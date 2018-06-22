 Мы должны вместе работать с венгерской общиной на Закарпатье, и не только в сфере образования, - Климкин. ФОТОрепортаж

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Совместно с венгерским коллегой П.Сиярто и Министром образования и науки Л.Гриневич участвуем в торжестве вручения дипломов в Берегово. Именно эти выпускники будут воплощать новую инклюзивную европейскую систему образования на Закарпатье. Это приятно. Должны помогать, поощрять и, в конце концов, вместе работать с нашей венгерской общиной в Закарпатье, и не только по делам образования", - заявил Климкин.
Как известно, в пятницу в Берегово запланирована встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии, министра образования и науки Украины, министра человеческих ресурсов Венгрии Миклоша Кашлера с венгерской общиной Закарпатья.
Болгар и румын они не лучше, они такие же.
А евреи нормальные уехали все давно, остались токо Розенблат и Рабинович.
Только в Киеве мозгов ни у кого нет, чтобы такое простое решение предложить.
Какое? - завтра, на этом же месте прочитаете, кому интересно.
Мне удивительно, до чего глупы наши керманычи.
До чего же вы глупы.
А Ураїнська влада повинна використати цей аргумент у перемовинах з йобіками.