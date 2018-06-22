 В Соломенском районе Киева сгорело несколько МАФов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"21 июня в 17:21 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Народного Ополчения. На место происшествия сразу же были направлены дежурные отделения из ближайших пожарно - спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что горят нефункционирующие киоски на площади 100 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара", - сказано в сообщении.

В 18:11 пожар на общей площади 200 кв. м был локализован, а в 18:47 - ликвидирован.

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К ликвидации пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 25 человек личного состава.



Фото: пресс-служба ГСЧС

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.