 "Нелюди города": в Днепре развесили борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания граждан, задерживавшихся полицией при кражах коммунальной собственности. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Официально. ... Сегодня ночью по городу появились борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания граждан, которые задерживались полицией при кражах коммунальной собственности. Официально заявляю, что ни городской голова, ни отдел рекламы горисполкома не имеют отношения к обнародованию персональных данных граждан. ", - написал Филатов.
http://news.bigmir.net/ukraine/760838-Rebenok-upal-v-ljuk-vo-L-vove--spasateli-nashli-telo-mal-chika-v-kollektore--FOTO--VIDEO-
И таких ссылок сотни.
До сих пор сидит в памяти случай, как маленький ребенок, во Львовской области, упал в канализационный колодец с которого украли люк и ребенка унесло водой по трубам. Нашли ребенка уже мертвого в километре от места событий через несколько дней. Бабушка которая допустила эту трагедию умерла от переживаний.
Никто не накрыл и дерево не вставил .
Якось негарно..