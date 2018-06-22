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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:бигборды (173) воровство (511) Днепр_город (2422) Филатов (233)

 "Нелюди города": в Днепре развесили борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания граждан, задерживавшихся полицией при кражах коммунальной собственности. ФОТО

В Днепре появились рекламные борды и листовки с именами и адресами проживания граждан, которые задерживались полицией при кражах коммунальной собственности. Городские власти официально заявляют, что не имеют никакого отношения к данному событию.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Официально. ... Сегодня ночью по городу появились борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания граждан, которые задерживались полицией при кражах коммунальной собственности. Официально заявляю, что ни городской голова, ни отдел рекламы горисполкома не имеют отношения к обнародованию персональных данных граждан. Нелюди города: в Днепре развесили борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания граждан, задерживавшихся полицией при кражах коммунальной собственности 01", - написал Филатов.

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Нелюди города: в Днепре развесили борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания граждан, задерживавшихся полицией при кражах коммунальной собственности 02
Нелюди города: в Днепре развесили борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания граждан, задерживавшихся полицией при кражах коммунальной собственности 03
Нелюди города: в Днепре развесили борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания граждан, задерживавшихся полицией при кражах коммунальной собственности 04
Нелюди города: в Днепре развесили борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания граждан, задерживавшихся полицией при кражах коммунальной собственности 05

Источник: https://censor.net.ua/p3072907
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Феодальные замашки на фоне окружающей убогости.
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Вкрав колесо - вічна ганьба. Вкрав мільйони з жкх через схеми - єліта обчества.
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рядом надо вешать тех, кто через схемы, но не фото, а просто вешать...
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а зачем вешать портрэты шыкаладного цеха? народ и так их знает.
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Правда? Вы знаете всех поименно 450 депутатов, министров и их замов, замов их замов?
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Больше похоже на пиар,несостоявшихся "хозяйственников". Есть суд и правосудие. Другое дело,что оно не работает нихера. Тогда давай хари лепить. Не дорого будет стоить ? Сколько аренда биг-борда в месяц плюс банер ?
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если развесить все бигморді..в стране закончиться краска и бумага!
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"Красная площадь, №1. Кремль. Х**ло В.В."
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Сомневаюсь что у этих тварей есть совесть, вот руки бы рубить, это да.
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Да, конечно, и так же развешивают и нарушают права человека, пусть хоть даже он последняя мразь
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Филатов включил дурака, считая, что он самый умный.
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Филатов хотя бы что-то пытается сделать для нас , равнодушных .
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Не знаю що і сказати. Вроді правильно.
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это нарушение прав человека, так что не правильно...
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А воровать и быть безнаказанным , это ли не нарушение прав общества? Общество в праве защищаться.
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Вот еще бы всяких корупционеров судей прокуроров и др чиновников так вывешивать
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Лучше бы городской глава официально заявлял, что не знает, кто этим тварям руки по отрывал.
До сих пор сидит в памяти случай, как маленький ребенок, во Львовской области, упал в канализационный колодец с которого украли люк и ребенка унесло водой по трубам. Нашли ребенка уже мертвого в километре от места событий через несколько дней. Бабушка которая допустила эту трагедию умерла от переживаний.
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и в Каменском это было, который бывший Днепродзержинск, на глазах у отца...
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За один день мимо этого открытого люка прошли тысячи равнодушных жителей львовской обл .

Никто не накрыл и дерево не вставил .
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Здається, це порушення прав людини.
Якось негарно..
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Есть закон, есть уголовный кодекс если эти люди виноваты наказывайте их по закону а это уже дно даже по меркам "совка".
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Рядом пусть вывесят фото полудурков, которые сделали это, ещё, небось, на деньги граждан.
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И это же какой-то идиот дал денег на этот идиотизм..
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воры ворами, но откуда етот неприятный пионерский запах?
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Не о какой морали и правах этих нелюдей не должно идти.Из за них страдают нормальные люди,дети проваливаются и т.д. и т.п.Пока они на своей ж..пе не почуствуют это,это не прекратится.
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Костя,все правильно. Но еще большие нелюди,кто создал условия,чтобы так происходило.
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вообще-то среди приличных людей судят не за то, что было преступного сделано, а исходя из того была ли возможность преступление не совершать.
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Блин, вот Вилкул обокрал громаду Днепра на 2 ярда, а его на плакатах нет
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может кто то с них станет олигархом политиком или депутатом на крайний случай поганой титушкой - кто знает, ахметка в пример из бандюков в миллиардеры и к рожам на бигмордах народ привычен особенно пенсы- раз висит наверное кандидат
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Долбойобы! Почему не развешивают (желательно живьем) тех, кто ворует миллионы?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Нелюди города": в Днепре развесили борды и листовки с фотографиями, именами и адресами проживания граждан, задерживавшихся полицией при кражах коммунальной собственности. ФОТО
 
 
 
 
 
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