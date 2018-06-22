 Семья попала в ДТП в Киевской области: отец погиб на месте, двое детей трех и семи лет попали в больницу, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

"30-летняя женщина - водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" - не справилась с управлением, пересек встречную полосу движения и столкнулась с деревом. Трагедия произошла недалеко поворота на село Копачи Обуховского района", - сказано в сообщении.

Отмечается, что двое детей трех и семи лет находятся в больнице. Их отец от полученных телесных повреждений погиб на месте. За рулем авто находилась жена погибшего.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Электричка сбила мотоцикл на Харьковщине: водитель и его пассажирка погибли. ФОТО

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается.