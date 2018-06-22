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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Венгрия (633) Закарпатье (1359) образование (1785) язык (3326) нацменьшинства (151) Гриневич (303) Климкин (1743) Сийярто (28)

 Мы должны вместе работать с венгерской общиной на Закарпатье, и не только в сфере образования, - Климкин. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает необходимость совместной работы с венгерской общиной на Закарпатье в разных направлениях, в частности, в сфере образования.

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Совместно с венгерским коллегой П.Сиярто и Министром образования и науки Л.Гриневич участвуем в торжестве вручения дипломов в Берегово. Именно эти выпускники будут воплощать новую инклюзивную европейскую систему образования на Закарпатье. Это приятно. Должны помогать, поощрять и, в конце концов, вместе работать с нашей венгерской общиной в Закарпатье, и не только по делам образования", - заявил Климкин.

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Мы должны вместе работать с венгерской общиной на Закарпатье, и не только в сфере образования, - Климкин 01
Мы должны вместе работать с венгерской общиной на Закарпатье, и не только в сфере образования, - Климкин 02
Мы должны вместе работать с венгерской общиной на Закарпатье, и не только в сфере образования, - Климкин 03
Мы должны вместе работать с венгерской общиной на Закарпатье, и не только в сфере образования, - Климкин 04

Как известно, в пятницу в Берегово запланирована встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии, министра образования и науки Украины, министра человеческих ресурсов Венгрии Миклоша Кашлера с венгерской общиной Закарпатья.

Источник: https://censor.net.ua/p3072912
 
   
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Чем они лучше татар , евреев , азербайджанцев , армян , грузин , болгар , румын , говорящих на русском украинцев .... ?
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Потому, что здесь искусственно создана проблема и от неё необходимо избавиться...
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Всё заключено в государственной гуманитарной политике: например в Финляндии ради соблюдения гуманитарных прав 3% этнических финнов, говорящих и думающих на шведском языке (бывший вражеский и колониальный язык для финнов) шведский язык сделали вторым ГОСУДАРСТВЕННЫМ!!!
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Они лучше татар, азербайджанцев, армян и грузин тем шо им есть куда ехать, и их туда приглашают.
Болгар и румын они не лучше, они такие же.
А евреи нормальные уехали все давно, остались токо Розенблат и Рабинович.
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У них нужно забрать украинские паспорта, т.к. есть венгерские. Тогда Украина не обязана им вообще ничем. Те, у кого нет венгерских, изучают язык нацменьшин на общих обстоятельствах
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Да, работы с ними непочатый край. Даже неизвестно как с этим справляться в ситуации, когда в стране не хватает квалифицированных психиатров и подготовленных санитаров.
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Услышьте венгров Закарпатья! А ничего, что они тоже граждане Украины и это в первую очередь! Донбасс уже слушали.
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Для начала снимите флаги Венгрии с государственных учреждений на Закарпатье.
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Вообще пора украинцам взглянуть правде в глаза - ВЕНГРЫ ПОСОБНИКИ ФАШИСТОВ.
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шановний, не хвилюйтеся, прокидайтеся, зараз 2018 рік, фашистів немає давно, вони лишилися тіки в свинопсячому телебаченні, снах Наталії Вітренко та в кокаїнових галіках Добкіна
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Проблема с Венгрией решается элементарно.
Только в Киеве мозгов ни у кого нет, чтобы такое простое решение предложить.
Какое? - завтра, на этом же месте прочитаете, кому интересно.

Мне удивительно, до чего глупы наши керманычи.
До чего же вы глупы.
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Українські прикордонники повинні скласти, щоби при нагоді надати, списки осіб, які мають мадярські або інших країн паспорти.
А Ураїнська влада повинна використати цей аргумент у перемовинах з йобіками.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМы должны вместе работать с венгерской общиной на Закарпатье, и не только в сфере образования, - Климкин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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