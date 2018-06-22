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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Винницкая область (433) конвертцентр (302) налоговая милиция (1259) ГФС (2628)

 Конвертационный центр с оборотом 180 млн грн ликвидирован в Винницкой области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области совместно с прокуратурой области ликвидировали конвертационный центр, который обслуживал предприятия реального сектора экономики Винницкой, Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 УК Украины разоблачили группу лиц, организовавших и осуществлявших незаконную деятельность по переводу безналичных средств в наличные, документальному прикрытию бестоварных операций, безосновательному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

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В незаконной деятельности фигуранты использовали 12 подконтрольных предприятий. Налоговый кредит формировали за счет приобретения стройматериалов, канцелярии и в дальнейшем осуществляя подмену номенклатуры, производили реализацию сельскохозяйственной продукции и работ предприятиям реального сектора экономики. Средства, полученные от проведения бестоварных операций, перечисляли на счета подконтрольных СПД, снимали наличными и возвращали заказчикам услуг за определенный процент от суммы сделки.

Общий объем проконвертированных средств составил 180 млн грн.

По результатам санкционированных судом обысков, проведенных в офисном помещении и по месту жительства фигурантов, изъяты печати подконтрольных компаний, первичная бухгалтерская документация и черновые записи, банковские карточки, компьютерную технику.

Конвертационный центр с оборотом 180 млн грн ликвидирован в Винницкой области 01
Конвертационный центр с оборотом 180 млн грн ликвидирован в Винницкой области 02

Кроме того, согласно постановлений суда, наложены аресты на 15 расчетных счетов субъектов хозяйствования, задействованных в схеме.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3072944
 
 
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Я к нелегальным швейным цехам, валютным центрам и прочим в последнее время стал относиться лучше: эти хоть что-то делают для страны, места рабочие создают, деньги платят. Они на фоне власти выглядят даже героями. Иронизирую, конечно, но...
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Цензор.НЕТФотоОбществоКонвертационный центр с оборотом 180 млн грн ликвидирован в Винницкой области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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