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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16067) пожар (3240) МАФы (121) ГСЧС (1573)

 В Соломенском районе Киева сгорело несколько МАФов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На улице Народного Ополчения в Киеве сгорело несколько нефункционирующих киосков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"21 июня в 17:21 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Народного Ополчения. На место происшествия сразу же были направлены дежурные отделения из ближайших пожарно - спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что горят нефункционирующие киоски на площади 100 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара", - сказано в сообщении.

В Соломенском районе Киева сгорело несколько МАФов, - ГСЧС 01

В 18:11 пожар на общей площади 200 кв. м был локализован, а в 18:47 - ликвидирован.

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К ликвидации пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 25 человек личного состава.

В Соломенском районе Киева сгорело несколько МАФов, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник: https://censor.net.ua/p3072899
 
 
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О ,знакомый почерк регионалов )) Джарты из Макеевки так в свое время очистил место для своего базара " Плехановский". Киевлянам привет. Терпите наших донецких.Вы же терпилы ))
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И это киевлянам говорит донецкий потерпевший, борьба которого ограничилась жидким поносом в интернете.
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Киевляне,чего вы такие тормознутые ? Ахметов развязал войну и спокойно живет в Киеве. Вас это устраивает ? И все его подельники из донецкой обладминистрации там же. Вас ничего не смущает ? )))
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То вопрос другой. Тебя устраивает,что верхушка сепаров живет у тебя под носом и прикалывается с тебя ? ))
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приезжай, организуй движуху терпилы vs сепаро-рыго-ахметок
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А тебе не стыдно,киевлянину...Сидеть и ждать,что кто-то приедет к тебе в город и наведет порядок ? )))
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мне стыдно читать от даунецких как нам обустраивать свой город - вы свой зачистите от сепарни - тогда учите нас
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Ты тупой ? )) Те кто должен был зачищать Донецк,сидят у тебя в Киеве ! )) Они же и верхушка сепаров.
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нет, у тебя есть опыт, как все прое..ать а мы не пуганные лохи
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меня устроит посмотреть как быстро ты бежал от куриного гениалисимуса
а пока вали в спам
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Вопрос не о том,бежал я или нет. Просто вынужден мириться с временными трудностями. А тебе задан конкретный вопрос. От которого ты трусливо-стыдливо уворачиваешься ))
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вопрос стоит конкретно и прямо - кто должен убирать с ТВОЕЙ малой родины приташеных тобой же туда кацапов
а насчет прочего - как и кому решать вопрос с вашим мусором даунецким - это мы сами порешаем - без вас
а ко мне тебе обращатся на Вы и шопотом!!!
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Шопотом спрашиваю - как и кому решать вопрос с нашим мусором даунецким ? ))
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Надо уже принципиально отходить от мутноватых схем установки МАФов. И задействовать уже цивилизованную архитектуру. Должны быть уже проектироваться ТОРГОВЫЕ ГАЛЕРЕИ, где можно одновременно и покупать и отдыхать, развлекаться и даже купаться(это тоже бизнес).
Это нечто вроде разнесенных ТРЦ в один этаж, где вы вошли в начало улицы, а потом отдохнув и скупившысь вышли в конце, при этом посидев в кафе,посмотрев на деток в бассейне, поиграв в игру, покатавшись на скейборде(вариант). Это дорого - в принципе наши улицы в это медленно превращаются. Но пришло время это уже проектировать профессиональным архитекторам.
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Ну типа "случайно" сгорели,че....Вон "причину возгорания" выясняют.
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бомжи или проводка коротнула - и все))))
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не бомжи и не проводка, киевский благоустрий - 100%

это площадка снесенных мафов
по закону 1год на судебные разборки а так сами спалили и в металлолом, хорошие прихватизировали и перепродали
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Соломенском районе Киева сгорело несколько МАФов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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