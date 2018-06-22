 В Соломенском районе Киева сгорело несколько МАФов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"21 июня в 17:21 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Народного Ополчения. На место происшествия сразу же были направлены дежурные отделения из ближайших пожарно - спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что горят нефункционирующие киоски на площади 100 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара", - сказано в сообщении.
В 18:11 пожар на общей площади 200 кв. м был локализован, а в 18:47 - ликвидирован.
К ликвидации пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 25 человек личного состава.
Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
а пока вали в спам
а насчет прочего - как и кому решать вопрос с вашим мусором даунецким - это мы сами порешаем - без вас
а ко мне тебе обращатся на Вы и шопотом!!!
Это нечто вроде разнесенных ТРЦ в один этаж, где вы вошли в начало улицы, а потом отдохнув и скупившысь вышли в конце, при этом посидев в кафе,посмотрев на деток в бассейне, поиграв в игру, покатавшись на скейборде(вариант). Это дорого - в принципе наши улицы в это медленно превращаются. Но пришло время это уже проектировать профессиональным архитекторам.
это площадка снесенных мафов
по закону 1год на судебные разборки а так сами спалили и в металлолом, хорошие прихватизировали и перепродали