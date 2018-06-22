 Мы должны вместе работать с венгерской общиной на Закарпатье, и не только в сфере образования, - Климкин. ФОТОрепортаж

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Совместно с венгерским коллегой П.Сиярто и Министром образования и науки Л.Гриневич участвуем в торжестве вручения дипломов в Берегово. Именно эти выпускники будут воплощать новую инклюзивную европейскую систему образования на Закарпатье. Это приятно. Должны помогать, поощрять и, в конце концов, вместе работать с нашей венгерской общиной в Закарпатье, и не только по делам образования", - заявил Климкин.

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Как известно, в пятницу в Берегово запланирована встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии, министра образования и науки Украины, министра человеческих ресурсов Венгрии Миклоша Кашлера с венгерской общиной Закарпатья.