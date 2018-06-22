 "Нелюди города": в Днепре развесили борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания граждан, задерживавшихся полицией при кражах коммунальной собственности. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Официально. ... Сегодня ночью по городу появились борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания граждан, которые задерживались полицией при кражах коммунальной собственности. Официально заявляю, что ни городской голова, ни отдел рекламы горисполкома не имеют отношения к обнародованию персональных данных граждан. ", - написал Филатов.

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