается.
В любом случае, дорога - жах.